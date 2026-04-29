Số ca mắc sốt xuất huyết tại ổ dịch ở phường Vũng Áng tăng lên 46

Ngày 3/4, tại TDP Hợp Tiến, phường Vũng Áng ghi nhận nhiều ca bệnh sốt xuất huyết. Hầu hết các bệnh nhân đều xuất hiện các triệu chứng phổ biến như: sốt cao, kèm theo đau đầu dữ dội, chán ăn, đau cơ, đau khớp, đau nhức hai hố mắt…

Từ những ca bệnh đầu tiên, tại TDP Hợp Tiến hằng ngày đều phát hiện các ca mắc mới, đến nay đã ghi nhận 46 ca. Điều này cho thấy tình hình dịch sốt xuất huyết tại phường Vũng Áng đang có những diễn biến phức tạp.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại TDP Hợp Tiến xuất hiện sớm hơn so với các năm ở Hà Tĩnh. Đặc điểm ở khu vực này là mật độ dân cư dày, công tác vệ sinh môi trường chưa thực sự đảm bảo, vẫn còn các dụng cụ phế thải chứa nước, tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi, phát triển. Người dân hầu hết đi làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp nên không thường xuyên ở nhà để phối hợp với lực lượng chức năng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Do đó, công tác khoanh vùng, dập dịch gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Ngoài ra, trong bối cảnh thời tiết nắng nhiều kèm theo các đợt mưa xen kẽ sẽ tạo điều kiện cho muỗi phát triển, khiến cho dịch sốt xuất huyết có nguy cơ diễn biến phức tạp, khó lường hơn.

Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi tại nhà có ca bệnh.

Để phòng, chống dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã nhanh chóng triển khai công tác giám sát, cấp phát hàng chục kg hóa chất và hướng dẫn kỹ thuật phun diệt muỗi cho lực lượng y tế cơ sở. Cán bộ y tế cơ sở tăng cường giám sát cộng đồng để phát hiện kịp thời các ca bệnh.

Phun thuốc diệt muỗi với bán kính 200m kể từ nhà bệnh nhân.

Bà Trần Thị Thìn – Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, UBND phường Vũng Áng cho hay: "Ngay sau khi xuất hiện ổ dịch, UBND phường đã chỉ đạo trạm y tế tập trung tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng, tránh. Tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại các nhà có ca bệnh và mở rộng bán kính 200m. Đồng thời, huy động các đoàn viên, hội viên và người dân ra quân vệ sinh môi trường, lật úp các phế thải, dụng cụ chứa nước không cần thiết”.

Cán bộ Trạm Y tế phường Vũng Áng giám sát mật độ muỗi, lăng quăng tại nhà có ca bệnh.

Mặc dù ngành y tế và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phòng, chống song ổ dịch sốt xuất huyết tại TDP Hợp Tiến vẫn diễn biến phức tạp, điều này đòi hỏi cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn.

Ông Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Ngành sẽ tăng cường giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình ổ dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch, chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt, bố trí lực lượng phụ trách từng địa bàn, theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tiêu diệt lăng quăng, bọ gậy. Trong cuộc chiến phòng chống dịch hiện nay, ý thức của mỗi người dân đóng vai trò then chốt".