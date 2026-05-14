31 tác phẩm đoạt giải cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ 5

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí.

Sáng 14/5, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chương trình tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 (2025-2026), đồng thời phát động cuộc thi lần thứ 6 (2026-2027).

Theo Ban tổ chức, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 19/5 tại Trường quay S1, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và phát trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Quân đội nhân dân.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của báo chí cách mạng trên mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh không gian truyền thông số và các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận diễn biến ngày càng phức tạp.

Đại tá Lê Ngọc Long - Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân thông tin về Chương trình tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

Đại diện Ban tổ chức, Đại tá Lê Ngọc Long - Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân cho biết, Cuộc thi lần thứ 5 nhận được 651 tác phẩm của 72 cơ quan báo chí cả nước, tăng 110 tác phẩm và 21 cơ quan báo chí so với mùa trước. Nếu ở lần tổ chức đầu tiên chỉ có 30 cơ quan báo chí hưởng ứng thì sau 5 năm, số lượng đơn vị tham gia đã tăng gấp 2,4 lần.

Không chỉ tăng về số lượng, cuộc thi còn mở rộng sức lan tỏa tới nhiều loại hình cơ quan báo chí, từ các báo lớn ở Trung ương đến các tạp chí chuyên ngành, viện nghiên cứu, hiệp hội nghề nghiệp. Nhiều “gương mặt mới” tham gia mùa giải năm nay cho thấy sức hút ngày càng rộng khắp của cuộc thi báo chí chính luận này.

Sau 5 năm tổ chức, cuộc thi đã thu hút hơn 2.800 tác phẩm của 243 lượt cơ quan báo chí trong cả nước, trong đó khoảng 45% tác phẩm đến từ các chuyên gia, nhà khoa học, tướng lĩnh, nhà quản lý. Điều này cho thấy cuộc thi không chỉ là diễn đàn nghề nghiệp của người làm báo mà còn trở thành kênh quy tụ trí tuệ, góp phần nâng cao chất lượng đấu tranh lý luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, thay mặt Ban tổ chức trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là các tác phẩm bám sát những vấn đề thời sự lớn của đất nước như tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, đấu tranh với các thủ đoạn lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xuyên tạc, phát tán thông tin sai lệch. Nhiều tác phẩm thể hiện tinh thần “bút chiến” sắc bén, đồng thời có chiều sâu lý luận và tính phản biện cao.

Từ kết quả chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 31 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải Khuyến khích cho ba nhóm: báo Trung ương, báo địa phương và tạp chí. Có tổng cộng 27 cơ quan báo chí đoạt giải. Nhân dịp này, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng quyết định tặng Bằng khen cho 9 tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho cuộc thi trong 5 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu.

Theo thể lệ vừa được công bố, Cuộc thi lần thứ 6 tiếp tục được tổ chức trên quy mô toàn quốc với các thể loại chính luận, phỏng vấn, phản ánh; mở rộng đối tượng tham gia là công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài học tập, công tác tại Việt Nam. Ban tổ chức nhấn mạnh yêu cầu tác phẩm không sử dụng công nghệ AI, nhằm bảo đảm tính chân thực, chiều sâu tư duy và bản sắc của báo chí chính luận.