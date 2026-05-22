Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2026

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Chiều 22/5, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến tặng hoa và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.
Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành gửi lời chúc chư tôn đức tăng, ni, phật tử đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin với các chức sắc Phật giáo tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động tăng, ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương ngày càng phát triển; tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương; lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống xã hội.
Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cảm ơn trước sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với Giáo hội Phật giáo tỉnh. Đồng thời, khẳng định Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục vận động các chư tôn, tăng, ni, phật tử tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội.
