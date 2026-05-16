Hỗ trợ chuyên môn, nâng cao năng lực toàn diện cho BVĐK tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục cử các chuyên gia về trực tiếp chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức “cầm tay, chỉ việc”.

Chiều 16/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hội thảo tăng cường năng lực chuyên môn kỹ thuật.

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Sở Y tế cùng đông đảo các y bác sĩ 2 bệnh viện.

BVĐK tỉnh Hà Tĩnh là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Sở Y tế Hà Tĩnh với quy mô 1.300 giường bệnh.

Với sự hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật của các bệnh viện tuyến trên nên BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã làm chủ được nhiều kỹ thuật chuyên sâu như: xạ trị, can thiệp tim mạch, thay khớp gối, khớp háng và các kỹ thuật trong lĩnh vực hồi sức tích cực, cấp cứu chống độc.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Chánh Thành phát biểu tại hội thảo.

Với sự tài trợ của Tập đoàn Vingroup, BVĐK tỉnh đã và đang triển khai mô hình hoạt động cấp cứu ngoại viện. Hiện tại, bệnh viện đã tiếp nhận tài trợ xe cứu thương, trang thiết bị, tiếp quản đầu số 115, thiết lập mạng lưới, đào tạo nhân lực, chuẩn bị triển khai thí điểm tại cộng đồng.

Khu nhà Trung tâm Sản - Nhi 10 tầng được xây dựng và đầu tư trang thiết bị chuẩn bị hoàn thành, đưa vào hoạt động sẽ phần nào đáp ứng được nhu cầu phát triển khoa lâm sàng, nâng cao chất lượng điều trị.

Các bác sĩ BVĐK tỉnh kiến nghị một số nội dung liên quan đến chuyển giao, phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu.

Tại hội thảo, các y bác sĩ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị với các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai về việc hỗ trợ, chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới trong các lĩnh vực như: cấp cứu chống độc, hồi sức tích cực, ung bướu, tim mạch, ngoại khoa…

Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Văn Nhân - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu y dược, Bệnh viện Bạch Mai trao đổi tại hội thảo.
Các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm trong phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng điều trị.

Trên cơ sở thực trạng về trang thiết bị và nguồn nhân lực của BVĐK tỉnh, các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai đã chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, định hướng phát triển các chuyên khoa sâu. Đồng thời, cam kết tăng cường tiếp nhận, đào tạo nguồn nhân lực và cử các đoàn công tác về trực tiếp chuyển giao các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu cho BVĐK tỉnh theo hình thức “cầm tay, chỉ việc”.

Đây là hoạt động nằm trong thỏa thuận hợp tác hỗ trợ toàn diện về y tế giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh với Bệnh viện Bạch Mai, góp phần từng bước nâng cao năng lực khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Phát hiện tiền ung thư thực quản ở người bệnh 50 tuổi chỉ qua triệu chứng ợ hơi kéo dài

Trường hợp người bệnh được các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh phát hiện tiền ung thư thực quản từ triệu chứng rất phổ biến một lần nữa khẳng định giá trị của tầm soát sớm, cũng như vai trò then chốt của kinh nghiệm lâm sàng và sự nhạy bén trong việc nhận diện bất thường ở các bác sĩ.
Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con trước 35 tuổi

Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030 kèm theo Quyết định 1069/QĐ-BYT, với nhiều chính sách khuyến khích sinh đủ 2 con như: Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi...
Sống khỏe cùng BHT: Nhận biết sớm, phòng tránh kịp thời bệnh cận thị học đường

Cận thị là tật khúc xạ phổ biến, gây suy giảm thị lực hàng đầu. Đáng lo ngại, tỷ lệ cận thị ở lứa tuổi học đường đang ngày càng gia tăng. Bác sĩ CK1 Kim Thị Thủy - Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh chia sẻ về dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Chủ động tiêm chủng - trách nhiệm với bản thân và xã hội

Chủ động tiêm chủng không chỉ là cách mỗi người dân Hà Tĩnh bảo vệ sức khỏe của chính mình mà còn góp phần tạo nên “lá chắn” vững chắc cho cộng đồng, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh, hướng tới xã hội an toàn, khỏe mạnh.
Mừng đại lễ 30/4 - tặng ngay gói khám mắt 0 đồng cho bé

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho trẻ em, với nhiều suất khám mắt miễn phí nhằm hỗ trợ phát hiện và kiểm soát sớm tình trạng cận thị.
Sống khỏe cùng BHT: Để có thai kỳ an toàn, mẹ khỏe, con đủ tháng

Trẻ sinh non có thể gặp các vấn đề như khó thở, nhẹ cân, hệ miễn dịch yếu, chậm phát triển... Cần làm gì để bảo vệ sức khỏe cho mẹ và bé, phòng tránh sinh non? Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Hà - Phó Trưởng khoa Điều trị yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có làn da đẹp?

Chăm sóc da chuẩn y khoa là "chìa khóa" để duy trì làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để có kiến thức chăm sóc da đúng cách, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Ngọc Thanh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
