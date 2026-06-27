BVĐK Sài Gòn Hà Tĩnh khám sức khoẻ và cấp phát thuốc miễn phí tại xã Đồng Lộc

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh trực thuộc hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cùng các công nghệ chẩn đoán và điều trị nhãn khoa tiên tiến, bệnh viện mang đến những giải pháp chăm sóc và bảo vệ thị lực toàn diện cho người dân.

Đặc biệt, bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia nhãn khoa giàu kinh nghiệm, tận tâm và luôn cập nhật các phương pháp điều trị hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh và tối ưu trải nghiệm của người bệnh.

Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất và phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao, hướng tới mục tiêu mang đến cho người dân Hà Tĩnh và khu vực lân cận cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, an toàn và hiệu quả ngay tại địa phương.

Địa chỉ: Số 100 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30 từ thứ 2 - thứ 7

Hotline: 0946 225 115 - 0946 235 115.