Lãnh đạo tỉnh dâng hương, báo công nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng.

Đoàn đại biểu dâng hoa tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Sáng 19/5, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 69 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2026), đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến đặt vòng hoa, dâng hương thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (phường Thành Sen).
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy dâng vòng hoa tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng nén tâm hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Khắc ghi lời dạy của Người, thời gian qua, trong bối cảnh còn có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 8,78%, đứng trong nhóm 10 địa phương cao nhất toàn quốc và đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, trong quý I/2026, Hà Tĩnh đã vươn lên dẫn đầu cả nước với tốc độ tăng trưởng đạt 12,42%, tạo tiền đề và động lực quan trọng cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo. Chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh luôn duy trì ở tốp đầu cả nước; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường ổn định cho phát triển. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Hà Tĩnh đổi mới, năng động, nghĩa tình và giàu tiềm năng phát triển.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện thành công chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, từng bước hình thành nền hành chính gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

