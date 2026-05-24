Hỗ trợ người dân dời dọn nhà cửa, bàn giao mặt bằng dự án gần 1.500 tỷ ở Hà Tĩnh

Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông có tổng chiều dài tuyến 6,6km với điểm đầu giao với đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen và điểm cuối giao quốc lộ 15B thuộc xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.

Công trình do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư với tổng mức 1.498 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 - 2026.

Tới nay, đã bàn giao mặt bằng 6,05/6,6km. Với phần mặt bằng còn lại chưa được bàn giao chủ yếu là phần đất ở tại TDP Trung Quý, TDP Tâm Quý, phường Thành Sen.

Về thi công, khối lượng hoàn thành đạt 250/652 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 38,3% giá trị hợp đồng.

Trong đó, đối với phần đường, nhà thầu tổ chức 13 mũi thi công gồm 3 mũi thi công nền đường, 4 mũi thi công xử lý đất yếu, 2 mũi thi công lắp đặt cống ngang đường và rãnh thoát nước dọc, 4 tổ đúc cấu kiện đúc sẵn; với phần cầu, nhà thầu tổ chức 4 mũi thi công gồm 2 mũi thi công trụ, 1 mũi đúc dầm cầu và 1 mũi thi công lắp dựng dầm.