Đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp - Ảnh: NHẬT BẮC

Sáng 14-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao của Bộ Y tế và một số đề xuất, kiến nghị trong công tác y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có nội dung liên quan 2 dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Huy động tối đa nguồn lực, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc

Kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Chính phủ đang quyết liệt, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề, dự án tồn đọng kéo dài, quyết tâm xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trong đó có những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Nhấn mạnh tinh thần làm việc theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là nhiệm vụ rất rõ, có thời hạn, có đầu mối, đo lường bằng kết quả cụ thể, Thủ tướng giao các Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, làm việc với các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc.

Với dự án xây dựng cơ sở 2 của 2 bệnh viện, các vướng mắc còn lại chủ yếu về công tác phối hợp, thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và các bộ liên quan.

Vì vậy, Thủ tướng chỉ đạo các bộ theo chức năng, thẩm quyền tập trung huy động tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả việc xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của dự án.

Trong đó có việc hoàn thiện các hồ sơ trong thi công, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, cấp phép môi trường và hoàn thành các công việc còn lại. Mục tiêu là dứt khoát đưa 2 bệnh viện đi vào hoạt động trong quý 2-2026 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để vận hành hoạt động của 2 bệnh viện, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4-2026.

Cùng đó, bộ tập trung rà soát kỹ các nhiệm vụ, đề án được cấp có thẩm quyền giao liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ. Mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định; định kỳ báo cáo Thủ tướng về tiến độ, kết quả.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện dự thảo Luật An toàn vệ sinh thực phẩm - Ảnh: NHẬT BẮC

Xây dựng lộ trình khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần cho người dân

Về một số vấn đề khác, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và hoàn thiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần cho người dân. Trong đó, một số đối tượng ưu tiên thực hiện ngay trong năm 2026, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Rà soát, tổ chức lại hệ thống phân phối dược phẩm khoa học, hiệu quả hơn.

Bộ cũng cần hoàn thành các cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" trong quý 2-2026. Trong đó có cơ sở dữ liệu về trẻ em, môi trường cơ sở y tế, lĩnh vực dự phòng, người khuyết tật, khám chữa bệnh, trợ giúp xã hội, an toàn thực phẩm…

Quyết liệt cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Định hướng là tái sử dụng dữ liệu, những thông tin, dữ liệu đã có thì không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp nữa. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng cho ý kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán, vượt tổng mức thanh toán giai đoạn 2018-2022. Việc chuẩn bị triển khai các dự án đầu tư công theo kế hoạch trung hạn, điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi và phụ cấp đặc thù, tính toán kỹ lưỡng lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế...