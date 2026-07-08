Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 1239/QĐ-TTg ngày 7/7/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (7/7/2026).
Bộ trưởng Bộ Nội vụ, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh và ông Nguyễn Trọng Hiếu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
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