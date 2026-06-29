Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám sức khỏe định kỳ miễn phí

Đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí do Sở Y tế Hà Tĩnh tổ chức diễn ra trong hai ngày 27 và 28/6. Chương trình có sự tham gia của hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế trên toàn tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Y tế và phường Thành Sen gặp gỡ người dân đến khám bệnh.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao ý thức khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người dân.

Kết thúc đợt khám cao điểm, đã có 8.072 người dân được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí.

Người dân được các y, bác sỹ đo huyết áp trước khi tiến hành khám bệnh.

Qua khám tổng quát ban đầu, các y, bác sĩ phát hiện hoặc nghi ngờ mắc bệnh ở 2.950 trường hợp, gồm các bệnh lý phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh xương khớp, răng hàm mặt và các bệnh về mắt.

Kết thúc đợt khám cao điểm, đã có 8.072 người dân được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí.

Ngay sau đợt cao điểm, Sở Y tế Hà Tĩnh sẽ xây dựng kế hoạch để triển khai đồng loạt chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên phạm vi toàn tỉnh.