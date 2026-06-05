Theo chân bố mẹ ra biển bắt tôm tít

(Baohatinh.vn) - Khi thủy triều xuống, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đưa con em ra bãi biển bắt tôm tít. Hoạt động không chỉ mang lại niềm vui, giúp trẻ vận động mà còn tạo nên những ký ức đẹp của tuổi thơ.
Giữa khoảng cát rộng, những chiếc lỗ nhỏ li ti trở thành "mục tiêu" của các em nhỏ. Mỗi dấu vết trên mặt cát đều có thể dẫn tới một hang tôm tít, mở đầu cho hành trình khám phá đầy thú vị.
Khi phát hiện hang tôm tít, nhiều phụ huynh trực tiếp thao tác chiếc ống hút cát tự chế, đồng thời hướng dẫn con em cách "tóm gọn" những chú tôm vừa trồi lên khỏi mặt cát.
Còn với em Nguyễn Khắc Hoàng Hiệp (phường Thành Sen), điều thú vị nhất khi bắt tôm tít là cảm giác chờ đợi. Hoàng Hiệp chia sẻ: "Ngoài cách dùng ống hút cát, em còn được bố hướng dẫn dùng dây có buộc ốc thả xuống hang để nhử tôm. Có những lúc phải đợi khá lâu nhưng như vậy càng thấy háo hức".
"Chiến lợi phẩm" đầu tiên nhanh chóng được các em nhặt bỏ vào xô. Dù chỉ là những con tôm tít nhỏ nhưng cũng đủ mang lại niềm vui và sự hào hứng cho một buổi trải nghiệm cùng gia đình. Với nhiều em, đây cũng là lần đầu tiên được tìm hiểu về một loài hải sản quen thuộc của vùng biển quê hương.
Sau một thời gian tìm kiếm, chiếc xô đã có thêm những con tôm tít tươi sống - phần thưởng cho sự kiên nhẫn và tinh thần khám phá của các em nhỏ.
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