Ngành y tế chủ động phương án cấp cứu, điều trị trong kỳ nghỉ lễ

Dịch sốt xuất huyết xuất hiện sớm, cảnh báo nguy cơ bùng phát 18/04/2026 05:16 Việc xuất hiện sớm ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Vũng Áng cảnh báo về nguy cơ dịch có thể bùng phát trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026 14/04/2026 14:38 Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ theo chức năng, thẩm quyền tập trung huy động tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả việc xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của dự án.

Toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh sẽ triển khai hồ sơ bệnh án điện tử vào 2030 14/04/2026 10:51 Hồ sơ bệnh án điện tử là thành phần cốt lõi của bệnh viện thông minh, bệnh viện số; đưa công tác quản lý, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân lên bước phát triển mới, thiết thực và hiệu quả.

Hà Tĩnh sẽ công khai các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm 13/04/2026 14:37 Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, Hà Tĩnh sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có làn da đẹp? 12/04/2026 10:00 Chăm sóc da chuẩn y khoa là "chìa khóa" để duy trì làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để có kiến thức chăm sóc da đúng cách, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Ngọc Thanh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Thông tin mới nhất về sắp xếp hệ thống y tế cơ sở 10/04/2026 09:02 Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu mỗi tỉnh, thành có ít nhất 1 bệnh viện chuyên sâu, 1 bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

[Motion graphic] Những điều cần biết về bệnh sốt xuất huyết 09/04/2026 05:42 Bệnh truyền nhiễm gây dịch do vi rút Dengue gây nên. Bệnh xảy ra quanh năm và thường gia tăng vào mùa mưa, với trung gian truyền bệnh chủ yếu là muỗi Aedes Aegypti.

Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh phối hợp TTH Group triển khai chương trình "Tài trợ học phí – Bảo trợ việc làm" 09/04/2026 05:05 Đây là cơ hội để sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh yên tâm học tập, rèn luyện và có ngay việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp.

Hà Tĩnh xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên năm 2026 08/04/2026 10:47 Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh khuyến cáo người dân chủ động diệt muỗi, loăng quăng tại hộ gia đình, đến cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ.

Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh tại gốc 07/04/2026 13:38 Ngành Y tế Hà Tĩnh xác định việc chủ động tầm soát, khám sàng lọc cho người dân là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh khi các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng gia tăng.

Hành động để bảo vệ trẻ trước nguy cơ đuối nước 07/04/2026 08:45 Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu bơi lội giải nhiệt của trẻ em tăng cao. Đây cũng là thời điểm nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng nếu thiếu sự giám sát của người lớn và kỹ năng an toàn dưới nước.

Nắng nóng gần 40 độ C, bác sĩ cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt 07/04/2026 05:15 Hà Tĩnh đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến gần 40 độ C. Theo khuyến cáo của bác sĩ, thời tiết khắc nghiệt tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt nên người dân cần chủ động các giải pháp bảo vệ sức khỏe.

Sống khỏe cùng BHT: Trẻ chậm phát triển ngôn ngữ - Hiểu đúng, can thiệp kịp thời 05/04/2026 10:00 Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hà - Phó Trưởng khoa Nội Nhi, Phụ trách đơn vị Phục hồi chức năng nhi khoa, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tư vấn về tình trạng trẻ chậm phát triển ngôn ngữ trong chương trình "Sống khoẻ cùng BHT".

Hà Tĩnh tiếp nhận nguồn viện trợ y tế trị giá 2,28 tỷ đồng 03/04/2026 14:02 Dự án “Nâng cao năng lực một sức khỏe tại bốn tỉnh biên giới của Việt Nam” được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh nhằm tăng cường năng lực chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng.

"Lá chắn" ngăn dịch bệnh xâm nhập từ những chuyến tàu xuyên đại dương 02/04/2026 13:50 Trong dòng chảy liên tục của hàng hóa và tàu thuyền tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh), mỗi quyết định của lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế không chỉ là một khâu nghiệp vụ, mà còn tạo nên một “lá chắn” vững chắc ngay từ cửa ngõ...

[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng 01/04/2026 05:15 Bệnh tay chân miệng là một bệnh lý dễ lây lan, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa. Đối tượng thường dễ mắc bệnh là trẻ em vì sức đề kháng của trẻ khá yếu. Cha mẹ cần hiểu biết đúng về bệnh để có thể ứng phó kịp thời, kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất.

Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng 31/03/2026 11:23 Dù từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh chưa ghi nhận ổ dịch tay chân miệng, song trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngành y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng tránh.

Bộ Y tế thông tin chính thức về biến thể "ve sầu" 31/03/2026 07:54 Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, cập nhật chính thức từ Tổ chức Y tế thế giới, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể BA.3.2 làm gia tăng mức độ nặng của bệnh.

Khai trương Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc 29/03/2026 18:09 Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đi vào hoạt động với đội ngũ nhân lực chuyên môn cao, máy móc hiện đại, thực hiện khám BHYT góp phần giúp người dân có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Bộ Y tế thông tin về việc theo dõi biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 29/03/2026 14:03 Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan, chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi ngờ.

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng - dự phòng trúng bệnh máu nhiễm mỡ 29/03/2026 10:00 Máu nhiễm mỡ là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp cao và đột quỵ. Bác sĩ CKI Đinh Sỹ Thanh, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT về căn bệnh mày.

Bước tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp tại Hà Tĩnh 29/03/2026 05:53 Việc triển khai kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm là một bước tiến lớn của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh trong chẩn đoán u phổi, u trung thất và các bệnh nấm phổi, lao phổi, lao phế quản phổi.

Dự kiến xây dựng bệnh viện quy mô 250 giường bệnh tại phường Hoành Sơn 28/03/2026 06:18 Việc triển khai dự án không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực phía Nam Hà Tĩnh.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn khi có hơn 25.000 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 5 lần 27/03/2026 10:24 Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, riêng khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71,9% số mắc cả nước). Số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99%).

[Motion graphic] Chính sách BHYT 2026 - những thay đổi mới nhất 27/03/2026 05:20 Chính sách bảo hiểm y tế năm 2026 tiếp tục được điều chỉnh nhằm mở rộng quyền lợi, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tăng độ bao phủ BHYT toàn dân.

2 nhân viên y tế hiến máu kịp thời cứu sản phụ bị băng huyết 25/03/2026 15:49 Trong tình huống cấp cứu sản phụ bị băng huyết sau sinh, hai điều dưỡng thuộc Trung tâm Y tế Hương Khê (Hà Tĩnh) đã kịp thời hiến máu, cứu sống người bệnh.

Tầm soát sớm - "chìa khóa vàng" trong phòng, chống bệnh lao 24/03/2026 05:45 Việc người dân chủ động đến cơ sở y tế thăm khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đang trở thành tín hiệu tích cực trong cuộc chiến phòng, chống bệnh lao trên địa bàn Hà Tĩnh.

Hơn 1 năm, 117 bác sĩ về Hà Tĩnh làm việc: Sức hút đến từ đâu? 23/03/2026 05:08 Bằng các chính sách linh hoạt trong hỗ trợ nguồn kinh phí và quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nên từ đầu năm 2025 đến nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã tuyển dụng được 117 bác sĩ.

Sống khỏe cùng BHT: Loạn thần do rượu bia - nhận diện sớm để phòng ngừa 22/03/2026 10:00 Cách nhận biết bệnh loạn thần do bia rượu cùng biện pháp phòng tránh ra sao sẽ được bác sỹ Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng khoa Cấp tính Nam, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh giải đáp trong Chương trình Sống khỏe cùng BHT.