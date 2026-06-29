Để mỗi tên thôn, tổ dân phố là một miền ký ức

Trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, vấn đề tên gọi luôn nhận được sự quan tâm của người dân. Bởi, mỗi địa danh không chỉ dùng để định danh một đơn vị dân cư mà còn lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống của địa phương.

Thôn K130 và thôn Vĩnh Phong dự kiến được sáp nhập thành một đơn vị mới.

Tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh), thôn K130 và thôn Vĩnh Phong dự kiến được sáp nhập thành một đơn vị mới. Sau khi tổ chức lấy ý kiến, đa số người dân thống nhất giữ lại tên gọi K130.

Với người dân nơi đây, K130 không đơn thuần là tên một thôn mà còn gắn với những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó của nhiều thế hệ. Việc giữ lại tên gọi này cũng đồng nghĩa với việc gìn giữ một phần ký ức lịch sử của địa phương.

"Chúng tôi rất mong tên K130 được giữ lại để con cháu sau này vẫn nhớ về nguồn gốc, truyền thống của quê hương" - ông Nguyễn Hồng Thanh, người dân thôn K130 chia sẻ.

Người dân thôn K130, xã Can Lộc tham gia lấy ý kiến, thống nhất giữ tên gọi K130 cho thôn mới sau sáp nhập.

Không chỉ lưu giữ dấu ấn lịch sử, nhiều địa phương còn ưu tiên lựa chọn những tên gọi đã gắn bó lâu đời với đời sống người dân. Theo kế hoạch, thôn 1 Đức Lĩnh, xã Mai Hoa và thôn Cừa Lĩnh dự kiến sáp nhập với nhau, sau khi lấy ý kiến cử tri, phần lớn người dân thống nhất chọn Đức Lĩnh – tên gọi của xã cũ làm tên cho thôn mới sau sáp nhập.

Theo người dân địa phương, cái tên Đức Lĩnh đã trở nên quen thuộc qua nhiều thế hệ. Việc tiếp tục sử dụng tên gọi này không chỉ tạo thuận lợi trong đời sống sinh hoạt mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống của vùng quê.

Bà Lê Thị Kim Lương - Bí thư Chi bộ thôn 1 Đức Lĩnh cho biết: Quá trình lấy ý kiến được thực hiện công khai, dân chủ. Người dân đều được tham gia đóng góp ý kiến trước khi địa phương lựa chọn phương án cuối cùng.

Thôn Bồng Giang 3 khi sáp nhập với thôn Đồng Giang (xã Mai Hoa) sẽ mang tên mới: Cẩm Trang.

Thực tế, việc phát huy quyền làm chủ của người dân trong lựa chọn tên gọi đang được nhiều địa phương triển khai nghiêm túc. Tại xã Mai Hoa, sau khi sắp xếp, từ 28 thôn giảm còn 8 thôn. Trong số các thôn mới, nhiều tên gọi như Đức Lĩnh, Đức Bồng, Ân Phú đều được người dân lựa chọn vì gắn với lịch sử hình thành của địa phương và đã trở nên quen thuộc trong đời sống.

Theo ông Lê Văn Sơn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Mai Hoa, việc lấy ý kiến Nhân dân trước khi quyết định tên gọi không chỉ bảo đảm tính dân chủ mà còn tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố, Hà Tĩnh có 1.823 thôn, tổ dân phố sẽ được sắp xếp, tổ chức lại để thành lập 749 thôn, tổ dân phố mới. 78 thôn, tổ dân phố được giữ nguyên do đã đạt tiêu chuẩn hoặc có yếu tố đặc thù. Tổng số sau sắp xếp còn 827 thôn, tổ dân phố, giảm 1.074 đơn vị, tương đương 56,5%. Mỗi địa phương đều có cách lựa chọn tên gọi khác nhau. Có nơi giữ lại tên gắn với truyền thống cách mạng, có nơi lựa chọn những địa danh đã ăn sâu trong đời sống cộng đồng. Song dù theo phương án nào, điểm chung vẫn là sự tôn trọng ý kiến của Nhân dân.

Nhiều thôn, tổ dân phố ở Hà Tĩnh lựa chọn giữ lại những tên gọi quen thuộc, góp phần gìn giữ bản sắc và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Khi mỗi tên gọi đều mang theo câu chuyện của vùng đất và được hình thành từ sự đồng thuận của cộng đồng, việc sắp xếp đơn vị thôn, tổ dân phố không chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính mà còn trở thành bước chuyển với sự đồng lòng của Nhân dân, tạo nền tảng để các thôn mới tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

​