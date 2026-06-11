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Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.

Có tiền sử nhiều bệnh lý tim mạch mạn tính như suy tim, hội chứng vành mạn và hở van hai lá, ông Đào Minh Hải (SN 1958, trú xã Kỳ Hoa) hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ. Đều đặn mỗi tháng một lần, ông đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để tái khám, theo dõi diễn biến bệnh và đánh giá hiệu quả điều trị.

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Ông Đào Minh Hải (bên trái) khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo ông Hải, việc duy trì khám định kỳ giúp ông kiểm soát tốt các chỉ số sức khỏe, kịp thời phát hiện những bất thường để điều chỉnh phác đồ điều trị phù hợp. Không chỉ hạn chế nguy cơ biến chứng, các buổi thăm khám còn giúp ông được bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và sử dụng thuốc khoa học hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Hải chia sẻ: “Tại các buổi thăm khám định kỳ, tôi được các bác sĩ chỉ định thực hiện đầy đủ các cận lâm sàng cần thiết như: siêu âm tim, điện tim, xét nghiệm máu, chụp X-quang và đánh giá các chỉ số chức năng tim mạch. Nhờ đó, tình trạng sức khỏe của tôi được theo dõi sát sao, những bất thường nếu có đều được phát hiện sớm để điều chỉnh thuốc và phương pháp điều trị phù hợp. Việc khám định kỳ giúp tôi yên tâm hơn, chủ động kiểm soát bệnh, hạn chế nguy cơ biến chứng và duy trì cuộc sống sinh hoạt ổn định”.

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Người dân sẽ được thực hiện các chỉ định cận lâm sàng cần thiết khi khám sức khỏe định kỳ.

Không chỉ những người mắc bệnh tim mạch, với các bệnh nhân ung thư sau điều trị, việc khám sức khỏe định kỳ cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong theo dõi, phát hiện sớm nguy cơ tái phát và đánh giá hiệu quả điều trị lâu dài.

Ông Lê Văn Hòa (SN 1955, xã Thiên Cầm) từng được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp và phẫu thuật tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương vào năm 2022. Sau quá trình điều trị, ông duy trì lịch tái khám thường xuyên để theo dõi sức khỏe và sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Nếu trước đây phải ra Hà Nội để khám và điều trị bằng i-ốt phóng xạ, hiện nay ông đã chuyển phần lớn việc theo dõi sức khỏe về các cơ sở y tế trong tỉnh, thuận tiện hơn trong đi lại và chăm sóc bệnh. Đều đặn mỗi tháng một lần, ông Hòa đến Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên để kiểm tra các chỉ số sức khỏe; đồng thời, khoảng hai tháng một lần, ông tái khám tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương để đánh giá chuyên sâu và điều chỉnh thuốc khi cần thiết.

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Ông Hòa duy trì lịch khám sức khoẻ đều đặn tại các bệnh viện địa phương và tuyến trung ương.

Ông Hòa chia sẻ: “Sau khi điều trị ung thư tuyến giáp, tôi ý thức rõ rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất nên phải tự bảo vệ mình trước tiên. Việc khám định kỳ giúp tôi theo dõi sát tình trạng bệnh, phát hiện sớm những bất thường nếu có và yên tâm hơn trong cuộc sống. Hiện nay, nhiều dịch vụ kỹ thuật được triển khai ngay tại địa phương nên việc thăm khám thuận lợi hơn rất nhiều, đỡ tốn thời gian và chi phí đi lại”.

Theo các chuyên gia y tế, khám sức khỏe định kỳ không chỉ đặc biệt cần thiết đối với những người có tiền sử bệnh lý mà còn rất quan trọng đối với người khỏe mạnh. Việc thăm khám thường xuyên giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, bệnh lý tiềm ẩn chưa có biểu hiện lâm sàng, từ đó can thiệp kịp thời, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm thiểu các biến chứng có thể xảy ra.

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Người dân Hà Tĩnh đến kiểm tra, khám sức khỏe tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hằng – Trưởng khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên cho biết: “Nhiều bệnh lý như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, tim mạch hay một số bệnh ung thư ở giai đoạn đầu thường diễn biến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng. Việc duy trì khám sức khỏe định kỳ giúp người dân được sàng lọc, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật, đồng thời kiểm soát tốt các chỉ số sức khỏe quan trọng như huyết áp, đường huyết, mỡ máu, chức năng gan, thận và tim mạch. Qua đó, bác sĩ có thể tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, luyện tập phù hợp hoặc đưa ra các biện pháp điều trị kịp thời khi phát hiện bất thường. Đây cũng là điều kiện quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, chi phí điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân”.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc không chỉ góp phần bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của mỗi người dân mà còn thể hiện định hướng chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh của ngành y tế.

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Chủ động khám sức khỏe định kỳ góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh.

Tại Hà Tĩnh, ngành y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trong năm 2026. Theo đó, tỉnh phấn đấu đến hết năm 2026 có trên 90% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí; 100% dữ liệu khám sức khỏe được số hóa, kết nối và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế, tạo nền tảng cho công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Ông Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: “Thực hiện chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, Sở Y tế đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị để triển khai hiệu quả. Nội dung khám sẽ được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng, bảo đảm chất lượng chuyên môn và tính thực chất. Ngay trong tháng 6/2026, các cơ sở y tế trên địa bàn sẽ tổ chức khám sàng lọc các bệnh mạn tính thường gặp, qua đó đánh giá thực tiễn, rút kinh nghiệm và hoàn thiện các điều kiện cần thiết trước khi triển khai khám sức khỏe định kỳ trên diện rộng”.

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Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến hết năm 2026 có trên 90% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí.

Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí không chỉ giúp người dân chủ động theo dõi, quản lý sức khỏe, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật mà còn góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu sức khỏe đồng bộ, hiện đại. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hiện thực hóa mục tiêu chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển bền vững.

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Chủ đề An sinh xã hội

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