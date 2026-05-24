Hỗ trợ người dân dời dọn nhà cửa, bàn giao mặt bằng dự án gần 1.500 tỷ ở Hà Tĩnh

Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Phường Thành Sen (Hà Tĩnh) huy động lực lượng hỗ trợ người dân dời dọn nhà cửa để bàn giao mặt bằng dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.

Sáng 24/5, UBND phường Thành Sen huy động hơn 100 người từ các đơn vị hỗ trợ các hộ dân ở TDP Thúy Hội dời dọn nhà cửa nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông tại khu vực nút giao với đường Mai Thúc Loan.
Khu vực nút giao dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh với đường Mai Thúc Loan ở TDP Thúy Hội, phường Thành Sen có 4 hộ dân với 6 thửa đất nằm trong phạm vi mặt bằng dự án. Các hộ dân ở đây đã nhận tiền đền bù, nhận đất tái định cư. Tuy nhiên, việc dời dọn nhà cửa gặp khó khăn do không đủ nhân lực.
Từ thực tế này, để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án, chính quyền phường Thành Sen huy động đông đảo lực lượng, hỗ trợ người dân dời dọn, vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi ở tạm trong thời gian xây dựng nhà ở khu tái định cư.
“Sau khi nhận tiền đền bù, nhận đất tái định cư, gia đình tôi cũng tháo dỡ nhà cửa, nhưng thời điểm này thuê không ra người để triển khai công việc. May mắn là chúng tôi được chính quyền địa phương đã hỗ trợ nhiệt tình. Gia đình cũng mong muốn sớm dời dọn để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công”, ông Bùi Quốc Trọng (SN 1968, trú TDP Thúy Hội, phường Thành Sen) chia sẻ.
Trong buổi sáng, với sự hỗ trợ từ các lực lượng của phường Thành Sen, nhiều vật dụng, đồ đạc của người dân đã được dời dọn.
Các hộ dân này có hoạt động kinh doanh sản xuất, vì vậy, việc tháo dỡ, dời dọn nhà cửa, máy móc, thiết bị dự kiến sẽ mất 2 - 3 ngày để hoàn thành.
Video: Phường Thành Sen huy động lực lượng hỗ trợ người dân dời dọn nhà cửa nằm trong phạm vi GPMB dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.

Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông có tổng chiều dài tuyến 6,6km với điểm đầu giao với đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen và điểm cuối giao quốc lộ 15B thuộc xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.

Công trình do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư với tổng mức 1.498 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 - 2026.

Tới nay, đã bàn giao mặt bằng 6,05/6,6km. Với phần mặt bằng còn lại chưa được bàn giao chủ yếu là phần đất ở tại TDP Trung Quý, TDP Tâm Quý, phường Thành Sen.

Về thi công, khối lượng hoàn thành đạt 250/652 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 38,3% giá trị hợp đồng.

Trong đó, đối với phần đường, nhà thầu tổ chức 13 mũi thi công gồm 3 mũi thi công nền đường, 4 mũi thi công xử lý đất yếu, 2 mũi thi công lắp đặt cống ngang đường và rãnh thoát nước dọc, 4 tổ đúc cấu kiện đúc sẵn; với phần cầu, nhà thầu tổ chức 4 mũi thi công gồm 2 mũi thi công trụ, 1 mũi đúc dầm cầu và 1 mũi thi công lắp dựng dầm.

