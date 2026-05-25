Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đời sống dân sinh và phát triển kinh tế- xã hội

Ngọc Loan
(Baohatinh.vn) - Cử tri các xã Thạch Lạc, Thạch Khê, Đồng Tiến (Hà Tĩnh) kiến nghị nhiều nội dung liên quan đầu tư hạ tầng thiết yếu, dự án mỏ sắt Thạch Khê và tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy sau thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Sáng 25/5, tại xã Thạch Lạc, ông Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; bà Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã: Thạch Lạc, Thạch Khê, Đồng Tiến.

Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh những tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới của tỉnh; những nội dung chủ yếu dự kiến trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan tại hội nghị.

Tại hội nghị, các cử tri bày tỏ phấn khởi với những kết quả đạt được của tỉnh trong những tháng đầu năm và kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri Nguyễn Doãn Chương (thôn Trung Phú, xã Thạch Lạc) đề xuất đầu tư hạ tầng nước sạch phục vụ đời sống người dân.

Cử tri đề xuất các cấp, ngành cấp tỉnh quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn Châu Phi và cần có cơ chế chính sách cho chăn nuôi lợn theo hướng nông nghiệp hữu cơ về cơ sở vật chất, hỗ trợ con giống, nái sinh sản để người dân tái đàn nhằm tạo sinh kế và việc làm ổn định cho người dân địa phương.

Cùng đó, có chính sách đặc thù hỗ trợ kinh phí lắp hệ thống tưới tiết kiệm, hỗ trợ kinh phí cải tạo đất cát hoang hóa và cho thuê đất dài hạn để hình thành vùng sản xuất tập trung; tiếp tục có chính sách phù hợp và bổ sung nguồn vốn xây dựng nông thôn mới để nâng cấp tiêu chí giao thông, môi trường, hạ tầng sản xuất.

Cử tri Nguyễn Văn Huyên - Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến kiến nghị nhiều nội dung về phát triển kinh tế - xã hội.

Trên lĩnh vực công tác cán bộ và tổ chức bộ máy, cử tri đề nghị Sở Nội vụ và UBND tỉnh sớm có chủ trương xem xét tiếp nhận vào viên chức bố trí vị trí phù hợp với bằng cấp chuyên môn hiện có để ổn định bộ máy trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã, đồng thời cho chủ trương để thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo và tăng biên chế cho trung tâm; sớm quyết định số lượng cấp phó các phòng chuyên môn cho các xã để thực hiện quy trình bổ nhiệm, giảm áp lực công việc cho lãnh đạo phòng; hướng dẫn tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc trạm y tế xã; có chính sách đặc thù cho tổ trưởng, tổ phó tổ liên gia...

Đối với chủ trương sáp nhập thôn, TDP sắp tới, cử tri đề nghị tỉnh sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, độ tuổi, trình độ và chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho số cán bộ bán chuyên trách cấp xã, cấp thôn phải nghỉ việc do dôi dư nhằm đảm bảo bộ máy vận hành ổn định trên địa bàn rộng, dân số đông.

Cử tri Trần Xuân Hoàng - Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc kiến nghị nhiều nội dung liên quan công tác cán bộ và tổ chức bộ máy.

Các vấn đề về hạ tầng giao thông, điện, nước, trùng tu di tích… cũng được cử tri quan tâm. Nhiều ý kiến đề nghị tỉnh cân đối bố trí nguồn vốn đầu tư công để thảm nhựa và nâng cấp toàn diện tuyến Tỉnh lộ 27 đoạn từ cầu Đò Hà đến quốc lộ 15B do hiện trạng đường đã xuống cấp nghiêm trọng; quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư trường học bị xuống cấp để đáp ứng yêu cầu dạy và học; bố trí nguồn vốn nâng cấp, mở rộng mạng lưới đường ống, đảm bảo cung cấp nước sạch ổn định, đạt chuẩn cho người dân sử dụng; khẩn trương khắc phục hư hỏng hạ tầng điện, viễn thông do ảnh hưởng từ thiên tai năm 2025 tại xã Thạch Lạc; đầu tư trùng tu Di chỉ khảo cổ Thạch Lạc...

Cử tri trên địa bàn cũng quan tâm, đề nghị sớm đánh giá tác động ảnh hưởng của dự án mỏ sắt Thạch Khê và sớm có hướng giải quyết để ổn định đời sống Nhân dân.

Thay mặt Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh, ông Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ, trình HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tiếp thu ý kiến cử tri.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu cũng trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Theo đó, các vấn đề liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn; đảm bảo nước sạch cho người dân; quản lý dạy thêm, học thêm; bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu; công tác cán bộ và tổ chức bộ máy… sẽ được các ngành, địa phương rà soát, tham mưu hướng giải quyết phù hợp. Đồng thời, đề nghị chính quyền các xã quan tâm giải quyết các vấn đề tại địa phương và triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

