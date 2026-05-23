Chuẩn bị chu đáo các nội dung trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIX

Chiều 23/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính để rà soát, thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIX. Tham dự có các đồng chí: Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện các đơn vị liên quan. Các đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu dự cuộc làm việc.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Sở Tài chính đã trình bày các tờ trình, dự thảo nghị quyết dự kiến trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIX, gồm: đề án điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay giai đoạn 2026-2030 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; chủ trương giao UBND tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3.

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo các nội dung liên quan tại cuộc làm việc.

Đối với nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị của cơ quan soạn thảo; đồng thời cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch lần này có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đại biểu đề xuất tiếp tục rà soát các chỉ tiêu phát triển, phương án tổ chức không gian, hành lang kinh tế và các vùng động lực nhằm bảo đảm phù hợp yêu cầu phát triển thực tiễn của tỉnh; cập nhật đầy đủ các chủ trương mới của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; chú trọng khai thác hiệu quả tiềm năng Khu kinh tế Vũng Áng, hệ thống cảng biển, logistics và hành lang kinh tế Đông - Tây nhằm tạo dư địa tăng trưởng dài hạn cho Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn đến các giải pháp bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, giữa khu vực ven biển với miền núi; đồng thời bảo đảm tính khả thi trong huy động nguồn lực và triển khai thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt.

Đối với tờ trình về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay giai đoạn 2026-2030 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, các nội dung đã được tiếp thu theo ý kiến góp ý của đại biểu tại cuộc làm việc trước theo hướng rà soát, cơ cấu lại danh mục bảo đảm cụ thể, rõ phạm vi, phù hợp hơn với chức năng, năng lực tài chính và khả năng triển khai thực tế. Vì vậy, đại biểu thống nhất nội dung danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay giai đoạn 2026-2030 (gồm 10 lĩnh vực, 21 danh mục).

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Các đại biểu cũng thống nhất chủ trương giao UBND tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 để tạo cơ sở pháp lý thực hiện các bước tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Sở Tài chính và các sở, ngành trong công tác chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng thời nhấn mạnh, các tờ trình, dự thảo nghị quyết lần này đều là những nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đầu tư công, khai thác nguồn lực đất đai và thu hút đầu tư của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ cơ sở pháp lý, cập nhật đầy đủ số liệu, đánh giá toàn diện tính khả thi, hiệu quả thực hiện của từng nội dung; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch, kế hoạch và các quy định hiện hành.

Các ban HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong quá trình thẩm tra; tập trung phân tích, làm rõ những nội dung còn có ý kiến khác nhau để tham mưu HĐND tỉnh xem xét, quyết định bảo đảm chất lượng, đúng quy định và sát yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của đại biểu; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật để trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIX.