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BVĐK Sài Gòn Hà Tĩnh khám sức khoẻ và cấp phát thuốc miễn phí tại xã Đồng Lộc

Nguyễn Hiền
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(Baohatinh.vn) - Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chương trình khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí do Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh tổ chức tại xã Đồng Lộc còn lan tỏa tinh thần tri ân, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

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Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh vừa phối hợp với xã Đồng Lộc tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người có công với cách mạng, cựu chiến binh và người cao tuổi trên địa bàn xã.
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Đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh đã trực tiếp thăm khám, kiểm tra sức khỏe và tư vấn các bệnh lý nhãn khoa.
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Qua quá trình khám sàng lọc, nhiều trường hợp mắc các bệnh lý về mắt đã được phát hiện và tư vấn hướng điều trị phù hợp, góp phần hạn chế tình trạng giảm thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
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Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đồng thời thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với người có công với cách mạng, cựu chiến binh và người cao tuổi. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc và khẳng định trách nhiệm của ngành y tế trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh trực thuộc hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cùng các công nghệ chẩn đoán và điều trị nhãn khoa tiên tiến, bệnh viện mang đến những giải pháp chăm sóc và bảo vệ thị lực toàn diện cho người dân.

Đặc biệt, bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia nhãn khoa giàu kinh nghiệm, tận tâm và luôn cập nhật các phương pháp điều trị hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh và tối ưu trải nghiệm của người bệnh.

Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất và phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao, hướng tới mục tiêu mang đến cho người dân Hà Tĩnh và khu vực lân cận cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, an toàn và hiệu quả ngay tại địa phương.

Địa chỉ: Số 100 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30 từ thứ 2 - thứ 7

Hotline: 0946 225 115 - 0946 235 115.

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Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

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