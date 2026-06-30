Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Y tế

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Phúc Quang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám chỉ trong hai ngày, gần 3.000 trường hợp được phát hiện hoặc nghi mắc các bệnh lý phổ biến. Những con số bước đầu từ đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí không chỉ phản ánh thực trạng sức khỏe cộng đồng mà còn cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ.

Sau một thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết, vừa qua, ngành y tế Hà Tĩnh đã chính thức triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Đây là một trong những giải pháp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 06/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nền y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hiện đại.

bqbht_br_img-9576a.jpg
Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Đức kiểm tra công tác khám sức khỏe cho người dân phường Thành Sen tại BVĐK tỉnh.

Trong 2 ngày 27 và 28/6, ngành y tế đã tổ chức triển khai khám sức khỏe định kỳ tại 15 xã, phường với sự tham gia của BVĐK tỉnh, một số bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh và các BVĐK, trung tâm y tế khu vực. Trong đợt này, các đối tượng như: người có công, người già, người neo đơn, hộ nghèo... đã được ngành y tế ưu tiên thăm khám trước.

Ông Nguyễn Đình Thiện – Giám đốc Trung tâm Y tế Đức Thọ chia sẻ: “Theo phân công của Sở Y tế, từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ đảm trách việc khám định kỳ tại các xã: Đức Thọ, Đức Đồng, Đức Quang, Đức Minh, Đức Thịnh, riêng trong đợt cao điểm đã thăm khám tại xã Đức Thọ. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân nên trung tâm đã bố trí đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm. Qua thăm khám cho thấy nhiều bệnh lý thông thường đã được phát hiện".

bqbht_br_img-9631aa.jpg
Trung tâm Y tế Đức Thọ triển khai thăm khám cho người dân xã Đức Thọ.

Được phân công thăm khám cho người dân tại xã Kỳ Xuân, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh cũng đã huy động hàng chục cán bộ, y bác sỹ cùng các trang thiết bị, máy móc để về tận trạm y tế xã triển khai nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Diện – Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh cho biết: "Là địa bàn ven biển, đời sống còn nhiều khó khăn nên việc người dân chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế đang còn hạn chế. Chính vì vậy, đợt khám định kỳ miễn phí lần này có ý nghĩa rất lớn, vừa giúp bà con phát hiện được các loại bệnh lý thường gặp, vừa nâng cao được ý thức bảo vệ, chăm sóc sức khỏe”.

bqbht_br_img-9592a.jpg
Người dân được các y bác sĩ khám tổng quát.

Được biết, sau 2 ngày triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí, đã có hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được thăm khám, tư vấn. Qua khám tổng quát ban đầu, các y, bác sĩ phát hiện hoặc nghi ngờ mắc bệnh ở 2.950 trường hợp, gồm các bệnh lý phổ biến như: tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh xương khớp, răng hàm mặt và các bệnh về mắt. Điều đáng chú ý là cứ khoảng 3 người đến khám thì có hơn 1 người được phát hiện hoặc nghi mắc bệnh lý cần theo dõi.

Việc tổ chức đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí đã mang đến sự phấn khởi cho người dân. Ông Trần Đức Duyến (phường Nam Hồng Lĩnh) chia sẻ: "Tôi không có thói quen đi khám sức khỏe định kỳ, chỉ khi nào ốm đau mới đến trạm hoặc lên trung tâm y tế để thăm khám, điều trị. Nay nghe thông báo được khám sức khỏe miễn phí nên tôi nhanh chóng đến trạm để được các y bác sĩ kiểm tra, khám tổng quát. Dù không có bệnh gì nghiêm trọng nhưng qua thăm khám giúp tôi nắm bắt được tình trạng sức khỏe của mình để có ý thức phòng tránh trong thời gian tới”.

bqbht_br_img-9624a.jpg
Ông Trần Đức Duyến (phường Nam Hồng Lĩnh) được nhân viên y tế lấy mẫu máu xét nghiệm.

Ông Lê Chánh Thành – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Kết quả khám định kỳ, khám sàng lọc trong đợt cao điểm vừa qua có nghĩa hết sức quan trọng, tạo cơ sở để ngành y tế và các địa phương rút ra được các bài học kinh nghiệm, từ đó hoàn thiện quy trình để xây dựng kế hoạch triển khai khám đồng loạt trong thời gian tới.

Để thực hiện được mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc trong năm 2026, đề nghị UBND các xã, phường, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng đoàn viên thanh niên phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Đồng thời kêu gọi bà con nhân dân tích cực hưởng ứng chương trình, chủ động tham gia khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho toàn dân".

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh triển khai khám sức khỏe định kỳ #Hà Tĩnh khám sức khỏe miễn phí cho người dân #Hà Tĩnh khám sàng lọc bệnh không lây nhiễm

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!