Sáng 29/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 đợt 1 năm 2026. Các đồng chí: Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự. Hơn 670 đại biểu HĐND cấp xã tham dự hội nghị tại 3 địa điểm: Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Khách sạn Ngân Hà và Khách sạn Sailing.

Các đại biểu dự hội nghị tại Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết: Tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của HĐND các cấp theo hướng thực chất, kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong điều kiện hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu thực tiễn, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nhằm kịp thời trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng; tạo sự thống nhất về phương pháp hoạt động trong HĐND các cấp.

Chương trình tập huấn được chuẩn bị với tinh thần thực chất, bám sát yêu cầu hoạt động của HĐND cấp xã giai đoạn hiện nay. Các chuyên đề không chỉ cập nhật quy định mới mà còn tập trung trao đổi những vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động ở cơ sở như: thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của HĐND; hoạt động giám sát, chất vấn, thẩm tra, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương…

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tại Khách sạn Ngân Hà...

...và phát biểu khai mạc hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại Khách sạn Sailing.

Thường trực HĐND tỉnh mong muốn, hội nghị tập huấn góp phần giúp đại biểu sớm hình thành phương pháp, kỹ năng và tư duy hoạt động ngay từ đầu nhiệm kỳ; từng bước xây dựng đội ngũ đại biểu trách nhiệm, bản lĩnh, gần dân, hiểu dân và xử lý tốt vấn đề phát sinh từ thực tiễn cơ sở.

Đề nghị các đại biểu tham dự phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các nội dung chương trình; chủ động trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm từ thực tiễn địa phương để cùng nghiên cứu, học hỏi.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh truyền đạt chuyên đề “Kỹ năng giám sát và thảo luận, chất vấn của đại biểu HĐND”

Trong thời gian 1 ngày, đại biểu được nghe giới thiệu các chuyên đề: "Kỹ năng giám sát và thảo luận, chất vấn của đại biểu HĐND”; “Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xã và công tác tổ chức, điều hành tại kỳ họp”; “Kỹ năng thẩm tra, xem xét dự thảo nghị quyết và thực hiện chức năng quyết định của HĐND”.

Các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay; đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh giới thiệu chuyên đề “Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xã và công tác tổ chức, điều hành tại kỳ họp”.

Đồng chí Đào Thị Anh Nga - Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh thông tin chuyên đề “Kỹ năng thẩm tra, xem xét dự thảo nghị quyết và thực hiện chức năng quyết định của HĐND”.

Đại biểu HĐND cấp xã dự hội nghị tại Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Hội nghị tập huấn có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp, hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương; đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan dân cử.

