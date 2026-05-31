Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Xã Cổ Đạm tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng xây dựng di tích và hỗ trợ an sinh

Ngọc Loan - Đức Đồng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Nguồn kinh phí hơn 1 tỷ đồng do các doanh nghiệp hỗ trợ sẽ góp phần hoàn thiện các hạng mục tại Khu di tích trận địa pháo C45 - Bãi Dừa, đồng thời xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn trên địa bàn xã Cổ Đạm.

bqbht_br_dsc06331.jpg
Đại biểu tham dự buổi lễ.

Sáng 31/5, xã Cổ Đạm tổ chức lễ tiếp nhận nguồn kinh phí do các doanh nghiệp hỗ trợ để xây dựng, hoàn thiện Khu di tích trận địa pháo C45 - Bãi Dừa và thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp.

bqbht_br_dsc06340.jpg
Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trao biểu trưng hỗ trợ 500 triệu đồng hoàn thiện các hạng mục tại Khu di tích trận địa pháo C45 - Bãi Dừa.

Tại chương trình, Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí hỗ trợ 500 triệu đồng; Công ty CP Hàng hải Dầu khí Hải Dương (TP Hồ Chí Minh) trao hỗ trợ 300 triệu đồng để đầu tư xây dựng, hoàn thiện thêm các hạng mục tại Khu di tích trận địa pháo C45 - Bãi Dừa.

bqbht_br_dsc06335.jpg
Công ty CP Hàng hải Dầu khí Hải Dương trao biểu trưng hỗ trợ 300 triệu đồng hoàn thiện các hạng mục tại Khu di tích trận địa pháo C45 - Bãi Dừa.

Cũng trong dịp này, Chi nhánh Thăm dò Khai thác Nam Côn Sơn của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (TP Hồ Chí Minh) trao tặng 210 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 3 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cổ Đạm.

bqbht_br_dsc06371.jpg
Chi nhánh Thăm dò Khai thác Nam Côn Sơn của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trao số tiền 70 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông Trương Văn Lý.

Các hộ gia đình được nhận hỗ trợ nhà gồm: ông Trần Văn Hữu (SN 1966, hộ hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo ở thôn Hải Đông); ông Trương Văn Lý (SN 1957, vợ mất sớm, bị bệnh thần kinh ở thôn Hải Đông); bà Trần Thị Nga (SN 1962, hộ hoàn cảnh khó khăn ở thôn Xuân Sơn). Các hộ gia đình lâu nay đều sống trong ngôi nhà đã xuống cấp, đặc biệt là bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 5 và số 10 (năm 2025) nhưng chưa có điều kiện xây mới, sửa chữa.

bqbht_br_dsc06359.jpg
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh (thứ 5 từ trái sang) cùng lãnh đạo xã trao chứng nhận tri ân các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xây dựng Khu di tích trận địa pháo C45 - Bãi Dừa và thực hiện công tác an sinh xã hội.

Tổng nguồn kinh phí tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng là sự hỗ trợ thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn và chung tay chăm lo đời sống cho các hộ dân khó khăn.

bqbht_br_dsc06296.jpg
Lãnh đạo các doanh nghiệp và lãnh đạo xã tham quan Khu di tích trận địa pháo C45 - Bãi Dừa.

Khu di tích trận địa pháo C45 - Bãi Dừa ở thôn Cường Thịnh, xã Cổ Đạm nơi 20 cán bộ, chiến sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh trong những năm 1967 – 1968.

Công trình đã được khởi công xây dựng với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng giai đoạn 1 bằng nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa từ các mạnh thường quân, con em xa quê. Công trình có tổng diện tích hơn 3.000 m2 gồm nhiều hạng mục như: nhà tưởng niệm, bia tưởng niệm, nhà soạn lễ, đường vào khu di tích, điện chiếu sáng...

Tuy nhiên, để Khu di tích trận địa pháo C45 - Bãi Dừa thực sự trở thành “địa chỉ đỏ” có tầm vóc, sức lan tỏa và giá trị giáo dục truyền thống lâu dài, xã Cổ Đạm đang tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, chuẩn bị đầu tư xây dựng nhiều hạng mục như: quảng trường tưởng niệm - hành lễ trung tâm, hồ bán nguyệt, không gian thủy cảnh tâm linh, trục cảnh quan và các phù điêu tái hiện, tri ân sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ.

Tin liên quan

Tags:

#xã Cổ Đạm #Khu di tích trận địa pháo C45 - Bãi Dừa #xây nhà đại đoàn kết #Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

Chủ đề An sinh xã hội

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Những trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ dừng ở việc “nêu khó”, mà đã đi sâu đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những động lực được xem là then chốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Tôi làm cầu nối "số" cho ngư dân vùng biển

Tôi làm cầu nối "số" cho ngư dân vùng biển

Thiếu tá Đặng Bá Việt – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Sót (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã xây dựng nhóm Zalo “Ngư dân hiểu luật - Vươn khơi an toàn”, giúp bà con tiếp cận thông tin pháp luật kịp thời, bảo đảm an toàn mỗi chuyến ra khơi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Rạng sáng 29/5 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Changi (Singapore) bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân.
Nhiều chuyên gia, nhà đầu tư tham gia Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh

Nhiều chuyên gia, nhà đầu tư tham gia Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh

Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân - Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo” có sự tham gia của các đại biểu Trung ương, địa phương và khoảng 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.
Tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi vùng biên Hà Tĩnh

Tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi vùng biên Hà Tĩnh

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030, tại Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi biên giới bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống phụ nữ, trẻ em và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đồng chí lãnh đạo quản lý tiếp tục quan tâm, tư vấn, góp ý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp

Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành khẩn trương triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quyết liệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số...
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!