Hơn 200 người dân xã Sơn Kim 2 được khám bệnh về mắt

Phúc Quang
(Baohatinh.vn) - Qua đợt thăm khám của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, nhiều trường hợp có bệnh lý về mắt đã được phát hiện sớm, tư vấn và điều trị kịp thời.

Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Sài Gòn Hà Tĩnh đã phối hợp với Cụm thi đua số 3 (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Công an xã Sơn Kim 2, Đoàn Thanh niên xã Sơn Kim 2 tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi trên địa bàn xã.

Người dân xã Sơn Kim 2 được các y bác sỹ BVĐK Sài Gòn Hà Tĩnh thăm khám, sàng lọc kỹ lưỡng các bệnh lý về nhãn khoa,

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 200 người dân xã Sơn Kim 2 đã được các bác sĩ trực tiếp thăm khám, kiểm tra mắt và tư vấn các vấn đề nhãn khoa. Qua đó, nhiều trường hợp có bệnh lý về mắt đã được phát hiện sớm, tư vấn và điều trị kịp thời.

Ngoài ra, các bác sĩ đã trực tiếp hướng dẫn người dân kiến thức, kỹ năng phòng tránh một số căn bệnh phổ biến về mắt, cách vệ sinh mắt đúng cách, thực hiện ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, an toàn... giúp người dân nâng cao ý thức trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ đôi mắt. Đồng thời, sau khi thăm khám, bà con được cấp phát thuốc miễn phí và các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ.

BVĐK Sài Gòn Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình đầy ý nghĩa.

Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, chương trình còn trao tặng 30 suất quà ý nghĩa trị giá 20 triệu đồng đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng sự sẻ chia, động viên tinh thần, góp phần tiếp thêm niềm tin và nghị lực để bà con vươn lên trong cuộc sống.

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của BVĐK Sài Gòn Hà Tĩnh trong công tác an sinh xã hội, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người thầy thuốc, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa bệnh viện và các sở, ban, ngành trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

30 suất quà được BVĐK Sài Gòn Hà Tĩnh và ban tổ chức trao tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn,

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN HÀ TĨNH

Trực thuộc Hệ thống Mắt Sài Gòn - hệ thống bệnh viện mắt lớn nhất Việt Nam

Địa chỉ: 100 Lê Hồng Phong, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30, từ thứ 2 - thứ 7

Hotline: 0946 225 115

Website: dakhoasaigonhatinh.com

MẮT SÀI GÒN - HỆ THỐNG BỆNH VIỆN MẮT LỚN NHẤT VIỆT NAM

- Bề dày hơn 22 năm kinh nghiệm

- Hệ thống bệnh viện duy nhất được Healthcare Asia Awards vinh danh là "Bệnh viện chuyên khoa của năm trên toàn lãnh thổ Việt Nam" suốt 4 năm liên tiếp 2023 - 2024 - 2025 - 2026.

- Thành viên Hiệp hội Bệnh viện Mắt thế giới (WAEH).

Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có làn da đẹp?

Chăm sóc da chuẩn y khoa là "chìa khóa" để duy trì làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để có kiến thức chăm sóc da đúng cách, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Ngọc Thanh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Ngành Y tế Hà Tĩnh xác định việc chủ động tầm soát, khám sàng lọc cho người dân là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh khi các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng gia tăng.
Bệnh tay chân miệng là một bệnh lý dễ lây lan, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa. Đối tượng thường dễ mắc bệnh là trẻ em vì sức đề kháng của trẻ khá yếu. Cha mẹ cần hiểu biết đúng về bệnh để có thể ứng phó kịp thời, kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất.
Dù từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh chưa ghi nhận ổ dịch tay chân miệng, song trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngành y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng tránh.
Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đi vào hoạt động với đội ngũ nhân lực chuyên môn cao, máy móc hiện đại, thực hiện khám BHYT góp phần giúp người dân có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.