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Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

P.V
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(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 1239/QĐ-TTg ngày 7/7/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (7/7/2026).

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Bộ trưởng Bộ Nội vụ, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh và ông Nguyễn Trọng Hiếu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Trước đó, chiều 2/7/2026, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành (54/54 phiếu), ông Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

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Tags:

#Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh #ông Nguyễn Trọng Hiếu #Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh

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