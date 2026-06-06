BVĐK tỉnh Hà Tĩnh làm chủ kỹ thuật nội soi tán sỏi mật bằng laser

(Baohatinh.vn) - Việc làm chủ kỹ thuật nội soi tán sỏi mật bằng laser góp phần hoàn thiện các phương pháp điều trị sỏi đường mật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, giúp người bệnh được tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương.
Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa triển khai thành công kỹ thuật nội soi đường mật bằng ống mềm kết hợp năng lượng laser để tán sỏi đường mật trong gan mà không cần sự hỗ trợ của bác sỹ tuyến trên.
Trước đó, ông Nguyễn Văn Sỹ (72 tuổi, trú xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện đau vùng hạ sườn phải kèm sốt và được đưa đến Trung tâm Y tế Can Lộc thăm khám. Bệnh nhân được chẩn đoán sỏi ống mật chủ gây tắc mật, nhiễm khuẩn đường mật và điều trị trong một tuần trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Tại đây, qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sỹ xác định bệnh nhân bị tắc mật do sỏi ống mật chủ kích thước khoảng 2x3 cm, kèm sỏi túi mật kích thước 1x2 cm và nhiễm trùng đường mật. Sau hội chẩn, ê-kíp điều trị quyết định phẫu thuật can thiệp.
Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở ống mật chủ và sử dụng laser để tán sỏi. Sau một ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể ăn uống, đi lại bình thường. Sau 4 ngày điều trị, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, các chỉ số xét nghiệm trở về bình thường và dự kiến sẽ xuất viện trong những ngày tới.
Theo bác sỹ Nguyễn Minh Khuê - Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trước đây, những trường hợp sỏi đường mật phức tạp thường phải phẫu thuật mổ mở, thời gian hồi phục kéo dài và nguy cơ sót sỏi cao do khó quan sát toàn bộ hệ thống đường mật. Việc ứng dụng nội soi đường mật bằng ống mềm kết hợp laser giúp bác sỹ quan sát trực tiếp vị trí sỏi, tán vụn và lấy sạch sỏi trong đường mật, nâng cao hiệu quả điều trị.
Việc làm chủ kỹ thuật này không chỉ hoàn thiện thêm các phương pháp điều trị sỏi mật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh mà còn góp phần giảm chi phí, thời gian điều trị, tạo điều kiện để người dân được thụ hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại tỉnh nhà.
Trước diễn biến phức tạp của bệnh do virus Ebola đang diễn ra ở một số quốc gia, Bộ Y tế hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Ebola; trong đó bổ sung thêm 6 chủng mới và nhiều quy định khắt khe về cách ly, xử lý ca bệnh...
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng, việc duy trì chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý là yếu tố giúp các thí sinh đảm bảo sức khỏe, hoàn thành tốt bài thi.
Sau chấn thương, điều nhiều người chơi thể thao quan tâm không chỉ là có cần phẫu thuật hay không, mà còn là mất bao lâu để có thể vận động trở lại và liệu có thể chơi thể thao với cường độ như trước. Liên quan đến thắc mắc này, các chuyên gia chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh có 3 lời khuyên dưới đây.
Ngay tại chương trình 'Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20/5: Cho đi là còn mãi', Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp đăng ký hiến tặng mô, tạng, lan tỏa thông điệp nhân văn về sự sẻ chia và tiếp nối sự sống.
Những dấu hiệu nào cần lưu ý về tiền mãn kinh và làm sao để vượt qua giai đoạn này nhẹ nhàng hơn? Bác sĩ Phan Quang Anh - Phó Trưởng khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ trực tiếp giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nắng nóng gay gắt không chỉ gây kiệt sức mà còn là "kẻ thù" thầm lặng của hệ tim mạch. Làm thế nào để nhận diện dấu hiệu nguy hiểm? Bác sĩ CKI Lê Chí Hướng, Phó Trưởng khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.