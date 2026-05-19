Thực hiện thành công ca phẫu thuật não tỉnh ở trẻ em đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 19/5, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã thực hiện thành công ca phẫu thuật não tỉnh cho một bé trai 12 tuổi.

Đây là ca phẫu thuật não tỉnh ở trẻ em đầu tiên tại Việt Nam, mở ra cơ hội bảo tồn chức năng và chất lượng sống lâu dài cho trẻ em có u não tại vùng nguy cơ cao.

Tiến sỹ, bác sỹ Trương Thanh Tình, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh-Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau phẫu thuật, bé trai tỉnh táo, hồi phục tốt và không xuất hiện dấu hiệu thần kinh khu trú mới. Kết quả hình ảnh sau mổ cho thấy khối u đã được lấy gần như toàn bộ, bé trai tiếp tục được theo dõi sát và xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo nhằm bảo đảm quá trình hồi phục toàn diện.

Bé trai 12 tuổi được đưa đến Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng bất thường với những cơn đau đầu kéo dài, kèm theo tình trạng tê yếu thoáng qua nửa người và một lần mất ý thức ngắn.

Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện một khối u não lớn nằm ngay vùng chức năng quan trọng, liên quan trực tiếp đến vận động và ngôn ngữ của bệnh nhi.

Tiến sĩ, bác sỹ Đỗ Hồng Hải (Trưởng Đơn nguyên Ngoại Thần kinh nhi, Khoa Ngoại Thần kinh) đánh giá khối u nằm sát vùng chức năng quan trọng của não bộ, đây là vị trí đặc biệt nhạy cảm, nơi mọi can thiệp đều tiềm ẩn nguy cơ để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến khả năng vận động, giao tiếp và chất lượng sống của người bệnh. Do đó, mục tiêu điều trị không chỉ là lấy u mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho người bệnh.

Trước thách thức này, các bác sỹ đã lựa chọn mổ sọ tỉnh - một kỹ thuật phẫu thuật thần kinh chuyên sâu thường được chỉ định trong các trường hợp tổn thương não nằm gần vùng chức năng quan trọng, thay vì gây mê toàn thân như thông thường.

Theo Tiến sỹ, bác sỹ Đỗ Hồng Hải, với mổ sọ tỉnh, người bệnh có thể được đánh giá trực tiếp khả năng nói và vận động ngay trong quá trình phẫu thuật. Điều này giúp phẫu thuật viên xác định ranh giới an toàn khi bóc tách khối u, nhận biết sớm nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng não để điều chỉnh thao tác kịp thời, qua đó hạn chế tối đa tổn thương các đường dẫn truyền thần kinh quan trọng.

Chia sẻ về khó khăn khi triển khai mổ sọ tỉnh ở trẻ em, Tiến sỹ, bác sỹ Trương Thanh Tình, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh-Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho hay việc mổ sọ tỉnh ở trẻ em cần yêu cầu cao về chuyên môn và sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa như ngoại thần kinh, gây mê hồi sức, điều dưỡng và hỗ trợ tâm lý.

Với người bệnh mới 12 tuổi, việc giúp trẻ hiểu, tin tưởng và hợp tác trong suốt quá trình phẫu thuật là yếu tố đặc biệt quan trọng, góp phần vào thành công chung của ca mổ.

Tiến sỹ, bác sỹ Trương Thanh Tình thông tin thêm từ năm 2025 đến nay, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công 12 ca mổ sọ não tỉnh ở người lớn. Việc triển khai thành công mổ sọ tỉnh ở trẻ em khẳng định khả năng làm chủ các kỹ thuật phẫu thuật thần kinh chức năng chuyên sâu của đơn vị.

Bệnh nhi và êkíp y bác sỹ sau phẫu thuật. (Ảnh: TTXVN phát)

Không chỉ giúp tăng khả năng lấy u, phương pháp mổ sọ não tỉnh còn góp phần quan trọng trong bảo tồn chức năng và chất lượng sống lâu dài cho người bệnh, đặc biệt ở các trường hợp u não nằm tại vùng nguy cơ cao.

Bác sỹ Tình cũng khuyến cáo, phụ huynh không nên chủ quan với các dấu hiệu thần kinh ở trẻ như đau đầu kéo dài, yếu tay chân thoáng qua hoặc cơn mất ý thức.

Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần bảo tồn chức năng não bộ, khả năng học tập và sự phát triển lâu dài của trẻ./.