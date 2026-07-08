Tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị từ công tác đối thoại tại Hà Tĩnh

Ngày 13/2/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 10-QC/TU về tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, thay thế Quyết định số 657-QĐ/TU ban hành năm 2018. So với trước đây, quy chế mới quy định rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu, chế độ đối thoại định kỳ và đối thoại theo chuyên đề, đột xuất; đồng thời yêu cầu theo dõi, đôn đốc và thông báo kết quả giải quyết sau đối thoại, bảo đảm các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân được tiếp thu, xử lý cụ thể.

Là địa phương đang triển khai nhiều dự án trọng điểm, phường Hà Huy Tập xác định công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận trong quá trình thực hiện các chủ trương. Trong số các dự án, Dự án đường Hàm Nghi kéo dài có tổng chiều dài 3,3 km đi qua phường Hà Huy Tập, trong đó 1,25km đi qua khu dân cư. Để phục vụ dự án, toàn phường bố trí 59 suất tái định cư.

Bà Trương Thị Loan (thứ hai từ phải sang) và nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường Hàm Nghi kéo dài đồng thuận cao di dời, tái định cư để phục vụ dự án.

Để người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách và quyền lợi của mình, Đảng ủy, UBND phường đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các hộ gia đình, cá nhân và đại diện các dòng họ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Tại hội nghị, nhiều nội dung liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiến độ thực hiện dự án được người dân trao đổi thẳng thắn và được lãnh đạo địa phương cùng các đơn vị chuyên môn giải đáp. Sau hội nghị, lãnh đạo phường tiếp tục gặp gỡ từng hộ dân còn băn khoăn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, từ đó tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng.

Bà Trương Thị Loan - tổ dân phố 3, phường Hà Huy Tập chia sẻ: “Ban đầu gia đình tôi cũng còn nhiều băn khoăn về chính sách bồi thường, tái định cư cũng như thời gian thực hiện dự án. Qua các buổi đối thoại, lãnh đạo phường và các đơn vị chuyên môn đã giải thích cụ thể từng nội dung, trả lời những vấn đề người dân quan tâm. Điều chúng tôi ghi nhận là lãnh đạo địa phương không chỉ đối thoại tại hội trường mà còn trực tiếp đến từng hộ dân để lắng nghe, trao đổi. Khi thông tin được công khai, minh bạch thì người dân yên tâm, sẵn sàng đồng hành để dự án triển khai đúng tiến độ”.

Công tác đối thoại hiệu quả góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án đường Hàm Nghi kéo dài.

Ông Đậu Tùng Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Huy Tập cho biết: “Phường luôn chủ động nắm chắc tình hình dư luận xã hội, kịp thời đối thoại về những vấn đề người dân quan tâm; tăng cường tiếp công dân, gặp gỡ các hộ còn kiến nghị để tuyên truyền, vận động, tháo gỡ vướng mắc, nhất là trong triển khai các dự án trọng điểm. Nhờ đó, một số hộ dân từng khiếu nại kéo dài đã đồng thuận bàn giao đất phục vụ dự án".

Thực tiễn cho thấy, khi người dân được lắng nghe, cung cấp đầy đủ thông tin và giải đáp thấu đáo thì sự đồng thuận xã hội được củng cố, tạo thuận lợi cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nhờ vậy, tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Hà Huy Tập cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Riêng Dự án đường Hàm Nghi kéo dài đã hoàn thành bàn giao mặt bằng đối với 130 thửa đất ở và 19,2 ha đất nông nghiệp từ ngày 15/6/2026.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã Việt Xuyên tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân thôn Tương Nịu.

Không chỉ tại Hà Huy Tập, việc thực hiện Quy chế số 10-QC/TU cũng đang tạo chuyển biến tích cực ở nhiều địa phương trong tỉnh. Giữa tháng 6 vừa qua, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã Việt Xuyên tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân thôn Tương Nịu nhằm nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Người dân thôn Tương Nịu đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã.

Tại hội nghị đã có 13 lượt ý kiến với 35 nội dung tập trung vào các lĩnh vực quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường, sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, lãnh đạo xã trực tiếp giải trình, làm rõ ngay tại hội nghị; các vấn đề cần thời gian xử lý được giao các bộ phận chuyên môn tham mưu giải quyết theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ tiến độ”; những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cấp trên xem xét.

Ông Trần Văn Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Việt Xuyên (thứ ba từ phải sang) trò chuyện với người dân sau hội nghị đối thoại.



Ông Trần Đình Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Việt Xuyên cho biết: “Xã xây dựng kế hoạch đối thoại định kỳ theo từng thôn để nắm chắc tình hình từ cơ sở. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã hoàn thành đối thoại tại 2 thôn theo kế hoạch. Qua đối thoại, nhiều vấn đề được phát hiện sớm và giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh đơn thư, khiếu kiện; đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền điều chỉnh phương thức lãnh đạo, chỉ đạo sát với thực tiễn hơn. Điều quan trọng là người dân thấy ý kiến của mình được lắng nghe và giải quyết nên đồng thuận, tích cực tham gia các phong trào, nhiệm vụ của địa phương”.

Theo thống kê của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đến ngày 30/6/2026, đã có 52 xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại theo Quy chế số 10-QC/TU. Sau đối thoại, phần lớn các địa phương đều ban hành thông báo kết luận, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị trong giải quyết các nội dung người dân kiến nghị.

Toàn tỉnh đã có 52 xã, phường tổ chức hội nghị đối thoại theo Quy chế số 10-QC/TU.

Ông Bùi Quang Hoàn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đánh giá: “Sau gần nửa năm triển khai Quy chế số 10-QC/TU, công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương chủ động lựa chọn những vấn đề người dân quan tâm để đối thoại, qua đó giải quyết kịp thời các kiến nghị ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế phát sinh đơn thư, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc đối thoại theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân”.

Quy chế số 10-QC/TU tạo khuôn khổ để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đối thoại với Nhân dân, đồng thời đề cao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và giải quyết các kiến nghị sau đối thoại. Khi việc lắng nghe đi đôi với hành động, niềm tin của Nhân dân được củng cố, sự đồng thuận xã hội được tăng cường, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.