Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các dự án điện tại Vũ Quang

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra các nhà máy, dự án điện tại xã Vũ Quang.

Sáng 12/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra các nhà máy, dự án điện tại xã Vũ Quang. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và địa phương liên quan.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực Nhà máy Thủy điện Vũ Quang.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi; Nhà máy Thủy điện Vũ Quang và Dự án thí điểm điện mặt trời trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi do Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP (AGRIMECO) làm chủ đầu tư.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tại Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi.

Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi là một hợp phần của Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Nhà máy thủy điện này có công suất 25,5MW, nằm ở đầu mối hồ chứa (đập chính), lấy nước từ hồ chứa dẫn qua đường hầm tuynel bên bờ trái đập chính. Mỗi năm, nhà máy cung cấp điện lượng cho lưới điện quốc gia khoảng 73,71 triệu kWh.

Đoàn công tác của tỉnh nghe báo cáo về Dự án thí điểm điện mặt trời trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi.

Nhà máy Thủy điện Vũ Quang được xây dựng trên sông Ngàn Trươi, được bố trí hạ lưu đập dâng Vũ Quang. Nhà máy thủy điện lấy nước từ công trình đập dâng Vũ Quang. Nhà máy thủy điện này có công suất 4,8 MW, cung cấp điện lượng cho lưới điện quốc gia khoảng 12,52 triệu kWh mỗi năm.

Dự án thí điểm điện mặt trời trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi ở xã Vũ Quang.

Dự án thí điểm điện mặt trời trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi thực hiện thí điểm từ tháng 6/2025 trên chiều dài 564 m, diện tích lắp đặt khoảng 7.500m2 ở đầu tuyến kênh thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang; sản lượng điện thiết kế khoảng 1,26 triệu kWh/năm. Dự án sử dụng hệ thống điện mặt trời đấu nối lưới kết hợp hệ thống giám sát, điều khiển vận hành theo quy định của ngành điện, được trang bị thiết bị chống phát ngược vào lưới điện quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra quá trình vận hành hệ thống điện mặt trời trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi.

Công trình sử dụng kết cấu cọc khoan nhồi làm trụ đỡ chính kết hợp hệ khung thép chịu lực; các tấm pin được bố trí nghiêng khoảng 10 độ nhằm tối ưu khả năng hấp thụ bức xạ mặt trời và bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Dự án được đấu nối vào lưới điện 35kV thông qua trạm biến áp và đường dây do nhà đầu tư xây dựng đồng bộ.

Ông Lê Văn An - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP (AGRIMECO) báo cáo với đoàn công tác của tỉnh về hoạt động Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi, Nhà máy Thủy điện Vũ Quang và Dự án thí điểm điện mặt trời trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi.

Tại cuộc làm việc ngay sau đó, đại diện chủ đầu tư đã báo cáo kết quả hoạt động của Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi, Nhà máy Thủy điện Vũ Quang và Dự án thí điểm điện mặt trời trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi. Chủ đầu tư cũng đã nêu một số kiến nghị về quá trình hoạt động của 2 nhà máy thủy điện và dự án thí điểm điện mặt trời trên kênh thủy lợi. Trong đó, kiến nghị các sở, ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh xem xét, đánh giá khả năng triển khai Dự án thí điểm điện mặt trời trên kênh Ngàn Trươi trong giai đoạn tiếp theo phù hợp với quy hoạch và các quy định của pháp luật hiện hành.

Đại diện UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh và chính quyền địa phương đã trao đổi thẳng thắn, giải đáp một số kiến nghị của nhà đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi tại cuộc làm việc.

Qua kiểm tra và nghe các đơn vị báo cáo, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, nỗ lực của nhà đầu tư trong vận hành 2 nhà máy thủy điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong vùng dự án và đóng góp vào ngân sách Nhà nước.

Đánh giá cao Dự án thí điểm điện mặt trời trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi về việc ứng dụng công nghệ năng lượng tái tạo tiên tiến, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với sở, ngành cấp tỉnh sớm rà soát, đánh giá hoạt động sau thời gian thí điểm, có báo cáo đầy đủ cho bộ, ngành Trung ương và tỉnh.

Với các đề xuất của nhà đầu tư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát, xem xét, trả lời cụ thể.​