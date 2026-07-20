Liên hoan lân, sư, rồng quốc tế tại Quy Nhơn diễn ra vào đầu tháng 8

Đặc sắc phần thi nội dung Lân Địa Bửu (Ảnh minh họa)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn Phan Tuấn Hoàng cho biết, theo kế hoạch Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 - 10.8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Liên hoan quy tụ các đoàn, câu lạc bộ lân, sư, rồng đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước và quốc tế tham gia giao lưu, biểu diễn, thi đấu.

Ban Tổ chức khuyến khích các đoàn có thành tích cao, các đội biểu diễn chuyên nghiệp đăng ký tham gia.

Các nội dung thi đấu gồm: Lân lên Mai Hoa Thung, Lân Địa Bửu và Múa Rồng. Ban Tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Trong đó, nội dung Lân lên Mai Hoa Thung có giải nhất trị giá 30 triệu đồng, giải nhì 25 triệu đồng, giải ba 20 triệu đồng và 5 giải khuyến khích.

Theo ông Hoàng, ngoài Liên hoan lân, sư, rồng quốc tế, UBND phường Quy Nhơn còn tổ chức Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu đại ngàn, nhịp điệu biển xanh - Hội tụ tinh hoa lân, sư, rồng”, sẽ diễn ra từ 19h30 - 22h ngày 8.8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Tại Liên hoan lân, sư, rồng quốc tế ở Gia Lai, các đội tham gia sẽ thi đấu nội dung Lân lên Mai Hoa Thung

Trong khuôn khổ liên hoan còn có hoạt động trình diễn áo dài truyền thống; thiếu nhi; hoá trang các nhân vật trong nghệ thuật hát bội, bài chòi; múa cung đình Chăm; trình diễn võ cổ truyền Bình Định; vũ điệu đường phố hiện đại và carnival nghệ thuật.

Bên cạnh đó, Chương trình ẩm thực sẽ diễn ra từ ngày 4 – 10.8 tại khu vực bãi giữ xe đường Nguyễn Thiếp (phía Bắc Quảng trường Nguyễn Tất Thành), quy tụ 80 - 100 gian hàng giới thiệu, chế biến ẩm thực 3 miền, sản phẩm OCOP và đặc sản của phường Quy Nhơn cùng các địa phương tham gia lễ hội, tạo thêm sản phẩm phục vụ du khách.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn tin tưởng, liên hoan sẽ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Gia Lai, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và tăng cường giao lưu văn hóa giữa các địa phương trong nước với bạn bè quốc tế.