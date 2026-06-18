Các địa phương ở Hà Tĩnh kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố

Thực hiện Công văn số 1192-CV/BTCTU ngày 4/6/2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kiện toàn tổ chức đảng đối với thôn, tổ dân phố (TDP) sau sắp xếp và thí điểm thực hiện nhiệm kỳ 5 năm đối với chi bộ trực thuộc, các địa phương đang khẩn trương rà soát, xây dựng phương án tổ chức đảng phù hợp với mô hình mới.

Căn cứ đề án sắp xếp đã được phê duyệt, các địa phương sẽ kết thúc hoạt động của các chi bộ thôn, TDP cũ để thành lập chi bộ mới sau sắp xếp.

Theo hướng dẫn, căn cứ đề án sắp xếp đã được phê duyệt, các địa phương sẽ kết thúc hoạt động của các chi bộ thôn, TDP cũ để thành lập chi bộ mới sau sắp xếp; thực hiện bàn giao hồ sơ, tài liệu của cấp ủy cũ cho cấp ủy mới theo đúng quy định. Đồng thời, tiến hành chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ thôn, TDP nhiệm kỳ 2025-2030.

Đáng chú ý, theo khoản 13.4, mục 13 Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 19/5/2026 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, thống nhất thí điểm thực hiện nhiệm kỳ 5 năm đối với chi bộ trực thuộc, bắt đầu từ nhiệm kỳ mới. Đối với các chi bộ thành lập mới, chia tách, hợp nhất hoặc sáp nhập thì nhiệm kỳ đầu tiên không nhất thiết là 5 năm mà thực hiện theo nhiệm kỳ của cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Ban Xây dựng Đảng phường Bắc Hồng Lĩnh làm việc với cấp ủy các chi bộ dự kiến thành lập mới để rà soát, xây dựng phương án nhân sự cấp ủy.

Tại phường Bắc Hồng Lĩnh, sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến Nhân dân về phương án sắp xếp TDP, địa phương dự kiến sắp xếp từ 31 TDP xuống còn 10 TDP, đồng nghĩa với số chi bộ TDP sẽ giảm xuống còn 10. Việc thành lập chi bộ mới được thực hiện đồng bộ với việc kết thúc hoạt động của các chi bộ cũ, gắn với kiện toàn đội ngũ cán bộ nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ.

Toàn bộ đảng viên của các chi bộ cũ được chuyển sinh hoạt về chi bộ mới; các chi bộ sau khi thành lập hoạt động theo Điều lệ Đảng và các quy định hiện hành. Sau sắp xếp, có những chi bộ sẽ có trên 200 đảng viên, vì vậy, công tác lựa chọn nhân sự cấp ủy, xây dựng quy chế hoạt động và phương thức lãnh đạo, điều hành chi bộ được Đảng ủy phường chỉ đạo chặt chẽ, chuẩn bị kỹ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Người dân phường Bắc Hồng Lĩnh đồng tình cao với phương án sắp xếp TDP.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi bộ rà soát, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo số liệu về đảng viên, tài chính và các nhiệm vụ đang triển khai để phục vụ công tác bàn giao sau sắp xếp. Đồng thời, chỉ đạo Ban Xây dựng Đảng làm việc với cấp ủy các chi bộ dự kiến thành lập mới để rà soát, xây dựng phương án nhân sự cấp ủy. Hiện nay, địa phương đang xây dựng dự thảo phương án kết thúc hoạt động các chi bộ cũ, thành lập các chi bộ mới và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác chuyển giao ngay sau khi các TDP mới được thành lập. Đặc biệt, việc rà soát các nhiệm vụ đang triển khai được tiến hành kỹ lưỡng nhằm bảo đảm các chi bộ mới sau khi thành lập tiếp tục hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn”.

Lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng xã Đan Hải làm việc với cấp ủy chi bộ thôn về chuẩn bị bàn giao sau sắp xếp.

Tại xã Đan Hải, theo đề án, số lượng thôn sẽ được sắp xếp từ 31 xuống còn 15 thôn. Những ngày qua, cùng với việc lấy ý kiến Nhân dân và hoàn thiện đề án trình HĐND xã theo quy định, Ban Xây dựng Đảng đã tham mưu phương án tổ chức lại các chi bộ tương ứng với thôn sau sắp xếp; đồng thời rà soát, kiện toàn các chức danh bí thư, phó bí thư và chi ủy viên phù hợp với quy mô, số lượng đảng viên của từng chi bộ.

Việc xây dựng phương án nhân sự được thực hiện trên cơ sở Quy định số 20-QĐ/TW ngày 8/4/2026 của BCH Trung ương khóa XIV về thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Theo đó, chi bộ có từ 9 đảng viên chính thức trở lên sẽ bầu chi ủy; những chi bộ đông đảng viên được bầu không quá 7 chi ủy viên.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Đan Hải tập trung tham mưu, rà soát các nội dung liên quan đến kiện toàn tổ chức đảng.

Ông Nguyễn Trọng Đường - Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Đan Hải cho biết: “Đến nay, Ban Xây dựng Đảng đã ban hành văn bản hướng dẫn các chi bộ trực thuộc rà soát nguồn cán bộ và xây dựng đề án nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ; phối hợp tham mưu thực hiện chính sách đối với đội ngũ hoạt động không chuyên trách ở thôn. Các tổ công tác của BTV Đảng ủy xã thường xuyên bám sát thôn, tham dự sinh hoạt chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai chủ trương sắp xếp”.

Trong khi đó, tại xã Đức Thịnh, Đảng ủy xã đã ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn đối với các chức danh bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận và các chức danh khác ở thôn. Ngoài các tiêu chuẩn chung, địa phương còn xây dựng tiêu chí cụ thể cho từng chức danh, đồng thời định hướng cơ cấu cấp ủy phù hợp với từng loại hình chi bộ theo số lượng đảng viên.

Đảng bộ xã Đức Thịnh chỉ đạo triển khai sinh hoạt chuyên đề “Phát huy vai trò hạt nhân của chi bộ và trách nhiệm nêu gương của đảng viên trong thực hiện chủ trương sáp nhập thôn trên địa bàn”.

Đảng bộ xã cũng đã chỉ đạo triển khai sinh hoạt chuyên đề “Phát huy vai trò hạt nhân của chi bộ và trách nhiệm nêu gương của đảng viên trong thực hiện chủ trương sáp nhập thôn trên địa bàn”, qua đó phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong triển khai và tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận với chủ trương sắp xếp thôn.

Ông Trần Quốc Dũng - Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Đức Thịnh chia sẻ: “Sau sáp nhập, số lượng chi bộ thôn trên địa bàn sẽ giảm từ 42 xuống còn 23. Địa phương đã xây dựng dự thảo phương án, rà soát số lượng đảng viên để định hướng cơ cấu cấp ủy chi bộ các thôn sau sắp xếp. Cụ thể, đối với các chi bộ có dưới 50 đảng viên có 3 đồng chí cấp ủy, từ 50-69 đảng viên có 5 đồng chí cấp ủy và trên 70 đảng viên có 5-7 đồng chí cấp ủy. Chúng tôi cũng tiến hành phát phiếu khảo sát, đánh giá chất lượng, trình độ, độ tuổi đối với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận nhằm phục vụ công tác bố trí nhân sự thời gian tới”.

Ban Xây dựng Đảng xã Đức Thịnh họp bàn các nội dung triển khai tiếp theo sau khi rà soát nhân sự cấp ủy chi bộ thôn trên địa bàn.

Theo yêu cầu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc kết thúc hoạt động của các chi bộ thôn, TDP cũ; thành lập chi bộ mới; bàn giao hồ sơ cấp ủy và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2025-2030 phải hoàn thành trước ngày 30/6/2026. Sau khi được kiện toàn, các chi bộ trực thuộc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030 trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết của cấp ủy cấp trên; đồng thời, hoàn thiện quy chế làm việc phù hợp với thực tiễn địa phương, hoàn thành trước ngày 15/7/2026.

Việc kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ với sắp xếp thôn, TDP không chỉ bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng ở cơ sở mà còn tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.​