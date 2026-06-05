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Theo chân bố mẹ ra biển bắt tôm tít

Trần Vũ
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(Baohatinh.vn) - Khi thủy triều xuống, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đưa con em ra bãi biển bắt tôm tít. Hoạt động không chỉ mang lại niềm vui, giúp trẻ vận động mà còn tạo nên những ký ức đẹp của tuổi thơ.

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Khi thủy triều xuống, những bãi cát ven biển Hà Tĩnh lại trở thành điểm hẹn của nhiều gia đình. Cùng bố mẹ đi bắt tôm tít, trẻ em có cơ hội trải nghiệm một hoạt động gần gũi với thiên nhiên và cuộc sống vùng biển.
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Giữa khoảng cát rộng, những chiếc lỗ nhỏ li ti trở thành "mục tiêu" của các em nhỏ. Mỗi dấu vết trên mặt cát đều có thể dẫn tới một hang tôm tít, mở đầu cho hành trình khám phá đầy thú vị.
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Trên nền cát còn ẩm, người lớn và trẻ nhỏ đều chăm chú quan sát từng dấu vết để tìm kiếm "báu vật".
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Khi phát hiện hang tôm tít, nhiều phụ huynh trực tiếp thao tác chiếc ống hút cát tự chế, đồng thời hướng dẫn con em cách "tóm gọn" những chú tôm vừa trồi lên khỏi mặt cát.
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Anh Hà Thanh Tùng - phường Trần Phú cho biết: "Điều hấp dẫn không chỉ nằm ở thành quả thu được mà còn ở cảm giác cùng nhau khám phá thiên nhiên, tìm kiếm từng hang tôm tít và chờ đợi những bất ngờ sau mỗi lần hút cát. Đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình gắn kết hơn, giúp các con có thêm những trải nghiệm gần gũi với cuộc sống thay vì dành nhiều thời gian cho điện thoại hay các thiết bị điện tử".
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Không giấu được sự háo hức, em Trần Hậu Minh Khôi - phường Thành Sen (ngoài cùng bên trái) bày tỏ: "Em thích nhất là lúc phát hiện được hang tôm vì cảm giác hồi hộp không biết bên dưới có chiến lợi phẩm hay không. Em mong bố mẹ sẽ đưa ra biển thường xuyên hơn để được trải nghiệm hoạt động thú vị này".
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Còn với em Nguyễn Khắc Hoàng Hiệp (phường Thành Sen), điều thú vị nhất khi bắt tôm tít là cảm giác chờ đợi. Hoàng Hiệp chia sẻ: "Ngoài cách dùng ống hút cát, em còn được bố hướng dẫn dùng dây có buộc ốc thả xuống hang để nhử tôm. Có những lúc phải đợi khá lâu nhưng như vậy càng thấy háo hức".
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"Chiến lợi phẩm" đầu tiên nhanh chóng được các em nhặt bỏ vào xô. Dù chỉ là những con tôm tít nhỏ nhưng cũng đủ mang lại niềm vui và sự hào hứng cho một buổi trải nghiệm cùng gia đình. Với nhiều em, đây cũng là lần đầu tiên được tìm hiểu về một loài hải sản quen thuộc của vùng biển quê hương.
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Loại tôm được bắt trên các bãi cát ven biển chủ yếu là tôm tít sữa, có kích thước nhỏ, dài khoảng 5 -10 cm. Không giống loại tôm tít lớn thường thấy, tôm tít sữa có vỏ mỏng, thịt mềm và thường sinh sống trong các hang cát ven bờ.
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Sau một thời gian tìm kiếm, chiếc xô đã có thêm những con tôm tít tươi sống - phần thưởng cho sự kiên nhẫn và tinh thần khám phá của các em nhỏ.
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Thành quả sau buổi trải nghiệm được chế biến thành các món ăn dân dã. Dù kích thước nhỏ nhưng tôm có vị ngọt tự nhiên, trở thành món quà thú vị sau những giờ vui chơi trên bãi cát. Tuy vậy, bố mẹ cần theo sát, nhắc nhở để giúp các con có trải nghiệm an toàn.
Video: Một buổi theo chân bố mẹ săn tôm tít.

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