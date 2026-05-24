Tăng tốc phổ cập ứng dụng i-HaTinh

Sau 1 buổi làm theo chỉ dẫn của tổ chuyển đổi số cộng đồng, anh Nguyễn Văn Hóa ở thôn Xuân An 9, xã Nghi Xuân đã biết cách sử dụng nhiều tiện ích trong ứng dụng i-HaTinh. Cũng như nhiều người dân khác, anh Hóa rất ấn tượng với tiện ích phản ánh hiện trường.

Anh Hóa chia sẻ: “Trước đây, khi phát sinh vấn đề trong đời sống, khu dân cư, người dân phải làm đơn thư, tìm đúng nơi để gửi đến thì mới được giải quyết. Hiện nay, qua ứng dụng, chỉ cần vuốt, chạm màn hình là có thể phản ánh đến cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết, xử lý. Ngoài ra, ứng dụng cũng có nhiều tiện ích rất phù hợp đối với người dân như tin tức chính thống, thông tin thời tiết, dịch vụ công…”.

Ghi nhận tại xã Nghi Xuân, việc phổ cập ứng dụng i-HaTinh đang trở thành chiến dịch lan tỏa đến từng khu dân cư. Ông Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân cho biết: “Từ cán bộ, đảng viên, tổ chuyển đổi số cộng đồng đến đoàn viên, hội viên phụ nữ, lực lượng công an cơ sở đều được huy động tham gia hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Nhiều điểm hỗ trợ trực tiếp được bố trí tại nhà văn hóa thôn, trường học, khu dân cư, ưu tiên người cao tuổi và những trường hợp chưa quen sử dụng điện thoại thông minh. Cùng với việc tích hợp tài khoản giao dịch điện tử, chữ ký số và đồng bộ với định danh điện tử VNeID, i-HaTinh từng bước trở thành “cầu nối số” giữa chính quyền với người dân”.

Đặc biệt, bên cạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, sử dụng, xã Nghi Xuân cũng chú trọng vào công tác xử lý phản ánh khi tiếp nhận. Qua đó, tạo được sự tin tưởng và hài lòng của người dân.

Cách làm quyết liệt đó đang giúp Nghi Xuân trở thành một trong những địa phương có tỷ lệ cài đặt i-HaTinh cao của toàn tỉnh. Đến nay, địa phương có gần 5.000 tài khoản được cài đặt, đạt gần 20% dân số độ tuổi từ 18 tuổi trở lên.

Ngày nghỉ cuối tuần, xã Lộc Hà tổ chức lớp tập huấn, huy động cán bộ, công chức cùng thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng tham gia học tập, thực hành cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Tại xã Lộc Hà, mục tiêu phổ cập ứng dụng i-HaTinh cũng đang bắt đầu được triển khai bằng cách làm bài bản, lấy đội ngũ cán bộ cơ sở làm lực lượng nòng cốt. Ngay trong những ngày nghỉ cuối tuần, địa phương vẫn tổ chức các lớp tập huấn, huy động cán bộ, công chức cùng thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng tham gia học tập, thực hành cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Không chỉ dừng ở việc thành thạo kỹ năng cho bản thân, sau tập huấn, lực lượng này sẽ tiếp tục tỏa về các thôn, tổ dân cư để trực tiếp hướng dẫn người dân, nhất là bà con nông dân và người lớn tuổi tiếp cận nền tảng số.

Quá trình phổ cập i-HaTinh đang được triển khai theo hướng hình thành thói quen tương tác số giữa người dân với chính quyền.



Cùng với Nghi Xuân, Lộc Hà, hành trình phổ cập i-HaTinh ở Hà Tĩnh đang được triển khai theo hướng hình thành thói quen tương tác số giữa người dân với chính quyền. Sau hơn 2 tháng vận hành, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 90.000 lượt cài đặt ứng dụng i-HaTinh. Trong đó, một số địa phương đạt tỷ lệ cài đặt cao như: Sơn Hồng, Nghi Xuân, Hương Sơn, Sơn Giang, Cẩm Xuyên, Thành Sen…

Đến nay, qua ứng dụng i-HaTinh và tổng đài 19009038, hệ thống đã tiếp nhận hơn 2.500 lượt phản ánh, góp ý từ người dân (phản ánh hiện trường qua ứng dụng hơn 1.600 lượt; góp ý qua ứng dụng là gần 400 lượt; phản ánh, góp ý qua tổng đài là hơn 500 lượt). Riêng đối với phản ánh hiện trường qua ứng dụng, đã có gần 1.100 nội dung đủ điều kiện được tiếp nhận, phân phối tới các cơ quan xử lý; gần 1.000 phản ánh đã được các đơn vị xử lý, hơn 150 nội dung đang trong quá trình xử lý và không có phản ánh quá hạn.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh cho biết: “Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến hết năm 2026 có tối thiểu 30% dân số từ 18 tuổi trở lên cài đặt, đăng ký và sử dụng i-HaTinh, tương đương hơn 344 nghìn tài khoản. Để tiếp tục phổ cập i-HaTinh, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung huy động đồng bộ các địa phương, đoàn thể, tổ chuyển đổi số cộng đồng, lực lượng công an, trường học và doanh nghiệp viễn thông cùng tham gia hỗ trợ người dân cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng. Ưu tiên hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở, nhất là với người cao tuổi và người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh. Mục tiêu không chỉ dừng ở tăng số lượng tài khoản mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả sử dụng và chất lượng xử lý phản ánh hiện trường”.

Cũng theo lãnh đạo Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, bức tranh “phổ cập” vẫn chưa đồng đều khi nhiều nơi tỷ lệ cài đặt còn thấp, thậm chí có địa phương dưới 2%. Thực tế cũng cho thấy, bên cạnh những địa phương làm tốt, một số nơi vẫn chưa xử lý hiệu quả các nội dung phản ánh trên nền tảng, thời gian giải quyết còn chậm, chưa tạo được sự hài lòng cho người dân. Đây cũng là nội dung cần tiếp tục cải thiện thông qua việc nâng cao trách nhiệm xử lý, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị và theo dõi thường xuyên chất lượng giải quyết phản ánh.