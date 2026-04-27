Chủ động tiêm chủng - trách nhiệm với bản thân và xã hội

Hưởng ứng Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới (24/4 - 30/4) do Tổ chức Y tế Thế giới phát động với thông điệp “Vắc-xin hiệu quả cho mọi thế hệ”, Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc-xin và chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Vợ chồng anh Nguyễn Huy Hoàng đưa con trai đi tiêm nhắc lại mũi sởi - rubella và não mô cầu.

Để bảo đảm con được tiêm chủng đầy đủ, anh Nguyễn Huy Hoàng (tổ dân phố 4, phường Thành Sen) luôn chủ động theo dõi lịch tiêm của con. Mới đây, anh đưa con trai 2 tuổi đến Trung tâm Tiêm chủng VNVC Hà Tĩnh để tiêm nhắc lại mũi sởi – rubella và não mô cầu. Trước mỗi mũi tiêm, anh đều tìm hiểu kỹ thông tin và đưa con đến cơ sở y tế để được khám sàng lọc, tư vấn cụ thể.

“Mỗi lần đưa con đi tiêm, tôi đều được bác sĩ giải thích rõ về loại vắc-xin, những phản ứng có thể gặp và cách theo dõi sau tiêm nên rất yên tâm. Nhờ tiêm chủng đầy đủ, gia đình cũng cảm thấy chủ động hơn trong việc phòng bệnh cho con, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ”, anh Hoàng chia sẻ.

Người dân chờ tiêm vắc-xin tại Trung tâm Tiêm chủng VNVC Hà Tĩnh.

Theo ghi nhận, mỗi ngày, Trung tâm Tiêm chủng VNVC Hà Tĩnh tiếp nhận từ 600 - 800 lượt người đến tiêm, từ trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai đến người cao tuổi. Điều này cho thấy nhu cầu tiêm chủng ngày càng mở rộng ở nhiều nhóm đối tượng, bởi vắc-xin đều có vai trò quan trọng trong từng giai đoạn của cuộc đời.

Bác sĩ Trần Đình Nhâm – Trung tâm Tiêm chủng VNVC Hà Tĩnh cho biết: “Qua quá trình khám sàng lọc, chúng tôi nhận thấy nhiều phụ huynh mới chỉ chú trọng tiêm cho trẻ nhỏ mà quên các mũi nhắc về sau, trong khi miễn dịch có thể suy giảm theo thời gian. Với người lớn, đặc biệt là người có bệnh nền hoặc phụ nữ mang thai, việc tiêm phòng càng cần thiết để giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và hạn chế lây lan trong cộng đồng. Vì vậy, người dân nên chủ động kiểm tra lại lịch sử tiêm chủng của bản thân và gia đình, tiêm nhắc lại đúng thời điểm, không nên chờ đến khi có dịch mới đi tiêm”.

Trạm Y tế xã Cẩm Xuyên triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em và phụ nữ mang thai trên địa bàn. (Ảnh: Trạm Y tế xã Cẩm Xuyên).

Cùng đó, Hà Tĩnh còn tập trung triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng tại cơ sở. Tại Trạm Y tế xã Cẩm Xuyên, các buổi tiêm chủng định kỳ được tổ chức đầy đủ, cung ứng nhiều loại vắc-xin thiết yếu như: rota, IPV, sởi - rubella, viêm não Nhật Bản, DPT và uốn ván cho phụ nữ mang thai… Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, kết quả tiêm chủng mở rộng trên địa bàn xã Cẩm Xuyên đã đạt một số chỉ tiêu nhất định.

Bà Nguyễn Thùy Phong – phụ trách Trạm Y tế xã Cẩm Xuyên cho biết: “Chúng tôi tăng cường tuyên truyền đến từng thôn, đồng thời tổ chức tiêm bù để không bỏ sót đối tượng. Mục tiêu là từng bước nâng tỷ lệ bao phủ vắc-xin, bảo đảm trẻ em và phụ nữ mang thai đều được bảo vệ”.

Việc người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc-xin và chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Được biết, trong quý I/2026, các chỉ tiêu tiêm chủng tại Hà Tĩnh cơ bản đạt tiến độ kế hoạch đề ra: tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 23,8%; tỷ lệ phụ nữ mang thai tiêm đủ vắc-xin uốn ván đạt 23,4%... Công tác giám sát các bệnh truyền nhiễm trong chương trình tiêm chủng mở rộng như sốt phát ban nghi sởi, ho gà, liệt mềm cấp… tiếp tục được triển khai chặt chẽ; đồng thời tổ chức tiêm bù cho các đối tượng chưa được tiêm đầy đủ.

Trong năm 2025, công tác tiêm chủng tại Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực với tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 97%; tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng bệnh lao và viêm gan B trong 24 giờ sau sinh đạt tỷ lệ lần lượt là 94,2% và 92,9%; các loại vắc-xin DPT, sởi - rubella, viêm não Nhật Bản đều đạt trên 92%. Đặc biệt, tỉnh đã triển khai 3 đợt tiêm vắc-xin phòng chống dịch sởi với tỷ lệ bao phủ trên 95%, góp phần kiểm soát hiệu quả nguy cơ bùng phát dịch.

Người dân cần chủ động theo dõi lịch tiêm, đưa trẻ đi tiêm đúng thời gian.

Ngành y tế Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và độ bao phủ tiêm chủng. Một trong những điểm nhấn là kế hoạch kiểm tra tiền sử và tổ chức tiêm bù liều cho trẻ nhập học tại 100% cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trong năm học 2025–2026, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/5/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo không có trẻ em nào bị “bỏ sót” vắc-xin trước khi bước vào môi trường học đường.

Ông Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, tỷ lệ bao phủ tiêm chủng trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt kế hoạch đề ra, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người dân chậm tiêm hoặc bỏ sót mũi tiêm do tâm lý chủ quan, lo ngại phản ứng sau tiêm hoặc chưa tiếp cận đầy đủ thông tin chính thống. Việc chậm hoặc không tiêm chủng đầy đủ có thể làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, nhất là đối với trẻ nhỏ và người có sức đề kháng yếu. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi lịch tiêm, đưa trẻ đi tiêm đúng thời gian; người lớn cũng cần tiêm nhắc lại các loại vắc-xin cần thiết. Ngành y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, cung cấp thông tin chính xác, dễ tiếp cận để người dân hiểu đúng, làm đúng".