Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Sau một thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết, vừa qua, ngành y tế Hà Tĩnh đã chính thức triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Đây là một trong những giải pháp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 06/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nền y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hiện đại.

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Đức kiểm tra công tác khám sức khỏe cho người dân phường Thành Sen tại BVĐK tỉnh.

Trong 2 ngày 27 và 28/6, ngành y tế đã tổ chức triển khai khám sức khỏe định kỳ tại 15 xã, phường với sự tham gia của BVĐK tỉnh, một số bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh và các BVĐK, trung tâm y tế khu vực. Trong đợt này, các đối tượng như: người có công, người già, người neo đơn, hộ nghèo... đã được ngành y tế ưu tiên thăm khám trước.

Ông Nguyễn Đình Thiện – Giám đốc Trung tâm Y tế Đức Thọ chia sẻ: “Theo phân công của Sở Y tế, từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ đảm trách việc khám định kỳ tại các xã: Đức Thọ, Đức Đồng, Đức Quang, Đức Minh, Đức Thịnh, riêng trong đợt cao điểm đã thăm khám tại xã Đức Thọ. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân nên trung tâm đã bố trí đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm. Qua thăm khám cho thấy nhiều bệnh lý thông thường đã được phát hiện".

Trung tâm Y tế Đức Thọ triển khai thăm khám cho người dân xã Đức Thọ.

Được phân công thăm khám cho người dân tại xã Kỳ Xuân, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh cũng đã huy động hàng chục cán bộ, y bác sỹ cùng các trang thiết bị, máy móc để về tận trạm y tế xã triển khai nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Diện – Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh cho biết: "Là địa bàn ven biển, đời sống còn nhiều khó khăn nên việc người dân chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế đang còn hạn chế. Chính vì vậy, đợt khám định kỳ miễn phí lần này có ý nghĩa rất lớn, vừa giúp bà con phát hiện được các loại bệnh lý thường gặp, vừa nâng cao được ý thức bảo vệ, chăm sóc sức khỏe”.

Người dân được các y bác sĩ khám tổng quát.

Được biết, sau 2 ngày triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí, đã có hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được thăm khám, tư vấn. Qua khám tổng quát ban đầu, các y, bác sĩ phát hiện hoặc nghi ngờ mắc bệnh ở 2.950 trường hợp, gồm các bệnh lý phổ biến như: tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh xương khớp, răng hàm mặt và các bệnh về mắt. Điều đáng chú ý là cứ khoảng 3 người đến khám thì có hơn 1 người được phát hiện hoặc nghi mắc bệnh lý cần theo dõi.

Việc tổ chức đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí đã mang đến sự phấn khởi cho người dân. Ông Trần Đức Duyến (phường Nam Hồng Lĩnh) chia sẻ: "Tôi không có thói quen đi khám sức khỏe định kỳ, chỉ khi nào ốm đau mới đến trạm hoặc lên trung tâm y tế để thăm khám, điều trị. Nay nghe thông báo được khám sức khỏe miễn phí nên tôi nhanh chóng đến trạm để được các y bác sĩ kiểm tra, khám tổng quát. Dù không có bệnh gì nghiêm trọng nhưng qua thăm khám giúp tôi nắm bắt được tình trạng sức khỏe của mình để có ý thức phòng tránh trong thời gian tới”.

Ông Trần Đức Duyến (phường Nam Hồng Lĩnh) được nhân viên y tế lấy mẫu máu xét nghiệm.

Ông Lê Chánh Thành – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Kết quả khám định kỳ, khám sàng lọc trong đợt cao điểm vừa qua có nghĩa hết sức quan trọng, tạo cơ sở để ngành y tế và các địa phương rút ra được các bài học kinh nghiệm, từ đó hoàn thiện quy trình để xây dựng kế hoạch triển khai khám đồng loạt trong thời gian tới.

Để thực hiện được mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc trong năm 2026, đề nghị UBND các xã, phường, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng đoàn viên thanh niên phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Đồng thời kêu gọi bà con nhân dân tích cực hưởng ứng chương trình, chủ động tham gia khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho toàn dân".