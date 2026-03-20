Đưa hoạt động đối thoại với công dân đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3.

Chiều 20/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3. Tham dự có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Tại phiên tiếp công dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên tiếp dân định kỳ và tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư.

Theo đó, 4 vụ việc được Bí thư Tỉnh ủy giao xử lý tại phiên tiếp dân kỳ trước, gồm vụ việc công dân Nguyễn Trọng Đại (thôn Xuân An 3, xã Nghi Xuân) kiến nghị liên quan đến hưởng chính sách khi nghỉ chế độ theo Nghị quyết số 07 của Chính phủ do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; vụ việc công dân Phan Văn Cung (thôn Nhân Phong, xã Gia Hanh) phản ánh công chức công tác tại Phòng Kinh tế của xã Gia Hanh không xử lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông; vụ việc ông Nguyễn Hữu Cảnh (thôn Đức Thịnh, xã Sơn Tiến) kiến nghị liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C làm ảnh hưởng đến gia đình, hiện đang được các sở, ban, ngành và địa phương rà soát, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.

Trong kỳ, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp nhận 45 đơn, đã tham mưu chuyển cơ quan có thẩm quyền, giải quyết 23 đơn, lưu 22 đơn do không đủ điều kiện xử lý; Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận 32 đơn, đã chuyển 12 đơn đến cơ quan, lưu 20 đơn do không đủ điều kiện xử lý; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận 4 đơn nhưng lưu 4 đơn này do đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Hồng báo cáo tại phiên tiếp công dân.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nguyễn Đức Tới báo cáo tại phiên tiếp công dân.

Ông Trần Bình Thân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Tiến báo cáo tại phiên tiếp công dân.

Tại phiên tiếp công dân, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương đã có báo cáo cụ thể các vụ việc, đơn thư được Bí thư Tỉnh ủy giao giải quyết tại các phiên tiếp dân kỳ trước.

Cũng tại phiên tiếp công dân, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã tiếp, giải thích, hướng dẫn cho một số công dân theo thẩm quyền, lĩnh vực phụ trách.

Kết luận phiên tiếp công dân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của các ban ngành cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện tốt công tác tiếp, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần vào thành công cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương phải xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Do đó, cần đưa hoạt động đối thoại với công dân đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; coi đối thoại là giải pháp quan trọng để phòng ngừa, hạn chế khiếu kiện.

Các sở, ngành cấp tỉnh chủ động phối hợp với địa phương trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý vụ việc; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm, đúng quy định pháp luật đối với những vụ việc đã được tiếp và chỉ đạo.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, vụ việc phức tạp, kéo dài; chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp, không để tích tụ thành vụ việc phức tạp, bảo đảm ổn định tình hình ngay từ cơ sở.