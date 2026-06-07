Thực hiện chứng thực lưu động cho người dân phường Thành Sen

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp đến nơi cư trú của người dân để hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ và thực hiện chứng thực theo đúng quy định.

Thực hiện phương châm "lấy người dân làm trung tâm phục vụ", trong 2 ngày nghỉ cuối tuần (6 - 7/6), Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai hoạt động chứng thực lưu động ngoài trụ sở, ngoài giờ hành chính cho người dân có nhu cầu lập giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Đây chủ yếu là những trường hợp người cao tuổi, sức khỏe yếu, ốm đau hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, không thể trực tiếp đến trung tâm để thực hiện thủ tục hành chính.

Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân, cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen đã trực tiếp đến nơi cư trú để hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ và thực hiện chứng thực theo đúng quy định. Theo đó, hơn 110 người dân đã hoàn tất thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo đảm việc thụ hưởng các chế độ được thực hiện kịp thời, thuận lợi.

110 người dân đã được hỗ trợ thực hiện hoàn tất thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo đảm việc thụ hưởng các chế độ được thực hiện kịp thời, thuận lợi.

Hoạt động chứng thực lưu động đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hoàn thiện thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH; đồng thời, giảm thời gian, chi phí đi lại, nhất là đối với người cao tuổi và những người sức khỏe yếu.

Thông qua hoạt động này, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần xây dựng nền hành chính thân thiện, gần dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục triển khai các hình thức hỗ trợ phù hợp, ưu tiên các đối tượng yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ hành chính công thuận lợi, kịp thời, hiệu quả.