Hà Tĩnh có nơi gần 40 độ C, nắng nóng còn kéo dài đến bao giờ?

Trưa 6/4, khu vực huyện Hương Khê cũ ghi nhận 39,6 độ C. Ảnh tư liệu.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa phát đi thông báo cho biết, hôm nay (6/4), toàn tỉnh đã có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt với nhiệt độ tính đến 13 giờ trưa phổ biến từ cao nhất 37,1 - 38,9 độ C, riêng khu vực huyện Hương Khê cũ là 39,6 độ C. Độ ẩm thấp nhất dao động từ 37 - 55%

Dự báo ngày 7 - 8/4, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt.

Theo ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, những ngày tới, nắng nóng tiếp tục gia tăng, một số nơi nhiệt độ dự báo vượt ngưỡng 40 độ C. Tuy nhiên, đặc điểm của nắng nóng đầu mùa là chỉ nắng nóng gay gắt từ gần trưa đến chiều, đêm và sáng nhiệt độ khá thấp, độ ẩm cao nên không khó chịu như nắng nóng giữa mùa.

Đợt nắng nóng gay gắt này dự báo kéo dài đến khoảng 14/4, sau đó trời chuyển mát. Đợt nắng nóng này nhiều khả năng sẽ là đợt nắng nóng xảy ra đầu tháng 4 kéo dài nhất từ trước tới nay ở Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nguy cơ cháy rừng ở mức cao đến rất cao, cần chủ động ứng phó.