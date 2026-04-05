Du khách thích thú với biển Thiên Cầm ngày cuối tuần

Văn Chung - Hương Thành
(Baohatinh.vn) - Đến với Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh), du khách không chỉ được đắm mình trong làn nước biển trong xanh, thưởng thức hải sản tươi ngon mà còn được chiêm ngưỡng khoảnh khắc bình minh rực rỡ...

Khi mặt trời vừa ló rạng, bãi biển Thiên Cầm hiện lên như một bức tranh thủy mặc, mở đầu ngày nghỉ cuối tuần đầy năng lượng cho du khách.
Những tia nắng đầu tiên xuyên qua làn sương mờ, soi rõ vẻ đẹp nguyên sơ, thơ mộng của bãi biển được mệnh danh là đẹp nhất Hà Tĩnh.
Nhiều du khách dậy sớm để ghi lại khoảnh khắc bình minh tuyệt đẹp, tận hưởng bầu không khí trong lành của biển trời Thiên Cầm.
Từ sáng sớm, nhiều người dân và du khách lựa chọn đi dạo biển để ngắm bình minh và tập luyện thể dục thể thao.
Vào buổi chiều, biển Thiên Cầm thu hút đông đảo du khách về "giải nhiệt".
Anh Nguyễn Văn Nam (du khách Hà Nội) chia sẻ: "Gia đình tôi chọn Thiên Cầm vì ấn tượng trước vẻ đẹp nguyên sơ, làn nước trong xanh và không gian yên bình hiếm có. So với những năm trước, hạ tầng du lịch tại đây đã được đầu tư xây dựng khang trang hơn, môi trường bãi tắm sạch đẹp hơn. Đây thực sự là điểm đến lý tưởng, an toàn và gia đình tôi sẽ còn quay lại trong những mùa hè tới".
Phụ huynh cùng con em của mình trải nghiệm những giây phút thư giãn khi về với biển Thiên Cầm.
Du khách hòa mình vào làn nước xanh trong và tận hưởng những luồng gió mát lành từ khơi xa, xua tan cái oi nồng của những ngày nắng nóng đầu hè.
Để đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển, các lực lượng cứu hộ luôn có mặt thường xuyên, sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.
Hạ tầng Khu du lịch Thiên Cầm được đầu tư đồng bộ, tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài tỉnh.
Các nhà hàng tại Khu du lịch Thiên Cầm chuẩn bị nguồn hải sản đa dạng, chất lượng phục vụ du khách về tham quan, nghỉ dưỡng.
Các nhà hàng nhộn nhịp du khách đến thưởng thức hải sản.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khám phá "Tiên Am đệ nhất danh lam" ở Hà Tĩnh

Ghé thăm chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), du khách không chỉ được khám phá một danh lam thắng cảnh đầy màu sắc huyền thoại mà còn được hiểu thêm nhiều sự kiện lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
[QUIZ] Lời dặn quan trọng của Bác Hồ về đại thuỷ nông Kẻ Gỗ?

Hồ Kẻ Gỗ - công trình đại thủy nông nổi tiếng của Hà Tĩnh, được tạo nên từ mồ hôi, công sức của hàng vạn con người. Công trình không chỉ khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ mà còn ngân vang trong thi ca qua giai điệu sống mãi với thời gian của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
Sân bay dã chiến Libi, khúc tráng ca nằm sâu dưới lòng Kẻ Gỗ

Ẩn sâu dưới mặt nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) phẳng lặng là một tọa độ lửa năm xưa, sân bay dã chiến Libi - nơi ghi dấu khúc tráng ca bi hùng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân địa phương trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước.
Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số

Việc tích cực số hóa các điểm đến đã giúp du lịch Hà Tĩnh mở ra cách quảng bá hiện đại, đưa hình ảnh vùng đất núi Hồng, sông La lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.
Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn

Được xây dựng chưa lâu nhưng chòi sinh thái Khe Rẹn, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã trở thành điểm trải nghiệm, tham quan của người dân và du khách.