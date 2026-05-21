Phường Sông Trí sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

(Baohatinh.vn) - Phường Sông Trí (Hà Tĩnh) xác định tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực phát triển.

Chiều 21/5, Đảng ủy phường Sông Trí tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đánh giá những kết quả đạt được, thảo luận khó khăn, vướng mắc và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2026–2031.

Chủ trì hội nghị.

Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sông Trí đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng Đảng và chính quyền được triển khai đồng bộ, kịp thời.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhận được sự đồng thuận cao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Phan Văn Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường báo cáo tóm tắt kết quả 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc tinh gọn bộ máy bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, giảm bớt thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Trần Thị Vân Anh - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tham luận về chủ đề nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 13,6%; tổng thu ngân sách nhà nước là 550,915 tỷ đồng, đạt 128% so với kế hoạch tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 70,40 triệu đồng/người/năm.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chủ động cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp trên; đổi mới việc ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả. Các nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực như đầu tư công, quy hoạch, quản lý đất đai, làm sạch dữ liệu và cải cách hành chính được triển khai tương đối đồng bộ, bước đầu đạt kết quả tích cực.

Thiếu tá Hoàng Mạnh Tùng – Trưởng Công an phường Sông Trí tham luận về công tác đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Theo đó, giai đoạn 2026–2031, phường Sông Trí xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền theo mô hình 2 cấp; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, rõ trách nhiệm, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí kết luận hội nghị.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, luân chuyển, bố trí cán bộ.

Phường cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số, văn bản điện tử trong xử lý công việc; nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính và phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị. Huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, đô thị và phát huy vai trò của doanh nghiệp, Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng phường phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, cử tri nhiều xã, phường kiến nghị các nội dung về đầu tư hạ tầng thiết yếu cùng những vấn đề liên quan đến đời sống.
Các địa phương trao huy hiệu Đảng dịp 19/5

Lễ trao tặng huy hiệu Đảng tại các địa phương ở Hà Tĩnh vào đúng ngày kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Lời Bác vang vọng hôm nay

Gần 69 năm kể từ ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, trong ký ức của nhiều người dân, hình ảnh Người vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Những lời căn dặn giản dị mà sâu xa của Bác đã trở thành động lực để Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh không ngừng vươn lên trên hành trình xây dựng và phát triển quê hương.
Học Bác từ những điều bình dị

Bằng những việc làm thiết thực gắn với chuyên môn, nhiệm vụ, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động cùng thế hệ trẻ ở Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa những giá trị cao đẹp của Bác thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.
Chung tay giữ bình yên cho đàn chim trời

Từ những đảo xanh nhân tạo giữa lòng đô thị đến những khu vườn rợp bóng cây nơi làng quê Hà Tĩnh, từng đàn chim trời đang bay về trú ngụ ngày một đông đúc...
“7 năm được bảo vệ Bác Hồ là niềm tự hào lớn nhất đời tôi”

Tháng 5, khi những cánh đồng ở thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vừa gặt xong vụ xuân, hoa sen nở thắm trong ao làng, căn nhà nhỏ của cựu chiến binh Phan Văn Thi (92 tuổi đời, 67 tuổi Đảng) lại rộn vang tiếng chuyện trò. Dòng ký ức sống động về chiến trường Điện Biên Phủ và những năm tháng trong hàng ngũ bảo vệ Bác Hồ cứ thế được ông truyền đến thế hệ trẻ bằng niềm tự hào thiêng liêng.
