Hỗ trợ người dân dời dọn nhà cửa, bàn giao mặt bằng dự án gần 1.500 tỷ ở Hà Tĩnh

Sáng 24/5, UBND phường Thành Sen huy động hơn 100 người từ các đơn vị hỗ trợ các hộ dân ở TDP Thúy Hội dời dọn nhà cửa nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông tại khu vực nút giao với đường Mai Thúc Loan.
Từ thực tế này, để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án, chính quyền phường Thành Sen huy động đông đảo lực lượng, hỗ trợ người dân dời dọn, vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi ở tạm trong thời gian xây dựng nhà ở khu tái định cư.
Các hộ dân này có hoạt động kinh doanh sản xuất, vì vậy, việc tháo dỡ, dời dọn nhà cửa, máy móc, thiết bị dự kiến sẽ mất 2 - 3 ngày để hoàn thành.
Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông có tổng chiều dài tuyến 6,6km với điểm đầu giao với đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen và điểm cuối giao quốc lộ 15B thuộc xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.
Công trình do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư với tổng mức 1.498 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 - 2026.
Tới nay, đã bàn giao mặt bằng 6,05/6,6km. Với phần mặt bằng còn lại chưa được bàn giao chủ yếu là phần đất ở tại TDP Trung Quý, TDP Tâm Quý, phường Thành Sen.
Về thi công, khối lượng hoàn thành đạt 250/652 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 38,3% giá trị hợp đồng.
Trong đó, đối với phần đường, nhà thầu tổ chức 13 mũi thi công gồm 3 mũi thi công nền đường, 4 mũi thi công xử lý đất yếu, 2 mũi thi công lắp đặt cống ngang đường và rãnh thoát nước dọc, 4 tổ đúc cấu kiện đúc sẵn; với phần cầu, nhà thầu tổ chức 4 mũi thi công gồm 2 mũi thi công trụ, 1 mũi đúc dầm cầu và 1 mũi thi công lắp dựng dầm.
