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BVĐK tỉnh Hà Tĩnh làm chủ kỹ thuật nội soi tán sỏi mật bằng laser

Tuấn Dũng
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(Baohatinh.vn) - Việc làm chủ kỹ thuật nội soi tán sỏi mật bằng laser góp phần hoàn thiện các phương pháp điều trị sỏi đường mật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, giúp người bệnh được tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa triển khai thành công kỹ thuật nội soi đường mật bằng ống mềm kết hợp năng lượng laser để tán sỏi đường mật trong gan mà không cần sự hỗ trợ của bác sỹ tuyến trên.

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Các bác sỹ Khoa Điều trị theo yêu cầu - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tiến hành tán sỏi nội soi đường mật ống mềm bằng laser cho bệnh nhân.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Sỹ (72 tuổi, trú xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện đau vùng hạ sườn phải kèm sốt và được đưa đến Trung tâm Y tế Can Lộc thăm khám. Bệnh nhân được chẩn đoán sỏi ống mật chủ gây tắc mật, nhiễm khuẩn đường mật và điều trị trong một tuần trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Tại đây, qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sỹ xác định bệnh nhân bị tắc mật do sỏi ống mật chủ kích thước khoảng 2x3 cm, kèm sỏi túi mật kích thước 1x2 cm và nhiễm trùng đường mật. Sau hội chẩn, ê-kíp điều trị quyết định phẫu thuật can thiệp.

Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở ống mật chủ và sử dụng laser để tán sỏi. Sau một ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể ăn uống, đi lại bình thường. Sau 4 ngày điều trị, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, các chỉ số xét nghiệm trở về bình thường và dự kiến sẽ xuất viện trong những ngày tới.

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Bác sỹ Nguyễn Minh Khuê thăm khám cho bệnh nhân Sỹ sau phẫu thuật nội soi.

Theo bác sỹ Nguyễn Minh Khuê - Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trước đây, những trường hợp sỏi đường mật phức tạp thường phải phẫu thuật mổ mở, thời gian hồi phục kéo dài và nguy cơ sót sỏi cao do khó quan sát toàn bộ hệ thống đường mật. Việc ứng dụng nội soi đường mật bằng ống mềm kết hợp laser giúp bác sỹ quan sát trực tiếp vị trí sỏi, tán vụn và lấy sạch sỏi trong đường mật, nâng cao hiệu quả điều trị.

Việc làm chủ kỹ thuật này không chỉ hoàn thiện thêm các phương pháp điều trị sỏi mật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh mà còn góp phần giảm chi phí, thời gian điều trị, tạo điều kiện để người dân được thụ hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại tỉnh nhà.

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Tags:

#nội soi tán sỏi mật bằng laser #điều trị sỏi đường mật #Bệnh viện Đa khoa tỉnh

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