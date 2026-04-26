Hơn 200 người dân xã Sơn Kim 2 được khám bệnh về mắt

Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Sài Gòn Hà Tĩnh đã phối hợp với Cụm thi đua số 3 (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Công an xã Sơn Kim 2, Đoàn Thanh niên xã Sơn Kim 2 tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi trên địa bàn xã.

Người dân xã Sơn Kim 2 được các y bác sỹ BVĐK Sài Gòn Hà Tĩnh thăm khám, sàng lọc kỹ lưỡng các bệnh lý về nhãn khoa,

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 200 người dân xã Sơn Kim 2 đã được các bác sĩ trực tiếp thăm khám, kiểm tra mắt và tư vấn các vấn đề nhãn khoa. Qua đó, nhiều trường hợp có bệnh lý về mắt đã được phát hiện sớm, tư vấn và điều trị kịp thời.

Ngoài ra, các bác sĩ đã trực tiếp hướng dẫn người dân kiến thức, kỹ năng phòng tránh một số căn bệnh phổ biến về mắt, cách vệ sinh mắt đúng cách, thực hiện ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, an toàn... giúp người dân nâng cao ý thức trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ đôi mắt. Đồng thời, sau khi thăm khám, bà con được cấp phát thuốc miễn phí và các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ.

BVĐK Sài Gòn Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình đầy ý nghĩa.

Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, chương trình còn trao tặng 30 suất quà ý nghĩa trị giá 20 triệu đồng đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng sự sẻ chia, động viên tinh thần, góp phần tiếp thêm niềm tin và nghị lực để bà con vươn lên trong cuộc sống.

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của BVĐK Sài Gòn Hà Tĩnh trong công tác an sinh xã hội, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người thầy thuốc, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa bệnh viện và các sở, ban, ngành trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

30 suất quà được BVĐK Sài Gòn Hà Tĩnh và ban tổ chức trao tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn,

