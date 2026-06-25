Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sáp nhập được lựa chọn thế nào?

Theo dự thảo đề án sắp xếp thôn, thôn 8 và thôn 9 của xã Hương Đô dự kiến sẽ hợp nhất để thành lập thôn mới mang tên Hồng Hà. Bên cạnh việc thống nhất tên gọi, nội dung rà soát, lựa chọn nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt chung của người dân cũng được đưa ra bàn bạc dân chủ tại các cuộc họp lấy ý kiến cử tri.

Nhà văn hóa thôn 8, xã Hương Đô được lựa chọn là địa điểm sinh hoạt của thôn mới Hồng Hà.

Qua rà soát thực tế, nhà văn hóa thôn 8 được lựa chọn là địa điểm sinh hoạt của thôn mới nhờ vị trí thuận lợi, nằm ở khu vực trung tâm và có khuôn viên rộng rãi, đáp ứng nhu cầu ban đầu về hội họp, sinh hoạt cộng đồng sau khi quy mô dân số tăng lên.

Bà Nguyễn Thị Liên - người dân thôn 9 chia sẻ: “Người dân chúng tôi rất đồng tình với phương án lựa chọn nhà văn hóa thôn 8 làm nơi sinh hoạt chung. Nhà văn hóa thôn 9 hiện nay vẫn đáp ứng nhu cầu hội họp nhưng diện tích nhỏ hơn, trong khi sau sắp xếp số hộ dân tăng lên nên việc lựa chọn địa điểm rộng rãi, thuận tiện hơn là phù hợp”.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Hương Đô (người ngoài cùng bên trái) trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trên địa bàn về việc lựa chọn nhà văn hóa thôn sau sắp xếp.

Ông Nguyễn Trung Thương - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Đô cho biết: “Đến nay, địa phương đã hoàn thành việc rà soát hệ thống nhà văn hóa trên địa bàn và lựa chọn 10 nhà văn hóa để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của 10 thôn mới sau sắp xếp. Quan điểm của xã là ưu tiên những công trình có vị trí thuận lợi, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tham gia các hoạt động cộng đồng. Đối với các nhà văn hóa không được lựa chọn làm địa điểm sinh hoạt chính, UBND xã sẽ xây dựng phương án quản lý, khai thác và sử dụng phù hợp nhằm phát huy hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư”.

Không chỉ tại Hương Đô, việc rà soát, lựa chọn nhà văn hóa phù hợp với quy mô dân cư mới đang được các địa phương trên toàn tỉnh triển khai đồng bộ.

Cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Thành Sen phối hợp với cán bộ các TDP khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng từng công trình để lựa chọn những nhà văn hóa phù hợp làm nơi sinh hoạt của các TDP mới.

Là địa bàn có số TDP giảm mạnh sau sắp xếp, việc rà soát, lựa chọn nhà văn hóa cũng đang được phường Thành Sen triển khai khẩn trương. Theo phương án sắp xếp, từ 80 TDP hiện nay, phường dự kiến còn 36 TDP, đồng nghĩa với việc sẽ lựa chọn 36 nhà văn hóa làm điểm sinh hoạt của các TDP. Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương đã phối hợp với cán bộ các TDP khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng từng công trình để lựa chọn những nhà văn hóa có vị trí thuận lợi, diện tích phù hợp và cơ sở vật chất đồng bộ làm nơi sinh hoạt của các TDP mới.

Nhà văn hóa TDP 1 Nam Hà được lựa chọn là nơi sinh hoạt của TDP mới sau sắp xếp.

Bà Phan Thị Bích Thủy - Tổ trưởng TDP 1 Nam Hà, phường Thành Sen chia sẻ: “Theo phương án dự kiến, TDP 1 Nam Hà sẽ được sắp xếp cùng TDP 2 Nam Hà và một phần TDP 3 Nam Hà để thành lập TDP 18. Sau khi rà soát, nhà văn hóa TDP 1 Nam Hà được lựa chọn làm nơi sinh hoạt của TDP mới do vừa được đầu tư xây dựng khang trang, có cơ sở vật chất đồng bộ và nằm ở vị trí thuận lợi, gần trung tâm khu dân cư. Quá trình lựa chọn được UBND phường phối hợp với cán bộ các tổ dân phố liên quan tổ chức khảo sát, lấy ý kiến người dân và nhận được sự đồng thuận cao của bà con.”

Theo bà Trần Thị Thủy Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen, ngoài các nhà văn hóa đã được lựa chọn, đối với các nhà văn hóa không được lựa chọn làm địa điểm sinh hoạt chính, trước mắt, địa phương giao cho cộng đồng dân cư quản lý, khai thác phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ và các hoạt động cộng đồng khác, bảo đảm không để công trình bỏ không hoặc sử dụng kém hiệu quả. Trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục đánh giá hiện trạng từng công trình để xây dựng lộ trình đầu tư phù hợp; từng bước nâng cấp, sửa chữa hoặc đề xuất xây dựng mới đối với các nhà văn hóa không còn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Đối với những cơ sở thực sự không còn nhu cầu sử dụng, địa phương sẽ nghiên cứu phương án sắp xếp, chuyển đổi công năng theo đúng quy định nhằm khai thác hiệu quả tài sản công”.

Trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 1.901 nhà văn hóa thôn, TDP.

Theo phương án tổng thể, từ 1.901 thôn, TDP hiện có, Hà Tĩnh sẽ sắp xếp còn 827 thôn, TDP. Trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 1.901 nhà văn hóa thôn, TDP. Để bảo đảm hoạt động của các thôn, TDP sau sắp xếp, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống nhà văn hóa; xây dựng phương án quản lý, sử dụng phù hợp; đồng thời tổng hợp nhu cầu sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các công trình để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo khả năng cân đối nguồn lực.

Việc rà soát, lựa chọn nhà văn hóa thôn, TDP sau sắp xếp không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức, vận hành mô hình mới mà còn góp phần cơ cấu lại hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở theo hướng đồng bộ, hiệu quả. Qua đó, phát huy tốt giá trị các công trình đã được đầu tư, tránh lãng phí nguồn lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, hội họp của người dân.