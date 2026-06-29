Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám sức khỏe định kỳ miễn phí

(Baohatinh.vn) - Sau 2 ngày triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân, Hà Tĩnh đã có hơn 8.000 người được thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe.
Đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí do Sở Y tế Hà Tĩnh tổ chức diễn ra trong hai ngày 27 và 28/6. Chương trình có sự tham gia của hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế trên toàn tỉnh.
Đây là hoạt động nhằm nâng cao ý thức khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người dân.
Kết thúc đợt khám cao điểm, đã có 8.072 người dân được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí.
Qua khám tổng quát ban đầu, các y, bác sĩ phát hiện hoặc nghi ngờ mắc bệnh ở 2.950 trường hợp, gồm các bệnh lý phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh xương khớp, răng hàm mặt và các bệnh về mắt.
Ngay sau đợt cao điểm, Sở Y tế Hà Tĩnh sẽ xây dựng kế hoạch để triển khai đồng loạt chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên phạm vi toàn tỉnh.
Đến thời điểm này, đã có 5 bệnh nhân trong vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đoạn gần nút giao Kỳ Trung (xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) đã xuất viện. Các bệnh nhân còn lại vẫn đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.
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