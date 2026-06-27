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Tăng cường dập dịch sốt xuất huyết tại cửa ngõ phía Nam

Vũ Viễn - Anh Tấn
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(Baohatinh.vn) - Số ca mắc sốt xuất huyết tại phường Vũng Áng và phường Hoành Sơn vẫn tiếp tục gia tăng. Ngành y tế Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khống chế, không để dịch bệnh diễn biến phức tạp.

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Gần 3 tháng kể từ khi ghi nhận những ca bệnh đầu tiên, tình hình dịch sốt xuất huyết tại TDP Hợp Tiến, phường Vũng Áng và TDP Liên Phú, phường Hoành Sơn vẫn diễn biến phức tạp khi liên tục xuất hiện các ca mắc mới.
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Tại phường Hoành Sơn, ca mắc sốt xuất huyết đầu tiên được phát hiện vào đầu tháng 5/2026. Dù chính quyền địa phương và ngành y tế đã chủ động triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý ổ dịch từ sớm, song số ca bệnh vẫn tiếp tục gia tăng. Theo thống kê, từ ngày 1/6 đến nay, địa phương ghi nhận thêm 10 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 22.
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Điều dưỡng Nguyễn Văn Thìn - Trạm Y tế phường Hoành Sơn cho biết: “Đơn vị đang phối hợp với các TDP đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi mắc bệnh, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, loại bỏ các dụng cụ chứa nước không cần thiết nhằm hạn chế sự phát sinh của muỗi truyền bệnh”.
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Tại phường Vũng Áng, công tác phòng, chống dịch cũng đang được ngành y tế và chính quyền địa phương tập trung triển khai. Tuy nhiên, do khu vực này có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, nhà trọ trong khi ý thức vệ sinh môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế nên nguy cơ dịch kéo dài vẫn hiện hữu. Từ đầu tháng 6 đến nay, địa phương ghi nhận 32 ca mắc sốt xuất huyết mới, nâng tổng số ca mắc lên 97.
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Bác sĩ Lê Văn Luyện - Trạm Y tế phường Vũng Áng chia sẻ: “Địa phương đang duy trì công tác giám sát dịch tễ, xử lý môi trường tại các khu vực có ca bệnh, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh ngay tại hộ gia đình”.
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Hiện nay, tổng số ca mắc sốt xuất huyết tại hai địa phương nói trên là 119 trường hợp; trong đó có 102 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 17 bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, cả hai ổ dịch đều xuất hiện tại các khu vực đông dân cư, có nhiều vật dụng phế thải, dụng cụ chứa nước chưa được xử lý triệt để. Đây là điều kiện để muỗi truyền bệnh sinh sản, phát triển, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.
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Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát, xử lý triệt để các ổ dịch, đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu của bệnh cần đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời”.
VIDEO: Hà Tĩnh tăng cường dập dịch sốt xuất huyết tại cửa ngõ phía Nam.

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