Bộ Y tế chỉ đạo khẩn ứng phó với bệnh do virus Ebola

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn, sàng lọc, cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc virus Ebola.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh vừa có công văn hỏa tốc gửi các cơ sở khám, chữa bệnh và Sở Y tế các tỉnh, thành về việc chủ động phòng chống bệnh do virus Ebola.

Theo đó, bệnh do virus Ebola là một bệnh truyền nhiễm cấp tính và nghiêm trọng ở người, thường đi kèm hội chứng xuất huyết và suy đa tạng, tỉ lệ tử vong có thể lên đến 90%.

Bệnh lây truyền do tiếp xúc trực tiếp với mô, máu và dịch cơ thể của động vật hoặc người nhiễm bệnh, có thể bùng phát thành dịch.

Tỉ lệ tử vong do bệnh Ebola có thể lên đến 90% (Ảnh minh họa: iStock).

Virus có thể lây truyền từ người sang người do tiếp xúc trực tiếp thông qua vết thương da hoặc niêm mạc với máu, chất tiết và dịch cơ thể (phân, nước tiểu, nước bọt, tinh dịch) của người bị nhiễm. Người cũng có thể mắc Ebola do tiếp xúc với các dụng cụ hoặc đồ vật của người bệnh bị nhiễm virus như quần áo, chăn, kim tiêm đã sử dụng.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ ngày 5/5 đến 20/5 tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Uganda đã ghi nhận 600 ca nghi ngờ mắc Ebola trong đó có 139 ca tử vong, hơn 50 ca được chẩn đoán xác định nhiễm Bundibugyo, một trong 6 chủng của virus Ebola.

Trước nguy cơ bệnh do virus Ebola xâm nhập vào Việt Nam, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở y tế, đặc biệt lưu ý các trường hợp mới đến nước đã hoặc đang có dịch trong vòng 21 ngày.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện việc sàng lọc, phân loại, cách ly nghiêm ngặt tất cả các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc virus Ebola tại cơ sở điều trị.

Cục lưu ý các cơ sở phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để cách ly, phối hợp với các cơ sở dự phòng để xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

