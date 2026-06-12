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Tập trung thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Hà Tĩnh

Thuỳ Dương
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(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, các đơn vị, địa phương tại Hà Tĩnh đã tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần nâng cao hiệu lực quản trị cũng như chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Chiều 12/6, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh họp đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57) trong 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành viên Ban Chỉ đạo cùng dự.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe kết quả thực hiện Nghị quyết số 57 trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo hợp nhất Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các cơ quan Đảng tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57 tỉnh; kiện toàn Ban chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của tỉnh; Tổ giúp việc; thành lập Tiểu ban An ninh mạng.

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Đồng chí Thái Phúc Sơn - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57 trong những tháng đầu năm.

Cơ chế khuyến khích doanh nghiệp công nghệ địa phương tham gia vào các dự án chuyển đổi số; thúc đẩy đăng ký bảo hộ và khai thác quyền sở hữu công nghiệp được quan tâm. Hạ tầng số, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số từng bước đáp ứng yêu cầu vận hành. 100% hồ sơ cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 được làm sạch, chuẩn hoá; tỷ lệ cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 99,19%; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử.

Công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC được triển khai ổn định, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn ở mức cao. Hiện, toàn tỉnh có 612 cán bộ CNTT, chuyển đổi số; các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 29 lớp tập huấn ứng dụng công dân số i-HaTinh cho người dân. Thanh toán không dùng tiền mặt phát triển mạnh và tác động rõ nét đến người dân, doanh nghiệp. Công tác triển khai Đề án 06 đạt nhiều kết quả nổi bật; toàn tỉnh thu nhận 622.574 hồ sơ cấp căn cước; thu nhận 1.349.543 tài khoản định danh điện tử cá nhân và 5.645 tài khoản định danh tổ chức...

Đồng chí Lê Thành Đông - Giám đốc Sở KH&amp;CN báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; những khó khăn, điểm nghẽn và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Thành Đông - Giám đốc Sở KH&CN báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; những khó khăn, điểm nghẽn và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Cuộc họp tiếp tục với phần báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; những khó khăn, điểm nghẽn và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, các nhiệm vụ có thời hạn đến tháng 6/2026 đang được các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai và sẽ cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. Tuy vậy, hạ tầng, nền tảng số, cơ sở dữ liệu dùng chung từ Trung ương đến địa phương còn chậm; chưa có hướng dẫn cụ thể về bộ chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh...

Để kịp thời triển khai các nhiệm vụ, cần phân bổ nguồn lực phục vụ cho đầu tư hạ tầng cấp xã; xây dựng chính sách hỗ trợ đặc thù đối với bộ phận quản trị, vận hành IOC, kho dữ liệu và các nền tảng số dùng chung của tỉnh...

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Đại tá Nguyễn Duy Đông - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Tiểu ban An ninh mạng.

Cuộc họp cũng đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Tiểu ban An ninh mạng. Công an tỉnh đã tổ chức 2 lớp tập huấn với khoảng 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, tập trung vào các chuyên đề về an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Tiểu ban đã chỉ đạo vận hành hiệu quả Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh, thực hiện giám sát an ninh mạng 24/7 đối với các hệ thống thông tin trọng yếu và 6.000 máy tính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, hệ thống phòng, chống mã độc quản trị tập trung đã phát hiện 72.178 cảnh báo mã độc trên 992 máy tính; tự động thực hiện các biện pháp cô lập, xử lý, ngăn chặn lây lan, bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin của tỉnh.

Tiểu ban An ninh mạng tỉnh đã đấu tranh thành công 2 chuyên án, khởi tố 7 vụ án, 30 bị can liên quan đến tội phạm sử dụng không gian mạng.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các đại biểu làm rõ khó khăn, vướng mắc và gợi ý giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

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Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh đề nghị tăng cường cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ .
Đồng chí Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị Sở KH&CN tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về các nội dung, nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57.

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Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp.

Sở KH&CN cùng các đơn vị đồng hành cần triển khai kịp thời khung kiến trúc, kho dữ liệu dùng chung của tỉnh; phát triển thêm các ứng dụng trên hệ sinh thái i-HaTinh; rà soát, nghiên cứu đề xuất danh mục các ứng dụng thiết yếu cần xây dựng/thuê/mua để sử dụng trong toàn tỉnh nhằm giảm chi phí, tạo sự thống nhất; rà soát, tổng hợp nhu cầu từ các ngành, địa phương về đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, các sở, ngành cần nghiên cứu, học hỏi các mô hình chuyển đổi số đã phát huy hiệu quả…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm đầu ra.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kết luận cuộc họp.

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất triển khai ứng dụng và tích hợp vào IOC các nền tảng số, ứng dụng chuyên ngành đang phối hợp với doanh nghiệp triển khai hiệu quả hoặc tham khảo các địa phương đã ứng dụng hiệu quả; đề xuất đặt hàng các nội dung, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần tập trung, ưu tiên triển khai ở đơn vị, địa phương để cấp có thẩm quyền chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, triển khai đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chủ động rà soát các cơ sở dữ liệu hiện có, phối hợp với Sở KH&CN chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu để tích hợp vào kho dữ liệu dùng chung của tỉnh; thường xuyên thông tin, trao đổi với Công an tỉnh, Sở KH&CN về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hỗ trợ về chuyên môn để hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ năm 2026...

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Tags:

#Nghị quyết 57 về chuyển đổi số #Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm #Hạ tầng số #Ứng dụng I-Hatinh #Phát triển công dân số

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