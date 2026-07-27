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Một ngày của cán bộ thôn
Chính trị
Một ngày theo chân cán bộ thôn sau sáp nhập
Tác giả: Dương Chiến
27/07/2026 05:20
Tôi là Nguyễn Thị Thương (SN 1991). Từ ngày 1/7/2026, tôi được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hà Linh chỉ định tham gia cấp ủy, giữ chức Bí thư Chi bộ thôn Phương Điền. Nhận nhiệm vụ trong thời điểm thôn vừa được thành lập sau sáp nhập là một niềm vinh dự, nhưng cũng đặt ra không ít trăn trở khi phía trước là khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng và một tập thể cần nhanh chóng ổn định.
Việc đầu tiên của chi ủy sau khi thành lập là xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong cấp ủy, từng đảng viên. Với 90 đảng viên, điều quan trọng nhất là phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ, để mỗi đảng viên thực sự là cầu nối giữa chủ trương với đời sống của người dân.
Ngay trong tháng đầu tiên đi vào hoạt động, chi bộ đã xây dựng nghị quyết tháng 7, đồng thời chuẩn bị phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Chúng tôi đang tập trung nghiên cứu hướng đi phù hợp để phát triển kinh tế thôn, tìm hiểu các chính sách hỗ trợ sản xuất, từ đó giới thiệu đến người dân những mô hình có khả năng phát triển.
Là bí thư chi bộ, tôi xác định lãnh đạo không chỉ trong các cuộc họp. Những việc cụ thể trong đời sống cộng đồng cũng cần sự định hướng, vận động và tham gia của cán bộ. Khi người dân có không gian sinh hoạt chung, có sự kết nối, tinh thần đoàn kết trong thôn sẽ được vun đắp từng ngày.
Xây dựng đời sống văn hóa cũng là một nhiệm vụ quan trọng sau sáp nhập. Những hoạt động văn nghệ, thể thao không chỉ tạo sân chơi cho người dân mà còn giúp bà con từng sinh hoạt ở các thôn khác nhau thêm gần gũi, hiểu nhau hơn.
Địa bàn rộng đòi hỏi cách tuyên truyền cũng phải linh hoạt hơn. Bên cạnh sinh hoạt trực tiếp, chúng tôi từng bước sử dụng các nền tảng số để cập nhật thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách và những hoạt động chung của thôn đến với người dân.
Chuyển đổi số ở cơ sở bắt đầu từ những việc gần gũi, giúp người dân tiếp cận thông tin thuận lợi, biết thêm các chính sách hỗ trợ, thay đổi cách tiếp nhận và trao đổi thông tin trong cộng đồng.
Với tôi, cán bộ cơ sở muốn vận động được người dân thì trước hết phải làm gương. Những việc chung của thôn, dù là lớn hay nhỏ, khi cán bộ trực tiếp tham gia sẽ tạo thêm niềm tin, sự đồng thuận và tinh thần cùng làm trong cộng đồng.
Còn đây là chị Trần Thị Lý (SN 1987), được UBND xã Hà Linh chỉ định giữ chức Trưởng thôn Phương Điền lâm thời. Nếu chi bộ là nơi định hướng bằng nghị quyết thì công việc của trưởng thôn là cụ thể hóa những định hướng đó thành từng phần việc gắn với cuộc sống hằng ngày của người dân.
Công việc của trưởng thôn bắt đầu từ việc nắm tình hình trong dân. Có thể là một phản ánh về môi trường, một vấn đề trong sản xuất hay một việc phát sinh trong xóm làng. Những việc tưởng nhỏ nhưng nếu được lắng nghe và giải quyết kịp thời sẽ giúp người dân thêm tin tưởng vào bộ máy mới.
Sau sáp nhập, số hộ dân tăng lên, địa bàn rộng hơn, việc giữ gìn vệ sinh môi trường cũng cần sự vào cuộc thường xuyên. Trưởng thôn không chỉ tuyên truyền mà còn phải cùng người dân tìm giải pháp để xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan chung.
Khi nghị quyết đã được xác định, điều quan trọng là biến thành những công việc cụ thể. Từ chỉnh trang khuôn viên, xây dựng sân chơi đến tổ chức các hoạt động cộng đồng, mỗi phần việc đều cần sự tham gia của người dân.
Nhà văn hóa thôn là nơi diễn ra nhiều hoạt động chung của cộng đồng. Việc chuẩn bị không gian sinh hoạt, tổ chức họp dân, tiếp nhận ý kiến cũng là một phần công việc thường xuyên của trưởng thôn trong quá trình điều hành địa bàn mới.
Phương Điền là địa bàn gắn với sản xuất nông nghiệp, vì vậy việc đồng hành cùng người dân trong sản xuất luôn được quan tâm. Chúng tôi thường xuyên nắm tình hình đồng ruộng, đôn đốc chăm sóc lúa hè thu, rà soát diện tích để chuẩn bị sản xuất vụ đông.
Muốn vận động người dân phát triển kinh tế, bản thân cán bộ cũng phải là người đi trước. Gia đình chị Lý hiện duy trì hơn 1 ha keo tràm, nuôi 5 con trâu, sản xuất 1,2 mẫu lúa cùng các loại cây màu ngắn ngày. Những kinh nghiệm từ thực tế sản xuất giúp trưởng thôn có thêm cơ sở để chia sẻ với bà con.
Là vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, công tác phòng chống lũ lụt luôn được Phương Điền đặt lên hàng đầu. Việc rà soát khu vực nguy cơ, tuyên truyền kỹ năng ứng phó, chuẩn bị phương tiện cứu hộ là những công việc đang được thôn chủ động làm sớm.
Bên cạnh đó, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn luôn là nhiệm vụ được quan tâm. Sự gần gũi, sẻ chia từ cơ sở chính là cách để tình làng nghĩa xóm tiếp tục được bồi đắp.
Dù mới thành lập sau sáp nhập, thôn Phương Điền đã sớm vận hành ổn định. Đặc biệt, người dân đã đồng thuận trong nhiều việc làm hằng ngày như giữ gìn môi trường, xây dựng cảnh quan.
Công việc một ngày của cán bộ thôn chúng tôi không cụ thể, cố định. Từ xây dựng, triển khai nghị quyết, tổ chức chi bộ, vận động Nhân dân đến những việc gần gũi như kiểm tra đồng ruộng, môi trường, đời sống dân sinh… Chúng tôi làm việc với tất cả khả năng, nhiệt huyết để hướng tới một mục tiêu thôn mới sau sáp nhập ngày một đoàn kết, phát triển hơn.
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