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Hướng tới mục tiêu xây dựng kho bạc số từ phong trào “Bình dân học vụ số”

Phan Trâm
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(Baohatinh.vn) - Phong trào “Bình dân học vụ số” đang lan tỏa mạnh mẽ trong Kho bạc Nhà nước (KBNN) Khu vực XII (Hà Tĩnh, Quảng Trị) nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng kho bạc số vào năm 2030.

Hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, thời gian qua, anh Thái Đăng Khoa – chuyên viên Phòng Hỗ trợ Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, KBNN Khu vực XII đã chủ động tham gia các lớp đào tạo về công nghệ thông tin và chuyển đổi số do Bộ Tài chính, KBNN tổ chức. Sau các khóa học, anh Khoa đã ứng dụng kỹ năng số vào nghiệp vụ chuyên môn nhằm thích ứng với yêu cầu công việc trong thời đại số.

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Tham gia khóa học trực tuyến đào tạo về công nghệ thông tin và chuyển đổi số giúp anh Thái Đăng Khoa nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Anh Thái Đăng Khoa cho biết: “Thông qua các lớp đào tạo, tôi được tiếp cận nhiều kiến thức và công cụ số mới, đặc biệt là các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Những kiến thức này giúp tôi nâng cao hiệu quả xử lý công việc, rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng hiệu quả các nền tảng số”.

Phong trào “Bình dân học vụ số” được KBNN phát động ngày 8/12/2025 theo Kế hoạch số 06-KH/ĐUKBNN với mục tiêu phổ cập kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và kỹ năng số cho đảng viên, công chức, người lao động; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen và kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong công việc cũng như đời sống. Triển khai phong trào, thời gian qua, KBNN Khu vực XII đã cử hơn 629 lượt công chức tham gia các khóa đào tạo do Bộ Tài chính và KBNN tổ chức.

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Toàn bộ nghiệp vụ của KBNN Khu vực XII được xử lý trên môi trường số, vì vậy trụ sở chính của đơn vị gần như không phát sinh khách hàng đến giao dịch trực tiếp.

Ông Nguyễn Hồng Lam - Phó Giám đốc KBNN Khu vực XII cho biết: “Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình xây dựng kho bạc số vào năm 2030. Vì vậy, nhiều năm qua, đơn vị thường xuyên cử công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin và các ứng dụng số phục vụ công việc. Trong năm 2026, tinh thần học tập các lớp kỹ năng số tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ nhờ phong trào “Bình dân học vụ số”.

Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho đội ngũ công chức, phong trào “Bình dân học vụ số” còn góp phần tạo nền tảng quan trọng để KBNN Khu vực XII đẩy nhanh tiến trình xây dựng kho bạc số vào năm 2030. Sau sáp nhập, KBNN Khu vực XII quản lý địa bàn 2 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị. Trong đó, có những phòng giao dịch cách xa trụ sở chính gần 320km. Trong điều kiện đó, đơn vị buộc phải tổ chức các cuộc họp giao ban, hội nghị chuyên môn theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến từ trụ sở chính đến các phòng giao dịch. Vì vậy, chuyển đổi số trong toàn ngành được triển khai mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

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KBNN Khu vực XII ứng dụng chuyển đổi số, giao ban trực tuyến để triển khai các nhiệm vụ.

Ông Đậu Văn Đồng - Trưởng phòng Kế toán Nhà nước, KBNN Khu vực XII cho biết: “Hiện nay, 100% nghiệp vụ của KBNN Khu vực XII được xử lý trên môi trường số thông qua các hệ thống như: TABMIS, TCS, dịch vụ công trực tuyến và các phần mềm quản lý chuyên ngành. Bên cạnh các ứng dụng phục vụ nghiệp vụ chuyên môn, đơn vị cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quản trị nội bộ với các phần mềm quản lý văn bản, quản lý cán bộ, thi đua khen thưởng, đánh giá công chức, kế toán nội bộ, quản lý tài sản và giám sát từ xa. Nhờ đó, hoạt động điều hành được thực hiện nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn”.

Từ những lớp học về kỹ năng số đến việc ứng dụng trong từng nghiệp vụ cụ thể, phong trào “Bình dân học vụ số” đang tạo chuyển biến rõ nét tại KBNN Khu vực XII. Không chỉ dừng ở việc nâng cao nhận thức, chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu thường xuyên trong công việc hằng ngày của mỗi công chức. Trên nền tảng đó, đội ngũ cán bộ kho bạc ở Hà Tĩnh và Quảng Trị tiếp tục thích ứng nhanh hơn với môi trường làm việc số, chủ động khai thác các hệ thống ứng dụng và nâng cao hiệu quả phối hợp trong toàn hệ thống.

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Các bộ KBNN Khu vực XII tham gia các khóa đào tạo chuyển đổi số theo hình thức trực tuyến.

Với sự lan tỏa của phong trào “Bình dân học vụ số”, KBNN Khu vực XII đang từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu xây dựng kho bạc số vào năm 2030; góp phần xây dựng nền tài chính công hiện đại, công khai, minh bạch và phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn 2 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị.

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