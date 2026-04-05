Du khách thích thú với biển Thiên Cầm ngày cuối tuần

(Baohatinh.vn) - Đến với Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh), du khách không chỉ được đắm mình trong làn nước biển trong xanh, thưởng thức hải sản tươi ngon mà còn được chiêm ngưỡng khoảnh khắc bình minh rực rỡ...
Từ sáng sớm, nhiều người dân và du khách lựa chọn đi dạo biển để ngắm bình minh và tập luyện thể dục thể thao.
Phụ huynh cùng con em của mình trải nghiệm những giây phút thư giãn khi về với biển Thiên Cầm.
Các nhà hàng tại Khu du lịch Thiên Cầm chuẩn bị nguồn hải sản đa dạng, chất lượng phục vụ du khách về tham quan, nghỉ dưỡng.
Các nhà hàng nhộn nhịp du khách đến thưởng thức hải sản.
Bãi Dừa (xã Cổ Đạm) – nơi 20 cán bộ, chiến sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh đã được dựng xây thành khu tưởng niệm trang nghiêm, là địa chỉ tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Trước thềm Lễ giỗ lần thứ 649 của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, đền Bà Hải nằm nơi cửa biển Kỳ Ninh (phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) rộn ràng sắc hội, chuẩn bị đón người dân, du khách tìm về.
Ghé thăm chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), du khách không chỉ được khám phá một danh lam thắng cảnh đầy màu sắc huyền thoại mà còn được hiểu thêm nhiều sự kiện lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Hồ Kẻ Gỗ - công trình đại thủy nông nổi tiếng của Hà Tĩnh, được tạo nên từ mồ hôi, công sức của hàng vạn con người. Công trình không chỉ khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ mà còn ngân vang trong thi ca qua giai điệu sống mãi với thời gian của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
Ẩn sâu dưới mặt nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) phẳng lặng là một tọa độ lửa năm xưa, sân bay dã chiến Libi - nơi ghi dấu khúc tráng ca bi hùng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân địa phương trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước.