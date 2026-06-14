Hà Tĩnh tiến tới mọi giao dịch giữa người dân với cơ quan nhà nước thực hiện trên môi trường số

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030, mỗi công dân có kho dữ liệu số cá nhân trên môi trường điện tử.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Kế hoạch xác định dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử làm nền tảng cốt lõi để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số; phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn an ninh, trật tự.

Đồng thời, đổi mới căn bản phương thức phục vụ người dân, doanh nghiệp theo hướng "không giấy tờ", "không tiếp xúc", "không phụ thuộc địa giới hành chính", "một lần khai báo, nhiều lần sử dụng"; bảo đảm mọi giao dịch giữa người dân với cơ quan nhà nước từng bước được thực hiện trên môi trường số.

Cùng đó là xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số thống nhất trên địa bàn tỉnh, kết nối đồng bộ với trung tâm dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư và các CSDL chuyên ngành, phục vụ hiệu quả công tác quản trị xã hội, hoạch định chính sách, dự báo, phân tích và phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu chung của kế hoạch là đến năm 2030, hoàn thiện đồng bộ các nền tảng, tiện ích cốt lõi của Chương trình Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030 ở Hà Tĩnh; bảo đảm người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng các dịch vụ số thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Xây dựng thành công hệ sinh thái dữ liệu dân cư quốc gia kết nối liên thông đa ngành, dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, khai thác hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong tỉnh.

Cụ thể, giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, tỉnh tập trung triển khai 6 nhóm mục tiêu: phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đổi mới sáng tạo chỉ đạo, điều hành; thúc đẩy phát triển kinh tế số - xã hội số; phục vụ phát triển công dân số; mở rộng hạ tầng, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ tạo lập, kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu; đảm bảo an sinh xã hội và phục vụ phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phục vụ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Tầm nhìn đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước cơ bản được thực hiện trên môi trường số. Các CSDL của tỉnh được kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả, lấy dữ liệu dân cư làm nền tảng, phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành và ra quyết định trên CSDL số theo thời gian thực. Người dân được sử dụng các dịch vụ số thuận tiện, an toàn, được cá nhân hóa theo nhu cầu và từng giai đoạn của cuộc sống; dữ liệu và công nghệ số được ứng dụng sâu rộng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp, tư pháp, an sinh xã hội, thương mại, du lịch và bảo đảm quốc phòng, an ninh... Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao nhờ các tiện ích số. Văn hóa số, kỹ năng số từng bước trở thành phổ cập trong xã hội; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và xây dựng chính quyền số hiện đại...