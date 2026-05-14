Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

31 tác phẩm đoạt giải cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ 5

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 (2025-2026) sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 19/5 tại Trường quay S1, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội (Hà Nội).

q3.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí.

Sáng 14/5, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chương trình tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 (2025-2026), đồng thời phát động cuộc thi lần thứ 6 (2026-2027).

Theo Ban tổ chức, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 19/5 tại Trường quay S1, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và phát trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Quân đội nhân dân.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của báo chí cách mạng trên mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh không gian truyền thông số và các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận diễn biến ngày càng phức tạp.

Đại tá Lê Ngọc Long - Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân thông tin về Chương trình tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.
Đại tá Lê Ngọc Long - Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân thông tin về Chương trình tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

Đại diện Ban tổ chức, Đại tá Lê Ngọc Long - Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân cho biết, Cuộc thi lần thứ 5 nhận được 651 tác phẩm của 72 cơ quan báo chí cả nước, tăng 110 tác phẩm và 21 cơ quan báo chí so với mùa trước. Nếu ở lần tổ chức đầu tiên chỉ có 30 cơ quan báo chí hưởng ứng thì sau 5 năm, số lượng đơn vị tham gia đã tăng gấp 2,4 lần.

Không chỉ tăng về số lượng, cuộc thi còn mở rộng sức lan tỏa tới nhiều loại hình cơ quan báo chí, từ các báo lớn ở Trung ương đến các tạp chí chuyên ngành, viện nghiên cứu, hiệp hội nghề nghiệp. Nhiều “gương mặt mới” tham gia mùa giải năm nay cho thấy sức hút ngày càng rộng khắp của cuộc thi báo chí chính luận này.

Sau 5 năm tổ chức, cuộc thi đã thu hút hơn 2.800 tác phẩm của 243 lượt cơ quan báo chí trong cả nước, trong đó khoảng 45% tác phẩm đến từ các chuyên gia, nhà khoa học, tướng lĩnh, nhà quản lý. Điều này cho thấy cuộc thi không chỉ là diễn đàn nghề nghiệp của người làm báo mà còn trở thành kênh quy tụ trí tuệ, góp phần nâng cao chất lượng đấu tranh lý luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, thay mặt Ban tổ chức trả lời các câu hỏi của phóng viên.
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, thay mặt Ban tổ chức trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là các tác phẩm bám sát những vấn đề thời sự lớn của đất nước như tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, đấu tranh với các thủ đoạn lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xuyên tạc, phát tán thông tin sai lệch. Nhiều tác phẩm thể hiện tinh thần “bút chiến” sắc bén, đồng thời có chiều sâu lý luận và tính phản biện cao.

Từ kết quả chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 31 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải Khuyến khích cho ba nhóm: báo Trung ương, báo địa phương và tạp chí. Có tổng cộng 27 cơ quan báo chí đoạt giải. Nhân dịp này, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng quyết định tặng Bằng khen cho 9 tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho cuộc thi trong 5 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu.
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu.

Theo thể lệ vừa được công bố, Cuộc thi lần thứ 6 tiếp tục được tổ chức trên quy mô toàn quốc với các thể loại chính luận, phỏng vấn, phản ánh; mở rộng đối tượng tham gia là công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài học tập, công tác tại Việt Nam. Ban tổ chức nhấn mạnh yêu cầu tác phẩm không sử dụng công nghệ AI, nhằm bảo đảm tính chân thực, chiều sâu tư duy và bản sắc của báo chí chính luận.

nhandan.vn
Link bài gốc Copy link
https://nhandan.vn/hon-650-tac-pham-tham-du-cuoc-thi-viet-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-tinh-hinh-moi-lan-thu-5-post962142.html

Tin liên quan

Tags:

#Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng #Cuộc thi bảo vệ nền tảng #phát động cuộc thi

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác đầu tư với Tập đoàn Mitsubishi

Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác đầu tư với Tập đoàn Mitsubishi

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh: những giá trị mà doanh nghiệp Nhật Bản theo đuổi như chất lượng, kỷ luật, công nghệ, hiệu quả và trách nhiệm xã hội cũng là những điều mà Hà Tĩnh đang hướng tới trong điều hành và xây dựng mô hình phát triển bền vững.
Ban Bí thư quyết định khai trừ đảng đối với đảng viên vi phạm

Ban Bí thư quyết định khai trừ đảng đối với đảng viên vi phạm

Ngày 12/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.
Hà Tĩnh học tập kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh tại Tokyo

Hà Tĩnh học tập kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh tại Tokyo

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, chuyến khảo sát tại Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Tokyo có ý nghĩa thiết thực đối với Hà Tĩnh trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành trên nền tảng dữ liệu.
Chuyện những cán bộ quân y thầm lặng trên tàu Cảnh sát biển 8004

Chuyện những cán bộ quân y thầm lặng trên tàu Cảnh sát biển 8004

Trong hải trình khảo sát biển đảo ven bờ Vịnh Bắc Bộ, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có dịp tìm hiểu về cuộc sống, công việc của các cán bộ, chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển 8004. Giữa con tàu hiện đại, hình ảnh những cán bộ quân y để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI hoàn thành phiên trọng thể

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI hoàn thành phiên trọng thể

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tiếp tục có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn; xứng đáng là trung tâm tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ sở chính trị vững chắc của chính quyền nhân dân, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham quan nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại Tokyo

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham quan nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại Tokyo

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đánh giá cao công nghệ, phương thức quản trị và tinh thần kỷ luật của Nhật Bản trong lĩnh vực xử lý rác thải đô thị. Việc trực tiếp tham quan nhà máy không chỉ giúp đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tiếp cận thực tiễn vận hành một công trình kỹ thuật hiện đại mà còn là cơ hội quý để học tập kinh nghiệm quản lý chất thải bài bản, đồng bộ và bền vững.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành kết luận và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của trung ương, tỉnh về chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Hà Tĩnh xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, mở rộng kết nối với các dòng vốn chất lượng cao

Hà Tĩnh xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, mở rộng kết nối với các dòng vốn chất lượng cao

Thành công của hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh mở ra cơ hội kết nối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản; góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng của tỉnh trong giai đoạn mới.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định: Xác định rõ công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế sáng tạo

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định: Xác định rõ công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế sáng tạo

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần xác định công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế sáng tạo và phải phân định rõ giữa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với công nghiệp văn hóa.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh, kết nối đầu tư

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh, kết nối đầu tư

Đại sứ Phạm Quang Hiệu bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của địa phương trong việc tăng cường hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại và mở rộng hợp tác quốc tế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!