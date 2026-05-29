Tôi làm cầu nối "số" cho ngư dân vùng biển
Tác giả: Nguyễn Liễu - Ngọc Thắng
29/05/2026 15:00
Tôi là Thiếu tá Đặng Bá Việt (SN 1987) - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Sót (xã Lộc Hà). Trong quá trình công tác, nhận thấy việc tuyên truyền pháp luật cho ngư dân còn gặp khó khăn, tôi cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Vận động quần chúng đã xây dựng nhóm Zalo “Ngư dân hiểu luật - Vươn khơi an toàn”, nhằm đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với bà con.
Để mô hình vận hành hiệu quả, chúng tôi nhiều lần họp bàn, thống nhất nội dung, cách thức triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ. Sự đồng thuận trong đơn vị là cơ sở quan trọng để mô hình sớm đi vào thực tiễn và phát huy hiệu quả.
Điểm khác biệt của cách làm này là việc ứng dụng công nghệ số vào công tác tuyên truyền pháp luật. Thông qua nhóm Zalo, hệ thống mã QR và trợ lý ảo AI, các quy định về khai thác thủy sản, chống khai thác IUU được chúng tôi truyền tải đến ngư dân nhanh chóng, trực quan và thuận tiện hơn.
Hôm nay, tôi cùng cán bộ, chiến sĩ trong đội di chuyển bằng xe máy xuống Cảng cá Cửa Sót để tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tham gia vào nhóm Zalo “Ngư dân hiểu luật - Vươn khơi an toàn”.
Bản giấy in tích hợp mã QR được chuẩn bị sẵn từ trước để phát cho ngư dân, giúp thuận tiện tra cứu thông tin và tham gia nhóm.
Thời gian đầu triển khai, không ít chủ tàu từ chối vào nhóm Zalo, cho rằng việc tiếp cận thông tin qua điện thoại không thật sự cần thiết đối với hoạt động khai thác hải sản. Sau khi được chúng tôi giải thích, nhiều người đã thay đổi nhận thức và chủ động tham gia.
Với những chủ tàu lớn tuổi, việc sử dụng điện thoại thông minh gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi kiên trì hỗ trợ, giải thích nhiều lần để bà con có thể tự thao tác sau đó.
Để tham gia nhóm, ngư dân chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã QR.
Sau khi tham gia, các thông tin về pháp luật, thời tiết, ngư trường... được cập nhật thường xuyên, liên tục.
Trong số những thành viên của nhóm có anh Nguyễn Văn Thành (trú xã Lộc Hà). Trước đây, mỗi khi cần tìm hiểu quy định mới về khai thác thủy sản, anh Thành thường phải hỏi nhiều người hoặc tự tìm kiếm từ các nguồn khác nhau. Từ khi tham gia nhóm Zalo, các thông tin cần thiết đều được cập nhật kịp thời, giúp anh thuận lợi hơn trước mỗi chuyến ra khơi.
Sau mỗi buổi tuyên truyền, tôi cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường hỗ trợ ngư dân sửa chữa ngư cụ, vận chuyển vật dụng và giải quyết những khó khăn phát sinh trong cuộc sống. Những việc làm giản dị ấy góp phần gắn kết tình quân dân, tạo thuận lợi cho công tác vận động.
Ngoài các vấn đề liên quan đến pháp luật, ngư dân còn chủ động tìm đến tôi để trao đổi, nhờ tư vấn thêm về những khó khăn trong quá trình đi biển. Điều đó khiến tôi cảm nhận rõ hơn sự tin tưởng của bà con, đồng thời cũng là động lực để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ ngư dân tốt hơn trong thời gian tới.
Mô hình nhận được sự phối hợp tích cực của địa phương, BQL Các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh trong công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định khai thác thủy sản.
Sau gần 3 tháng triển khai, nhóm Zalo đã thu hút gần 300 thành viên, đăng tải hàng trăm lượt thông tin về pháp luật, thời tiết, ngư trường và chống khai thác IUU. Nhiều trường hợp có nguy cơ vi phạm được phát hiện, nhắc nhở kịp thời; ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng lên.
Trước mỗi chuyến tàu ra khơi, nhiều ngư dân đã chủ động mở nhóm zalo để kiểm tra lại cảnh báo thời tiết, thông tin ngư trường và các quy định liên quan. Những cập nhật kịp thời từ kênh thông tin số giúp bà con chủ động điều chỉnh kế hoạch, hạn chế rủi ro trong quá trình khai thác hải sản.
Với tôi, nhóm Zalo “Ngư dân hiểu luật - Vươn khơi an toàn” không chỉ là một kênh thông tin, mà đã trở thành cầu nối đưa pháp luật đến gần hơn với mỗi chuyến biển của bà con.
