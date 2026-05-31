Xã Cổ Đạm tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng xây dựng di tích và hỗ trợ an sinh

(Baohatinh.vn) - Nguồn kinh phí hơn 1 tỷ đồng do các doanh nghiệp hỗ trợ sẽ góp phần hoàn thiện các hạng mục tại Khu di tích trận địa pháo C45 - Bãi Dừa, đồng thời xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn trên địa bàn xã Cổ Đạm.
Sáng 31/5, xã Cổ Đạm tổ chức lễ tiếp nhận nguồn kinh phí do các doanh nghiệp hỗ trợ để xây dựng, hoàn thiện Khu di tích trận địa pháo C45 - Bãi Dừa và thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp.
Tại chương trình, Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí hỗ trợ 500 triệu đồng; Công ty CP Hàng hải Dầu khí Hải Dương (TP Hồ Chí Minh) trao hỗ trợ 300 triệu đồng để đầu tư xây dựng, hoàn thiện thêm các hạng mục tại Khu di tích trận địa pháo C45 - Bãi Dừa.
Cũng trong dịp này, Chi nhánh Thăm dò Khai thác Nam Côn Sơn của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (TP Hồ Chí Minh) trao tặng 210 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 3 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cổ Đạm.
Các hộ gia đình được nhận hỗ trợ nhà gồm: ông Trần Văn Hữu (SN 1966, hộ hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo ở thôn Hải Đông); ông Trương Văn Lý (SN 1957, vợ mất sớm, bị bệnh thần kinh ở thôn Hải Đông); bà Trần Thị Nga (SN 1962, hộ hoàn cảnh khó khăn ở thôn Xuân Sơn). Các hộ gia đình lâu nay đều sống trong ngôi nhà đã xuống cấp, đặc biệt là bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 5 và số 10 (năm 2025) nhưng chưa có điều kiện xây mới, sửa chữa.
Tổng nguồn kinh phí tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng là sự hỗ trợ thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn và chung tay chăm lo đời sống cho các hộ dân khó khăn.
Khu di tích trận địa pháo C45 - Bãi Dừa ở thôn Cường Thịnh, xã Cổ Đạm nơi 20 cán bộ, chiến sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh trong những năm 1967 – 1968.
Công trình đã được khởi công xây dựng với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng giai đoạn 1 bằng nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa từ các mạnh thường quân, con em xa quê. Công trình có tổng diện tích hơn 3.000 m2 gồm nhiều hạng mục như: nhà tưởng niệm, bia tưởng niệm, nhà soạn lễ, đường vào khu di tích, điện chiếu sáng...
Tuy nhiên, để Khu di tích trận địa pháo C45 - Bãi Dừa thực sự trở thành “địa chỉ đỏ” có tầm vóc, sức lan tỏa và giá trị giáo dục truyền thống lâu dài, xã Cổ Đạm đang tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, chuẩn bị đầu tư xây dựng nhiều hạng mục như: quảng trường tưởng niệm - hành lễ trung tâm, hồ bán nguyệt, không gian thủy cảnh tâm linh, trục cảnh quan và các phù điêu tái hiện, tri ân sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ.
