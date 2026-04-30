Ngành y tế chủ động phương án cấp cứu, điều trị trong kỳ nghỉ lễ

Phúc Quang - Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, các cơ sở y tế tại Hà Tĩnh đã bố trí nhân lực trực 24/24h, đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị diễn ra thông suốt, phục vụ người bệnh trong mọi tình huống.

Để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 và ứng phó với các tình huống, Sở Y tế Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cơ sở y tế trong toàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, thuốc men, vật tư.
Tất cả các bệnh viện, trung tâm y tế đều tổ chức trực 24/24h, thực hiện nghiêm chế độ thường trực 4 cấp gồm: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính và trực bảo vệ.
Với vai trò là cơ sở y tế tuyến cuối của tỉnh, công tác trực cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị cho các ca bệnh nặng được BVĐK tỉnh Hà Tĩnh chuẩn bị kỹ lưỡng.
Đặc biệt, Khoa Cấp cứu – Chống độc (BVĐK tỉnh) luôn duy trì kíp trực từ 2 bác sỹ và 5 – 6 điều dưỡng trở lên. Hệ thống máy móc, thiết bị, vật tư sinh phẩm luôn được chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận, cấp cứu cho các trường hợp bị chấn thương do tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm...
Còn tại Khoa Hồi sức tích cực (BVĐK tỉnh), với đặc điểm là nơi tiếp nhận và điều trị cho các ca bệnh nặng nên hoạt động của khoa vẫn diễn ra như những ngày bình thường.
Bác sĩ Trần Thanh Uyên - Khoa Hồi sức tích cực (BVĐK tỉnh) cho biết: "Bệnh nhân điều trị ở khoa này đều ở tình trạng rất nặng. Vì vậy, chúng tôi luôn duy trì trực 24/24h, bất kể nghỉ lễ, tết để theo dõi sát sao từng diễn biến của bệnh nhân”.
Không chỉ tuyến tỉnh, các trung tâm y tế tuyến cơ sở cũng bố trí lịch trực một cách khoa học, đảm bảo mỗi ca trực đều có đầy đủ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm.
Đặc biệt, các khoa trọng điểm như: cấp cứu, hồi sức tích cực, ngoại khoa, chấn thương chỉnh hình luôn được tăng cường nhân lực, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí nhanh các ca bệnh nặng. Các đội cấp cứu ngoại viện được duy trì hoạt động liên tục, sẵn sàng lên đường khi có yêu cầu.
Về công tác hậu cần, các đơn vị đã rà soát, bổ sung đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao và trang thiết bị y tế.
Các ngân hàng máu được chuẩn bị sẵn sàng với lượng dự trữ hợp lý, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị.
Những thiết bị quan trọng như máy thở, máy theo dõi bệnh nhân, hệ thống xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đều được kiểm tra kỹ lưỡng, hạn chế tối đa sự cố kỹ thuật có thể xảy ra.
Các đơn vị quán triệt cán bộ, nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, tận tình hướng dẫn, chăm sóc người bệnh.
Công tác chuẩn bị của các cơ sở y tế mang lại sự yên tâm cho người dân, đảm bảo mọi người đều được tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, hiệu quả trong mọi tình huống.

Các cơ sở y tế trên địa bàn đã triển khai đầy đủ phương án trực và chuẩn bị các điều kiện, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong suốt thời gian nghỉ lễ. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ cũng được đặt lên hàng đầu; trong mọi tình huống luôn giao tiếp, ứng xử ân cần, hoà nhã với người bệnh, lấy người bệnh là trung tâm phục vụ.

Ông Lê Chánh Thành – Phó Giám đốc Sở Y tế

