Hà Tĩnh xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên năm 2026

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh khuyến cáo người dân chủ động diệt muỗi, loăng quăng tại hộ gia đình, đến cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ.

Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh giám sát bọ gậy tại khu vực có bệnh nhân mắc sốt xuất huyết.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh), từ ngày 3/4/2026 đến nay, trên địa bàn TDP Hợp Tiến, phường Vũng Áng xuất hiện 4 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue. Đây được xác định là ổ dịch sốt xuất huyết Dengue đầu tiên trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Bệnh nhân mắc đầu tiên là N.T.L.A. (sinh năm 1998, trú tại TDP Hợp Tiến, phường Vũng Áng). Trước đó, ngày 3/4, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt cao trên 38 độ C, kèm theo đau đầu dữ dội, chán ăn; đau cơ, đau khớp, đau nhức hai hố mắt.

Cán bộ CDC Hà Tĩnh lấy máu xét nghiệm bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Bệnh nhân đã đến một cơ sở khám chữa bệnh làm xét nghiệm nhanh sốt xuất huyết Dengue, cho kết quả dương tính với NS1Ag.

Ngày 6/4, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh theo dõi điều trị.

Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe bệnh nhân tại BV đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Đến ngày 7/4, tại TDP Hợp Tiến, phường Vũng Áng ghi nhận thêm 3 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue có kết quả dương tính với NS1Ag.

Ngay sau khi có thông tin về trường hợp mắc sốt xuất huyết, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã có mặt tại địa bàn, phối hợp với Trạm Y tế phường Vũng Áng, chính quyền địa phương triển khai khẩn cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch nhằm không để dịch lây lan ra diện rộng.

Cơ quan chuyên môn cũng tiến hành điều tra các ca bệnh nghi ngờ sốt xuất huyết và lấy máu xét nghiệm khẳng định. Qua xét nghiệm đã khẳng định 4 trường hợp dương tính. Hiện 3 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh và 1 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

ThS-BS Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc CDC Hà Tĩnh cho biết, ngành y tế và chính quyền địa phương đang tập trung toàn lực để khoanh vùng, không để dịch lan rộng; đồng thời thực hiện tốt công tác thu dung, khám và điều trị cho bệnh nhân. Trước mắt, đã phối hợp với trạm y tế tiến hành phun thuốc diệt muỗi trưởng thành cho tất cả các hộ dân trong bán kính 200m từ nhà có bệnh nhân.

Phun hóa chất diệt muỗi tại khu vực nhà bệnh nhân ở TDP Hợp Tiến, phường Vũng Áng.

Giám đốc CDC Hà Tĩnh đề nghị trạm y tế và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch trên hệ thống loa phát thanh; tăng cường giám sát, yêu cầu các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ đến ngay cơ sở y tế để được theo dõi, điều trị kịp thời; giám sát chặt chẽ các hộ dân quanh khu vực nhà bệnh nhân, tổ chức chiến dịch, huy động người dân ra quân làm vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

