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Cơ quan dân cử cấp xã ở Hà Tĩnh hoàn thiện cơ sở pháp lý cho thôn, tổ dân phố mới

Thu Hà
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(Baohatinh.vn) - Trước yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo kế hoạch, HĐND các xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đang khẩn trương tổ chức các kỳ họp chuyên đề thông qua đề án và các nghị quyết liên quan.

Xã Thạch Hà là một trong những địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức kỳ họp của HĐND xã khóa II để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có nội dung đặc biệt quan trọng là thông qua các nghị quyết về sắp xếp, đổi tên thôn và quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn.

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Sáng 24/6, HĐND xã Thạch Hà đã tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) thông qua các nghị quyết về sắp xếp, đổi tên thôn và quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn.

Theo nghị quyết được thông qua, xã Thạch Hà thực hiện sắp xếp từ 31 thôn xuống còn 14 thôn. Việc hình thành 14 thôn mới bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn quy mô hộ gia đình theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời kế thừa các yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán của địa phương. Cùng với việc sắp xếp địa bàn dân cư, xã bố trí 42 người hoạt động không chuyên trách tại 14 thôn. Với sự thống nhất cao, 100% đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua các nghị quyết.

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Đại biểu HĐND xã Thạch Hà biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Hà cho biết: “Đề án sắp xếp thôn được địa phương chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, lấy ý kiến Nhân dân nên nhận được sự đồng thuận rất cao. Trên cơ sở đó, HĐND xã đã thông qua các nghị quyết liên quan đến sắp xếp thôn và công tác nhân sự thôn. Từ đó tạo cơ sở pháp lý quan trọng để kiện toàn tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ và triển khai hoạt động của các thôn mới. Ngay sau kỳ họp HĐND xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng đã họp, quyết định thành lập các chi bộ thôn; đồng thời chỉ đạo rà soát, kiện toàn các chức danh ở thôn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để các thôn sau sắp xếp chính thức ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 1/7, bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả ngay từ những ngày đầu.”

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Theo Nghị quyết được thông qua, xã Thạch Hà thực hiện sắp xếp từ 31 thôn xuống còn 14 thôn.

Cùng với xã Thạch Hà, HĐND phường Vũng Áng cũng vừa tổ chức kỳ họp chuyên đề, trong đó có xem xét tờ trình về việc thông qua Nghị quyết của HĐND phường về sắp xếp các tổ dân phố trên địa bàn. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương án bố trí địa bàn, quy mô dân số, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm hoạt động của các tổ dân phố mới sau sắp xếp. Với sự thống nhất cao, nghị quyết đã được thông qua, tạo cơ sở để địa phương triển khai các bước chuẩn bị trước khi các tổ dân phố mới chính thức đi vào hoạt động. Theo đó, từ 16 tổ dân phố hiện nay, phường Vũng Áng sẽ sắp xếp còn 9 tổ dân phố.

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Từ 16 tổ dân phố hiện nay, phường Vũng Áng sẽ sắp xếp còn 9 tổ dân phố.

Theo ông Trần Xuân Phượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Áng: “Việc sắp xếp, tinh gọn tổ dân phố sẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở. Ngay sau khi nghị quyết được thông qua, phường sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, nhà văn hóa, địa điểm sinh hoạt cộng đồng; đồng thời phối hợp triển khai các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự và công tác quản lý dân cư. Mục tiêu là bảo đảm các tổ dân phố mới đi vào hoạt động thông suốt, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động thường xuyên và quyền lợi của người dân.”

Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND phường Vũng Áng đã thông qua Nghị quyết của HĐND phường về sắp xếp các tổ dân phố trên địa bàn.
Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND phường Vũng Áng đã thông qua Nghị quyết của HĐND phường về sắp xếp các tổ dân phố trên địa bàn.

Ngoài hai địa phương trên, từ nay đến ngày 29/6, HĐND các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức các kỳ họp chuyên đề để xem xét, thông qua nghị quyết về sắp xếp thôn, tổ dân phố. Đây là cơ sở để các địa phương triển khai các bước tiếp theo như kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể, bố trí đội ngũ cán bộ và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, ra mắt vận hành thôn, tổ dân phố mới.

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Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc tại Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra ngày 19/6.

Nhấn mạnh nội dung này, tại Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra ngày 19/6 vừa qua, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tập trung cao độ, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng lộ trình. Đồng thời quan tâm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân.

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Từ các nghị quyết được thông qua, các địa phương trong toàn tỉnh đang bước vào giai đoạn triển khai những phần việc cuối cùng để đưa các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động.

Từ các nghị quyết được thông qua, các địa phương trong toàn tỉnh đang bước vào giai đoạn triển khai những phần việc cuối cùng để đưa các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động. Với cơ sở pháp lý đã có cùng những bước đi chắc chắn, đồng bộ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tổ chức bộ máy, nhân sự và điều kiện cơ sở vật chất sẽ là yếu tố quan trọng bảo đảm các đơn vị sau sắp xếp vận hành ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển trong giai đoạn mới.

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Chủ đề Sắp xếp thôn, tổ dân phố

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