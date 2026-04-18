Chuyên gia nước ngoài tư vấn nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở y tế Hà Tĩnh trước thiên tai

Sở Y tế Hà Tĩnh vừa phối hợp với Trường Đại học Y tế công cộng và các đối tác trong nước, quốc tế tổ chức hội thảo nghiên cứu “Tăng cường khả năng chống chịu của y tế cơ sở trước thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan” với sự tham gia của đông đảo các chuyên gia trong và ngoài nước.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Báo cáo tại hội thảo, nhóm nghiên cứu RESHAPE đã đánh giá thực trạng thiên tai tại Trung tâm Y tế Hương Sơn, Trung tâm Y tế Hương Khê và 46 trạm y tế xã giai đoạn 2015 đến tháng 4/2026. Kết quả bước đầu cho thấy trên 70% cơ sở y tế bị gián đoạn hoạt động; hệ thống điện và nước sạch nhiều nơi chưa ổn định sau 1 tuần; 66,7% nhân viên y tế bị ảnh hưởng sức khỏe thể chất; 72,9% nhân viên y tế chịu ảnh hưởng tâm lý; 68,7% nhân viên y tế giảm khả năng làm việc.

GS. Paul Hunter (Đại học East Anglia, Vương quốc Anh) phát biểu tại hội thảo.

Trên cơ sở đó, GS. Paul Hunter (Đại học East Anglia, Vương quốc Anh) - Giám đốc nhóm nghiên cứu RESHAPE cùng 21 đại biểu quốc tế đến từ 4 trường đại học ở Anh, các trường đại học, viện nghiên cứu ở Malawi, Tanzania, Uganda, cùng nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Y tế công cộng đã phân tích các điểm yếu cần khắc phục, đồng thời xác định những yếu tố nền tảng cần phát huy nhằm nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm cung cấp dịch vụ y tế liên tục, hiệu quả trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu.

Trong thời gian này, nhóm nghiên cứu RESHAPE tổ chức tập huấn về lập bản đồ hệ thống, phân tích rủi ro và tác động của thiên tai đối với cơ sở y tế cho các thành viên thuộc trung tâm y tế, trạm y tế, UBND các xã: Hương Sơn, Hương Khê.

Các chuyên gia quốc tế khảo sát thực tế tại các hộ dân ở xã Hà Linh.

Các học viên được hướng dẫn phương pháp phân tích chuỗi giá trị bằng công cụ SIPOC, xác định “điểm nghẽn” thông qua sơ đồ xương cá và tích hợp kết quả vào đánh giá rủi ro. Nhóm nghiên cứu RESHAPE đi thực tế, khảo sát thực địa tại Trung tâm Y tế Hương Khê, Trạm Y tế xã Hà Linh và một số hộ dân tại xã Hà Linh đã áp dụng giải pháp thích ứng với thiên tai, làm cơ sở xây dựng quy trình, hướng dẫn nhằm nâng cao tính sẵn sàng và duy trì hoạt động của hệ thống y tế trong tình huống khẩn cấp.