Hỗ trợ chuyên môn, nâng cao năng lực toàn diện cho BVĐK tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 16/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hội thảo tăng cường năng lực chuyên môn kỹ thuật.

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Sở Y tế cùng đông đảo các y bác sĩ 2 bệnh viện.

BVĐK tỉnh Hà Tĩnh là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Sở Y tế Hà Tĩnh với quy mô 1.300 giường bệnh.

Với sự hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật của các bệnh viện tuyến trên nên BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã làm chủ được nhiều kỹ thuật chuyên sâu như: xạ trị, can thiệp tim mạch, thay khớp gối, khớp háng và các kỹ thuật trong lĩnh vực hồi sức tích cực, cấp cứu chống độc.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Chánh Thành phát biểu tại hội thảo.

Với sự tài trợ của Tập đoàn Vingroup, BVĐK tỉnh đã và đang triển khai mô hình hoạt động cấp cứu ngoại viện. Hiện tại, bệnh viện đã tiếp nhận tài trợ xe cứu thương, trang thiết bị, tiếp quản đầu số 115, thiết lập mạng lưới, đào tạo nhân lực, chuẩn bị triển khai thí điểm tại cộng đồng.

Khu nhà Trung tâm Sản - Nhi 10 tầng được xây dựng và đầu tư trang thiết bị chuẩn bị hoàn thành, đưa vào hoạt động sẽ phần nào đáp ứng được nhu cầu phát triển khoa lâm sàng, nâng cao chất lượng điều trị.

Các bác sĩ BVĐK tỉnh kiến nghị một số nội dung liên quan đến chuyển giao, phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu.

Tại hội thảo, các y bác sĩ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị với các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai về việc hỗ trợ, chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới trong các lĩnh vực như: cấp cứu chống độc, hồi sức tích cực, ung bướu, tim mạch, ngoại khoa…

Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Văn Nhân - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu y dược, Bệnh viện Bạch Mai trao đổi tại hội thảo.

Các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm trong phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng điều trị.

Trên cơ sở thực trạng về trang thiết bị và nguồn nhân lực của BVĐK tỉnh, các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai đã chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, định hướng phát triển các chuyên khoa sâu. Đồng thời, cam kết tăng cường tiếp nhận, đào tạo nguồn nhân lực và cử các đoàn công tác về trực tiếp chuyển giao các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu cho BVĐK tỉnh theo hình thức “cầm tay, chỉ việc”.

Đây là hoạt động nằm trong thỏa thuận hợp tác hỗ trợ toàn diện về y tế giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh với Bệnh viện Bạch Mai, góp phần từng bước nâng cao năng lực khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.