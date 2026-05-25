Sĩ tử Hà Tĩnh cần làm gì để đảm bảo sức khỏe khi thời tiết nắng nóng?

Thời tiết nắng gắt khiến việc di chuyển của các thí sinh đến điểm thi trở nên vất vả hơn.

Những ngày qua, Hà Tĩnh liên tục ghi nhận tình trạng nắng nóng diện rộng, có thời điểm nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phổ biến dao động từ 36 đến trên 38 độ C, độ ẩm thấp nhất chỉ từ 40–48%. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, ngày 25/5, toàn tỉnh dự báo tiếp tục xảy ra nắng nóng với nền nhiệt từ 37 đến trên 39 độ C, độ ẩm thấp nhất khoảng 40–45%. Một số địa phương được dự báo có nhiệt độ cao như: Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê, Thành Sen, Cẩm Xuyên, Hoành Sơn…

Cũng trong ngày 25/5, hơn 21.000 thí sinh trên địa bàn bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026–2027. Thời tiết nắng nóng làm gia tăng nguy cơ mệt mỏi, mất nước, say nắng hay kiệt sức đối với thí sinh. Vì vậy, việc chủ động chăm sóc sức khỏe góp phần giúp các em duy trì thể trạng ổn định, tinh thần tốt và tự tin chinh phục kỳ thi quan trọng.

Em Đặng Thị Mỹ Duyên được các tình nguyện viên hướng dẫn rà soát số báo danh, phòng thi.

Em Đặng Thị Mỹ Duyên (Trường THCS Đại Nài) chia sẻ: “Thời tiết nắng nóng khiến việc ôn tập và đảm bảo sức khỏe trước kỳ thi trở nên vất vả hơn. Tuy nhiên, đây là kỳ thi quan trọng nên em luôn nhận được sự động viên, quan tâm từ gia đình, đồng thời được chuẩn bị chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp. Nhờ vậy, em hy vọng sẽ giữ được tinh thần thoải mái, sức khỏe ổn định và hoàn thành các bài thi với kết quả tốt nhất”.

Chung nỗi niềm lo lắng trước kỳ thi của con, chị Đặng Thị Thanh Trà (TDP 10 Tân Giang, phường Thành Sen) chia sẻ: “Không chỉ những ngày cận kề kỳ thi mà từ nhiều tuần trước, gia đình đã chủ động điều chỉnh chế độ sinh hoạt cho con phù hợp với thời tiết nắng nóng. Tôi chú ý bổ sung các món ăn thanh mát, dễ tiêu, đảm bảo đủ nước, đồng thời duy trì không gian học tập thoáng mát với quạt, điều hòa để cháu có sức khỏe tốt trong quá trình ôn tập. Ngày thi chính thức được dự báo nhiệt độ tiếp tục tăng cao, gia đình cũng có phần lo lắng. Tuy nhiên, chúng tôi luôn động viên tinh thần, sắp xếp đưa đón để con yên tâm, tự tin hoàn thành kỳ thi”.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Theo các chuyên gia y tế, thời tiết nắng nóng kéo dài trong thời điểm diễn ra Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT có thể tác động trực tiếp đến thể trạng và tâm lý của thí sinh. Việc phải di chuyển, chờ đợi ngoài trời trong nền nhiệt cao dễ khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất nước, đau đầu, chóng mặt, giảm khả năng tập trung; nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến say nắng, say nóng hoặc kiệt sức nếu không được chăm sóc sức khỏe hợp lý.

Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn – Khoa Cấp cứu, chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo: “Để đảm bảo thể trạng tốt trong những ngày thi, thí sinh cần chủ động bổ sung đủ nước cho cơ thể, nên uống thành nhiều lần trong ngày thay vì đợi khát mới uống. Chế độ dinh dưỡng cần ưu tiên các thực phẩm thanh mát, dễ tiêu hóa, giàu vitamin và khoáng chất như rau xanh, trái cây, sữa, nước ép; hạn chế đồ uống có gas, nước ngọt nhiều đường hay các món ăn nhiều dầu mỡ vì dễ gây đầy bụng, khó chịu trong thời tiết oi bức”.

Chế độ dinh dưỡng phù hợp trong điều kiện nắng nóng góp phần giúp các sĩ tử có thể trạng tốt trong kỳ thi.

Cũng theo bác sĩ Hoàn, các sĩ tử cần ngủ đủ giấc, tránh thức khuya ôn tập quá sức bởi thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến trí nhớ, tinh thần và hiệu quả làm bài thi. Khi đến điểm thi, thí sinh nên chuẩn bị đầy đủ nước uống, mũ, áo chống nắng, đồng thời sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý để hạn chế tiếp xúc lâu với nắng nóng. Phụ huynh và nhà trường cũng cần đồng hành, động viên tinh thần, tạo điều kiện nghỉ ngơi phù hợp để các sĩ tử bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin và ổn định nhất.