Nắng nóng gần 40 độ C, bác sĩ cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 6/4, trên địa bàn toàn tỉnh xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 37,1 - 38,9°C, riêng khu vực huyện Hương Khê (cũ) có nơi lên tới 39,6°C, độ ẩm giảm thấp. Dự báo trong các ngày 7 - 8/4, nắng nóng tiếp tục duy trì và có thể kéo dài đến khoảng 14/4.

Ông Hồ Sỹ Tiêu được kiểm tra sức khỏe khi cảm thấy mệt mỏi trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Có tiền sử bệnh tim mạch, lại tuổi cao, sức khỏe yếu nên khi thời tiết chuyển nắng nóng đột ngột, ông Hồ Sỹ Tiêu (TDP 6, phường Thành Sen) thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi. Chiều 6/4, ông được con gái đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để thăm khám. Tại đây, bác sĩ xác định nguyên nhân một phần do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài.

Ông Tiêu chia sẻ: “Trời nắng gắt khiến tôi ăn uống kém, người mệt lả, có lúc đau đầu, choáng váng. Sau khi khám, tôi được bác sĩ hướng dẫn cách giải nhiệt, điều hòa cơ thể, hạn chế ra ngoài lúc nắng cao điểm để tránh sốc nhiệt”.

Người cao tuổi là đối tượng dễ bị ảnh hưởng sức khỏe do nắng nóng.

Không chỉ người cao tuổi, những lao động làm việc ngoài trời cũng đang chịu tác động rõ rệt từ đợt nắng nóng này. Là người làm nghề vận chuyển hàng hóa, mỗi ngày chị Trần Thị Dương (TDP Tiến Giang, phường Trần Phú) di chuyển trung bình 50 - 60 km quanh khu vực trung tâm phường Thành Sen. Những ngày nắng nóng kéo dài khiến công việc vốn vất vả của chị càng thêm nhọc nhằn.

“Mấy ngày nay tôi thường tranh thủ giao hàng từ sáng sớm đến khoảng 10 giờ, sau đó nghỉ, đến 15 giờ mới tiếp tục ca chiều. Khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều nắng rất gắt, đi ngoài đường vừa khó chịu vừa nguy hiểm. Dù đã mặc đồ chống nắng, bịt kín nhưng nhiều lúc vẫn cảm thấy rát da, người mệt lả”, chị Dương chia sẻ.

Mặc dù đã trang bị nhiều đồ bảo hộ, song những người làm việc ngoài trời vẫn cảm giác khó chịu khi nắng gắt.

Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong khoảng 1 tuần tới, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan, cần nhận diện sớm những dấu hiệu bất thường để phòng tránh các biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn – Khoa Cấp cứu chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Trong mùa nắng nóng, người dân dễ rơi vào tình trạng mất nước, kiệt sức do tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao mà không có biện pháp bảo vệ phù hợp. Đặc biệt, người cao tuổi và trẻ em là hai nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất do khả năng điều hòa thân nhiệt kém. Các bệnh thường gặp gồm: say nắng, mất nước, rối loạn điện giải, viêm đường hô hấp và các bệnh ngoài da. Nắng nóng cũng có thể gây sốc nhiệt – tình trạng nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời”.

Trẻ em có khả năng điều hòa thân nhiệt kém, thường dễ bị sốc nhiệt khi nắng nóng kéo dài.

Dấu hiệu nhận biết sốc nhiệt gồm: thân nhiệt tăng cao (trên 39–40°C), da khô nóng hoặc vã mồ hôi bất thường, mệt lả, chóng mặt, buồn nôn, thậm chí rối loạn ý thức. Để phòng tránh tác động của nắng nóng, người dân nên hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 10h đến 16h – thời điểm nền nhiệt ở mức cao nhất trong ngày. Cần bổ sung đủ nước, ưu tiên các loại nước mát, mặc trang phục thoáng nhẹ, sử dụng các biện pháp che chắn khi di chuyển ngoài trời.

“Đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ, gia đình cần theo dõi sức khỏe thường xuyên, đảm bảo không gian sinh hoạt thông thoáng, tránh để ở môi trường kín, nóng bức trong thời gian dài nhằm giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi có biểu hiện nghi ngờ sốc nhiệt, cần nhanh chóng đưa người bệnh vào nơi mát, hạ nhiệt cơ thể bằng khăn ướt, cho uống nước nếu còn tỉnh táo và khẩn trương đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời” – bác sĩ Hoàn khuyến cáo.

Thời tiết nắng nóng tại Hà Tĩnh dự báo sẽ kéo dài đến 14/4.

Theo ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, trong những ngày tới, nắng nóng tiếp tục gia tăng về cường độ, có nơi nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 40°C. Đáng lưu ý, nền nhiệt cao kéo dài đi kèm độ ẩm không khí giảm thấp sẽ làm tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn.

Vì vậy, bên cạnh việc chủ động bảo vệ sức khỏe, người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, sử dụng thiết bị điện an toàn, hạn chế các nguồn phát sinh lửa, nhiệt không cần thiết để giảm thiểu nguy cơ sự cố trong điều kiện thời tiết cực đoan.