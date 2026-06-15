Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Thời tiết nắng nóng gay gắt đang ảnh hưởng nhiều đến công tác chăm sóc, điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế Hà Tĩnh. Tại Khoa Nội, Trung tâm Y tế Tiên Điền, ông Nguyễn Văn Nam phải nhờ đến bình oxy hỗ trợ để duy trì nhịp thở. Ít ai nghĩ rằng, thói quen hút thuốc lá kéo dài nhiều năm trước đây lại khiến ông phải đối mặt với căn bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) như hôm nay.

Ông Nam chia sẻ: “Trước đây, tôi hút thuốc lá nhiều năm và nghĩ rằng không ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Đến khi mắc bệnh, việc hít thở trở nên khó khăn mới thấy sức khỏe quan trọng như thế nào. Tôi mong những người còn hút thuốc lá nên bỏ sớm để tránh những hậu quả đáng tiếc”.

Quy định cấm hút thuốc lá được các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc.

Trường hợp của ông Nam không phải cá biệt. Thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư phổi, bệnh tim mạch và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác. Điều đáng lo ngại là, khói thuốc vẫn len lỏi vào tận các cơ sở y tế, mang đến nhiều nguy hại cho sức khỏe người bệnh, người nhà bệnh nhân và các cán bộ, nhân viên y tế.

Việc ngăn chặn khói thuốc lá len lỏi vào cơ sở y tế góp phần bảo vệ sức khỏe cho người bệnh.

Ông Lê Viết Hùng - Giám đốc Trung tâm Y tế Tiên Điền cho biết: “Việc duy trì cơ sở y tế không khói thuốc là một trong những nhiệm vụ được đơn vị thực hiện thường xuyên. Chúng tôi tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định không hút thuốc trong khuôn viên trung tâm nhằm đảm bảo môi trường điều trị an toàn cho người bệnh, nhất là trong giai đoạn thời tiết nắng nóng, các bệnh lý hô hấp và tim mạch gia tăng. Tất cả các hành lang, khuôn viên đều treo biển cấm hút thuốc lá. Cán bộ, nhân viên đều được quán triệt nghiêm cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc”.

Tại Trung tâm Y tế Hương Sơn, số lượng bệnh nhân mắc các bệnh hô hấp, tim mạch tăng khoảng 20% so với thời điểm trước khi xuất hiện nắng nóng. Hiện đơn vị đang điều trị cho hơn 30 bệnh nhân thuộc nhóm bệnh này. Trung tâm Y tế Hương Sơn đã lắp các biển báo cấm hút thuốc lá tại nhiều khu vực như: hành lang, sảnh chờ và các khoa điều trị. Nội dung phòng chống tác hại thuốc lá cũng được lồng ghép thường xuyên trong các hoạt động truyền thông, tư vấn cho người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Thuốc lá gây ra nhiều nguy cơ mắc các bệnh lý như: COPD, tim mạch, ung thư.

Ông Nguyễn Trung Kiên - phụ trách Phòng Khám bệnh COPD và hen phế quản, Trung tâm Y tế Hương Sơn cho biết: “Khói thuốc lá chứa nhiều chất độc hại tác động trực tiếp đến hệ hô hấp và tim mạch. Đối với những bệnh nhân đang điều trị các bệnh về phổi, tim mạch hoặc người cao tuổi, việc tiếp xúc với khói thuốc có thể làm gia tăng các triệu chứng khó thở, ho kéo dài, ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các nguy cơ này càng rõ rệt hơn”.

Đang chăm sóc người thân điều trị bệnh tim mạch tại Trung tâm Y tế Hương Sơn, anh Phạm Minh Tiến chia sẻ: “Người bệnh cần được nghỉ ngơi trong môi trường trong lành. Tôi thấy trung tâm thường xuyên tuyên truyền và nhắc nhở mọi người không hút thuốc lá. Đây là việc làm rất cần thiết vì khói thuốc không chỉ ảnh hưởng người hút mà còn ảnh hưởng đến tất cả những người xung quanh”.

Xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá không chỉ là thực hiện các quy định về phòng chống tác hại thuốc lá mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Đặc biệt, trong điều kiện nắng nóng kéo dài, khi số bệnh nhân bị bệnh hô hấp, tim mạch gia tăng, việc loại bỏ khói thuốc khỏi môi trường điều trị càng có ý nghĩa thiết thực.

100% cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đều có các quy định về cấm hút thuốc lá.

Tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, công tác xây dựng môi trường không khói thuốc tiếp tục được duy trì nhằm giảm thiểu các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Hiện nay, 100% cơ sở y tế trên địa bàn Hà Tĩnh thực hiện quy định về xây dựng “Cơ sở y tế không khói thuốc”, góp phần tạo môi trường khám chữa bệnh an toàn, văn minh và thân thiện.

Mỗi người dân khi đến bệnh viện, trung tâm y tế cần nâng cao ý thức, không hút thuốc trong khuôn viên cơ sở y tế, đồng thời chủ động từ bỏ thuốc lá để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Bởi hơn ai hết, những bệnh nhân bị các bệnh liên quan đến thuốc lá như: COPD, tim mạch, ung thư phổi… là minh chứng rõ ràng cho những hệ lụy đối với sức khỏe con người.

Giữ gìn môi trường ở các cơ sở y tế không khói thuốc không chỉ là thực hiện quy định của ngành y tế mà còn là hành động thiết thực góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh được điều trị và phục hồi trong môi trường an toàn, thân thiện.