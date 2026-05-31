Xã Cổ Đạm tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng xây dựng di tích và hỗ trợ an sinh

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Sáng 31/5, xã Cổ Đạm tổ chức lễ tiếp nhận nguồn kinh phí do các doanh nghiệp hỗ trợ để xây dựng, hoàn thiện Khu di tích trận địa pháo C45 - Bãi Dừa và thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp.

Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trao biểu trưng hỗ trợ 500 triệu đồng hoàn thiện các hạng mục tại Khu di tích trận địa pháo C45 - Bãi Dừa.

Tại chương trình, Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí hỗ trợ 500 triệu đồng; Công ty CP Hàng hải Dầu khí Hải Dương (TP Hồ Chí Minh) trao hỗ trợ 300 triệu đồng để đầu tư xây dựng, hoàn thiện thêm các hạng mục tại Khu di tích trận địa pháo C45 - Bãi Dừa.

Công ty CP Hàng hải Dầu khí Hải Dương trao biểu trưng hỗ trợ 300 triệu đồng hoàn thiện các hạng mục tại Khu di tích trận địa pháo C45 - Bãi Dừa.

Cũng trong dịp này, Chi nhánh Thăm dò Khai thác Nam Côn Sơn của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (TP Hồ Chí Minh) trao tặng 210 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 3 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cổ Đạm.

Chi nhánh Thăm dò Khai thác Nam Côn Sơn của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trao số tiền 70 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông Trương Văn Lý.

Các hộ gia đình được nhận hỗ trợ nhà gồm: ông Trần Văn Hữu (SN 1966, hộ hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo ở thôn Hải Đông); ông Trương Văn Lý (SN 1957, vợ mất sớm, bị bệnh thần kinh ở thôn Hải Đông); bà Trần Thị Nga (SN 1962, hộ hoàn cảnh khó khăn ở thôn Xuân Sơn). Các hộ gia đình lâu nay đều sống trong ngôi nhà đã xuống cấp, đặc biệt là bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 5 và số 10 (năm 2025) nhưng chưa có điều kiện xây mới, sửa chữa.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh (thứ 5 từ trái sang) cùng lãnh đạo xã trao chứng nhận tri ân các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xây dựng Khu di tích trận địa pháo C45 - Bãi Dừa và thực hiện công tác an sinh xã hội.

Tổng nguồn kinh phí tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng là sự hỗ trợ thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn và chung tay chăm lo đời sống cho các hộ dân khó khăn.

Lãnh đạo các doanh nghiệp và lãnh đạo xã tham quan Khu di tích trận địa pháo C45 - Bãi Dừa.