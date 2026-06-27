Tăng cường dập dịch sốt xuất huyết tại cửa ngõ phía Nam

Hà Tĩnh triển khai thành công can thiệp nút mạch gan trong điều trị ung thư 26/06/2026 09:05 Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa triển khai thành công ca can thiệp nút mạch gan hóa chất để điều trị ung thư gan cho một bệnh nhân ở xã Toàn Lưu.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đón bệnh nhân từ 26/6 25/06/2026 13:57 Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động khám chữa bệnh từ ngày 26/6, gần 1.300 y bác sĩ được điều động triển khai các kỹ thuật y tế chuyên sâu.

Từ 1-7, khám trái tuyến ở nhiều bệnh viện trung ương được BHYT trả 50% 23/06/2026 13:56 Người có thẻ BHYT đi khám ngoại trú trái tuyến tại một số bệnh viện trung ương được xếp cấp cơ bản sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng.

Tình hình sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc qua Hà Tĩnh 22/06/2026 15:05 Đến thời điểm này, đã có 5 bệnh nhân trong vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đoạn gần nút giao Kỳ Trung (xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) đã xuất viện. Các bệnh nhân còn lại vẫn đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng 22/06/2026 05:15 Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sống khoẻ cùng BHT: Bệnh lý tuyến giáp ở phụ nữ, phát hiện sớm, ngăn ngừa nguy cơ 21/06/2026 10:00 Bệnh tuyến giáp ở nữ giới phổ biến gấp 5 - 8 lần nam giới nhưng thường phát hiện muộn do triệu chứng không rõ ràng. Bác sĩ Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Khám sàng lọc trong cộng đồng: Chìa khóa phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm 20/06/2026 07:31 Trước thực trạng các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng, ngành y tế Hà Tĩnh đã đẩy mạnh hoạt động khám sàng lọc tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm bệnh tật, từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh.

Đề xuất lập Sở An toàn thực phẩm Hà Nội và chi cục tại 32 tỉnh, thành 19/06/2026 08:59 Bộ Y tế đề xuất Hà Nội thành lập Sở An toàn thực phẩm tương tự mô hình đang áp dụng tại TP HCM; 32 tỉnh, thành còn lại tổ chức Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế.

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ 18/06/2026 09:48 Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Bộ Y tế ra quy định mới về chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí 16/06/2026 05:02 Thông tư mới của Bộ Y tế yêu cầu công khai chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí, siết quản lý cấp phát và quy định BHYT không thanh toán đối với thuốc được tài trợ.

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế 15/06/2026 11:16 Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Rà soát, thu hồi sữa bột trẻ em Allernova AR Novalac sau cảnh báo từ Pháp 14/06/2026 10:41 Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 12/6, Bộ Y tế Pháp ra thông báo về việc tự nguyện thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR có số lô 183403 do Laboratoires Novalac sản xuất.

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì? 14/06/2026 10:00 Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu? 14/06/2026 06:15 Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.

Giữ lửa cho “hành trình đỏ” 14/06/2026 05:03 Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.

Phía sau những giọt máu an toàn 13/06/2026 14:05 Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt 13/06/2026 11:21 Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.

Trên 460 người được khám sàng lọc tăng huyết áp, đái tháo đường 11/06/2026 10:02 Tại chương trình “Cùng sống khỏe” năm 2026, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã khám sàng lọc tăng huyết áp, đái tháo đường cho 461 người dân trên địa bàn xã Đức Thịnh.

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả 11/06/2026 06:13 Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 09/06/2026 07:00 Theo các chuyên gia BVĐK Sài Gòn Hà Tĩnh việc chủ động khám và phát hiện sớm các bệnh lý về mắt là giải pháp quan trọng giúp người cao tuổi duy trì chất lượng cuộc sống, khả năng sinh hoạt hằng ngày.

Từ 1/7, khám chữa bệnh trái tuyến được BHYT chi trả 50% mức hưởng 08/06/2026 12:32 Từ ngày 1/7, người khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến, vượt cấp, được BHYT thanh toán 50% mức hưởng thay vì tự chi trả toàn bộ như hiện nay.

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng 07/06/2026 10:00 Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.

Từ 1/7, hóa đơn khám BHYT dưới 379.500 đồng được miễn phí 06/06/2026 07:45 Người bệnh được miễn hoàn toàn chi phí nếu hóa đơn mỗi lần khám bảo hiểm y tế dưới 379.500 đồng, kể từ ngày 1/7.

BVĐK tỉnh Hà Tĩnh làm chủ kỹ thuật nội soi tán sỏi mật bằng laser 06/06/2026 05:30 Việc làm chủ kỹ thuật nội soi tán sỏi mật bằng laser góp phần hoàn thiện các phương pháp điều trị sỏi đường mật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, giúp người bệnh được tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Không chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập địa bàn 05/06/2026 10:27 Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola, Hà Tĩnh đang tăng cường giám sát, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, cảng biển và chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó.

Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan 04/06/2026 07:30 Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

Hội chứng bàn chân bẹt và biến dạng đầu: Bất thường nhỏ - hệ lụy lớn 03/06/2026 08:38 Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, việc chủ động tầm soát phát hiện sớm hội chứng bàn chân bẹt, biến dạng đầu là giải pháp quan trọng để can thiệp kịp thời, giúp trẻ phát triển thể chất bình thường.

Thuốc tiêm điều trị ung thư xóa sổ hoàn toàn khối u chỉ sau vài tuần 01/06/2026 14:09 Thử nghiệm tại 11 quốc gia cho thấy một loại thuốc tiêm có thể làm biến mất hoàn toàn khối u ở một số bệnh nhân di căn hoặc tái phát chỉ sau vài tuần, mở ra hy vọng mới cho những người không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị hiện có.