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Trên 45,4% dân số Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Theo báo cáo từ Sở Y tế, tính từ đầu năm đến nay, trên 606.000 người dân Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí, đạt 45,4% dân số.

Thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, từ đầu năm 2026, ngành y tế Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cơ sở y tế trong toàn tỉnh triển khai công tác khám sức khỏe, khám sàng lọc các bệnh lý không lây nhiễm cho người dân. Theo tổng hợp, đến nay, toàn tỉnh đã khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho trên 606.000 người dân, đạt 45,4% dân số.

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Hà Tĩnh là địa phương triển khai sớm hoạt động khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Theo báo cáo đánh giá từ Bộ Y tế, đến nay, cả nước đã có 18 địa phương gửi báo cáo kết quả khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân. Tổng số người được khám sức khỏe định kỳ tích lũy đạt trên 7,2 triệu người/ 58,5 triệu dân (của 18 tỉnh, thành phố gửi báo cáo), tương ứng tỷ lệ 12,3% dân số. Riêng trong kỳ báo cáo tháng 6/2026, số người được khám sức khỏe đạt trên 2,39 triệu lượt người. Hà Tĩnh là một trong các địa phương triển khai sớm việc khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí và có số lượng người dân được khám lớn.

Hiện nay, ngành y tế Hà Tĩnh đang tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp với các địa phương tổ chức đồng loạt hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân; phấn đấu đến hết năm 2026, 100% dân số sẽ được khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí.

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Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

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