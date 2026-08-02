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Đừng để nỗi lo bệnh tật trở thành “mỏ vàng” của kẻ trục lợi

Thanh Huyền
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(Baohatinh.vn) - Giữa "ma trận" thông tin thật, giả về sức khỏe, nhiều người dân Hà Tĩnh đã phải trả giá đắt vì đặt niềm tin sai chỗ, tạo cơ hội cho những kẻ trục lợi móc túi.

"Có bệnh thì vái tứ phương” là câu nói dân gian phản ánh đúng tâm lý của nhiều người khi đối diện với bệnh tật. Nếu trước đây là đi tìm thầy, tìm thuốc thì ngày nay, chỉ với vài cú chạm trên điện thoại, người bệnh đã bước vào “ma trận” thông tin về sức khỏe.

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Những quảng cáo thổi phồng công dụng của thuốc nam xuất hiện ngày càng phổ biến. Ảnh: Internet

Những bài thuốc gia truyền được quảng cáo “chữa khỏi dứt điểm”, các “thần y” tự xưng hay những phương pháp điều trị “độc quyền” xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, khiến ranh giới giữa tư vấn y khoa và quảng cáo thương mại ngày càng mong manh.

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc liên tiếp bị phát hiện cho thấy thực trạng đáng lo ngại này. Từ thông tin liên quan đến việc sử dụng vật liệu làm răng giả không bảo đảm chất lượng tại một số cơ sở thuộc chuỗi nha khoa Đại Nam đến vụ việc tại Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An với thủ đoạn tạo bệnh lý giả để buộc bệnh nhân điều trị chi phí cao. Dù mỗi vụ việc có tính chất khác nhau và đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định, nhưng điểm chung đều là lợi dụng nỗi lo bệnh tật để trục lợi.

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10 bị can trong đường dây núp bóng Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An để "vẽ bệnh", trục lợi từ người bệnh đã bị cơ quan chức năng khởi tố. (Ảnh: internet)

Tâm lý muốn khỏi bệnh nhanh khiến không ít người lựa chọn những phương pháp chưa được kiểm chứng. Bà Hoàng Thị Sĩ (xã Thiên Cầm) khi mắc zona đã nghe theo lời giới thiệu tìm đến một người chuyên “bắt" zona bằng phương pháp dân gian thay vì đến cơ sở y tế. Kết quả, bệnh không thuyên giảm mà còn nặng hơn, buộc phải nhập viện điều trị.

Bà Sĩ cho biết: “Mọi người nói chỉ cần "bắt" khoảng nửa tiếng là khỏi nên tôi tin. Nhưng sau khi làm xong, bệnh không đỡ mà còn đau rát và nổi nhiều mụn nước hơn”.

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Bà Hoàng Thị Sĩ được các bác sĩ thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Không chỉ những phương pháp truyền miệng, mạng xã hội còn trở thành “bệ phóng” cho nhiều nội dung quảng cáo sai lệch về sức khỏe. Chỉ với một video được đầu tư cùng những lời khẳng định như “chữa khỏi”, “điều trị dứt điểm”, thông tin có thể tiếp cận nhiều người trong thời gian ngắn.

Mang trong mình nhiều bệnh lý về xương khớp và viêm xoang mạn tính, chị V.T.H. (xã Cẩm Bình) cũng nhiều lần đặt niềm tin vào các bài thuốc “gia truyền” được quảng cáo trên mạng xã hội. Sau khi bỏ hơn 10 triệu đồng mua nhiều loại thuốc nam, thuốc bắc, sức khỏe của chị vẫn không cải thiện.

Chị H. chia sẻ: “Ai mách gì tôi cũng muốn thử. Thấy nhiều người bình luận khỏi bệnh nên tôi tin, nhưng đổi hết loại này sang loại khác mà bệnh vẫn không đỡ”.

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Chị V.T.H. chia sẻ về việc bị dẫn dắt bởi những lời quảng cáo hấp dẫn trên các video quảng cáo thuốc chữa bệnh.

Theo Bác sĩ CKI Lê Viết Long, Phó Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, nhiều bệnh nhân đến viện sau khi đã tự chữa bằng phương pháp dân gian hoặc dùng thuốc theo quảng cáo trên mạng. Khi đó bệnh thường đã nặng hơn, thậm chí xuất hiện biến chứng, khiến việc điều trị khó khăn và kéo dài. Người dân không nên tự ý điều trị mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị đúng cách.

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Người bệnh cần tỉnh táo trước những phương pháp chữa bệnh phi khoa học được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Ảnh: Internet

Sau mỗi vụ việc bác sĩ giả, quảng cáo sai sự thật hay khám chữa bệnh trái quy định bị phanh phui, người bệnh không chỉ thiệt hại về sức khỏe, tài chính mà còn mất niềm tin vào những cơ sở y tế chân chính.

Thầy thuốc Nhân dân Trần Xuân Dâng - nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho hay: “Chỉ vì một số ít cá nhân sai phạm mà ảnh hưởng đến uy tín của cả ngành y là điều rất đáng tiếc. Niềm tin của người bệnh cần được gìn giữ bằng y đức, trách nhiệm và sự nghiêm minh của pháp luật".

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Khi có bệnh, người dân cần tìm đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị.

Để ngăn chặn những hành vi lợi dụng nỗi lo bệnh tật nhằm trục lợi, không thể chỉ trông chờ vào sự cảnh giác của người dân hay y đức của từng thầy thuốc mà cần tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong bối cảnh thông tin về sức khỏe ngày càng phong phú nhưng cũng nhiều nhiễu loạn, sự tỉnh táo của người dân, y đức của người thầy thuốc và trách nhiệm của cơ quan quản lý chính là ba “lá chắn” quan trọng để bảo vệ người bệnh và gìn giữ niềm tin đối với ngành y.

Clip: Ông Lê Chánh Thành - Phó Giám đốc Sở Y tế chia sẻ về các giải pháp ngăn ngừa các hành vi trục lợi người bệnh.

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Tags:

#Sức khỏe #Chữa bệnh qua mạng #chữa bệnh trên mạng #chữa bệnh gia truyền #quảng cáo thổi phồng

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