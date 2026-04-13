Hà Tĩnh giành 1 giải Bạc, 1 giải Đồng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc

(Baohatinh.vn) - Trong 2 giải thưởng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh giành được, có 1 tác phẩm thuộc thể loại podcast, 1 tác phẩm thuộc thể loại phóng sự điều tra.

Tối 13/4, tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - năm 2026 với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng” chính thức bế mạc.

Dự lễ có các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc VOV, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các nhà báo lão thành; lãnh đạo cơ quan báo chí, hội nhà báo các tỉnh, thành phố và các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Đại diện nhóm tác giả thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh (hàng dưới, đầu tiên bên trái) nhận giải Bạc với tác phẩm: “Xã vẽ đường quang, dân quàng nợ lãi”

Liên hoan năm nay diễn ra từ ngày 9 - 13/4 với sự tham gia của 34 cơ quan báo chí phát thanh - truyền hình cùng nhiều đơn vị báo chí trong cả nước. Quy mô sự kiện được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay với 73 đoàn, gần 1.000 đại biểu và 343 tác phẩm dự thi ở nhiều thể loại như podcast, phát thanh trực tiếp, phóng sự điều tra, chương trình tiếng dân tộc.

Đáng chú ý, thể loại podcast tiếp tục cho thấy sức hút khi có tới 97 tác phẩm tham dự, phản ánh xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của báo chí phát thanh trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng.

Đại diện nhóm tác giả thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh (hàng trên, thứ 2 từ trái sang) nhận giải Đồng với tác phẩm “Bác sĩ hai vai: Xén công – đắp tư”.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ban Tổ chức đã trao 23 giải Vàng, 36 giải Bạc, 71 giải Đồng, 60 giải Khuyến khích và 29 giải ở các hạng mục chuyên đề cho các tác phẩm xuất sắc.

Tại kỳ liên hoan này, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có 2 tác phẩm được vinh danh. Trong đó, podcast chuyên đề “Xã vẽ đường quang, dân quàng nợ lãi” của nhóm tác giả: Trọng Thái – Nguyễn Khánh - Công Hoan – Minh Chiến – Lê Vinh đoạt giải Bạc. Tác phẩm phản ánh thực trạng nợ xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương, qua đó đặt ra nhiều vấn đề trong quản lý, điều hành ở cơ sở.

Tác phẩm “Bác sĩ hai vai: Xén công – đắp tư” (thể loại phóng sự điều tra) của nhóm tác giả: Ngọc Khánh – Nguyễn Thái - Vương Quý – Công Hoan – Lam Giang giành giải Đồng. Tác phẩm làm rõ tình trạng một số bác sĩ làm việc tại cơ sở y tế công lập nhưng tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám tư do mình điều hành, thậm chí sử dụng thiết bị công cho mục đích cá nhân.

Đoàn công tác Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo VOV - đơn vị tổ chức giải.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn là diễn đàn nghề nghiệp để đội ngũ làm báo phát thanh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng nội dung, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng trong kỷ nguyên số.

